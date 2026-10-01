La increíble remontada de la Selección Sub 17 ante México: el gol “europibe” sobre el final y los cuatro penales que atajó el arquero

La Sub 17 se impuso tras el 2-2 en los 90 minutos

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La selección argentina Sub-17 llegó a estar dos goles abajo ante México, pero remontó en el complemento y se impuso en la definición por penales en su debut en la Vertex Cup, torneo amistoso que se disputa en Londres como preparación para el próximo Mundial de la categoría.

El arquero Valentín Reigia, de las inferiores de Argentinos Juniors, atajó cuatro remates desde los 12 pasos y se convirtió en la figura del encuentro, mientras que Mateo Santa María logró el empate agónico con un cabezazo.

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El equipo dirigido por Diego Placente cayó en desventaja por dos goles en la primera mitad, pero reaccionó en el segundo tiempo. Galo Escobar, futbolista de las divisiones formativas de River Plate, descontó para abrir el camino de la remontada. El empate llegó recién en el último minuto, cuando Santa María conectó de cabeza para estirar el partido hasta la definición por penales, donde Reigia resultó decisivo. Tras el triunfo, se pudo observar al arquero celebrar efusivamente. “Afuera, afuera”, soltó con el balón en mano.

El festejo de Mateo Santa María y de Valentín Regia

Santa María integra el grupo de juveniles que pueden representar a distintos países según su origen familiar. Nacido en Barcelona el 3 de enero de 2009, el delantero de la Juventus dio sus primeros pasos en la UD Cornellà antes de pasar por el Levante UD, club en el que anotó nueve goles en la primera mitad de un torneo de la categoría Cadete A, rendimiento que impulsó su transferencia al club italiano a principios de 2025. Tiene ascendencia brasileña por parte de madre y argentina por parte de padre, además de residencia en Italia, lo que le permitía elegir entre cuatro selecciones: España, Italia, Brasil y Argentina.

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Pese a haber vestido la camiseta de la Sub-16 de Italia en partidos amistosos, optó por jugar para la Argentina en la convocatoria de Placente para esta gira europea. En las juveniles de la Juventus acumula 28 partidos disputados, con 17 goles y tres asistencias entre las categorías sub 17 y sub 18.

La citación de Santa María se enmarca en el trabajo de captación internacional que lleva adelante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en las categorías formativas, un esquema que replica la estrategia de scouting en Europa que ya rinde frutos en el seleccionado mayor, con antecedentes como los de Alejandro Garnacho o Nico Paz. Junto al delantero de la Juventus, también fueron convocados José Castelau de Roa, arquero de la cantera del Real Madrid, y Lucas Pilili Rodríguez, defensor de las inferiores del Villarreal CF.

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Castelau de Roa, nacido en Getafe el 13 de enero de 2009 y con una estatura de 1,91 metros, se incorporó a las inferiores del club madrileño en 2017 y fue inicialmente citado por la Sub-15 de España en 2024. Sin embargo, terminó por sumarse al proceso de Placente y disputó el Sudamericano Sub-15 2025 en Bolivia, donde la Argentina obtuvo la medalla de bronce tras vencer a Chile. También fue parte del plantel que compitió en el Mundial Sub-17 2025 en Qatar, donde jugó dos partidos de la fase de grupos y afrontó la eliminación en la tanda de penales ante México.

Por su parte, Pilili Rodríguez, de 17 años, nació y creció en España pero mantiene un vínculo directo con la provincia de Jujuy a través de su padre, Juan Pilili, exjugador del Club Atlético San Pedro antes de radicarse en el país europeo. Al igual que Castelau, había sido convocado anteriormente por la selección española, que lo citó en diciembre de 2024 cuando integraba el CD Tenerife.

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La Vertex Cup forma parte de la preparación del plantel de Placente de cara al Mundial Sub-17, que se disputará en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. Tras el triunfo ante México, el segundo compromiso de la selección argentina en el certamen inglés será el domingo 4 de octubre frente a Tanzania, mientras que la participación se cerrará el miércoles 7 de octubre ante China.