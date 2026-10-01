Deportes

La revelación de Zinedine Zidane a 20 años del cabezazo a Materazzi en la final del Mundial 2006

El ahora entrenador de Francia recordó aquel icónico cruce frente al defensor de Italia que le valió la expulsión del árbitro argentino Horacio Elizondo

Zinedine Zidane habla sobre su incidente con Marco Materazzi en rueda de prensa

Guardar

Zinedine Zidane reveló que no volvió a hablar con Marco Materazzi desde la final del Mundial 2006, el partido en el que protagonizó uno de los episodios más recordados del fútbol mundial: la expulsión por el cabezazo al defensor italiano. El entrenador de Francia se refirió al tema en la previa de un duelo cargado de simbolismo, ya que este viernes 2 de octubre Les Bleus reciben a Italia en el Stade de France, el mismo estadio donde terminó su carrera como jugador.

Aquel 9 de julio de 2006, Francia e Italia igualaron 1 a 1 en el tiempo reglamentario y debieron definir el título por penales. Durante la prórroga, Zidane fue expulsado por el árbitro argentino Horacio Elizondo tras golpear con la cabeza en el pecho a Materazzi, una reacción que marcó el final abrupto de su trayectoria como futbolista profesional y que Italia terminó por capitalizar al quedarse con la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Consultado sobre si se arrepiente de aquella reacción, el entrenador francés fue contundente: “No son arrepentimientos, pero es parte de mi carrera. No estoy orgulloso de lo que pasó, ya lo he dicho antes y lo repito”. La frase reafirma una postura que Zidane sostiene desde hace años: asume el hecho como parte de su historia, sin negarlo ni justificarlo, pero tampoco sin mostrar satisfacción por lo ocurrido.

Marco Materazzi Zinedine Zidane Mundial Alemania 2006
El cabezazo de Zidane a Materazzi (Reuters)

El ex jugador también explicó cómo convive con el recuerdo constante de aquella situación. “Las imágenes siempre me lo recuerdan, ya que las repiten constantemente por todas partes. Por suerte, no solo jugué esa final. También tengo otros recuerdos positivos”, señaló, en referencia a que aquel episodio no eclipsa el resto de su carrera, que incluye el título mundial de 1998.

PUBLICIDAD

Justamente, al ser consultado sobre el mejor recuerdo que tiene en el Stade de France soltó: “No voy a ser muy original, creo que es lo que hicimos con los chicos en el 98. Ganar el Mundial y, además, contra Brasil, fue un sueño hecho realidad”.

El cruce de este viernes, correspondiente a la tercera fecha del Grupo 1 de la Nations League A, representa otro cruce oficial entre ambos rememorando aquella final, aunque esta vez Zidane se para en un rol distinto: como director técnico y no como protagonista en la cancha. El partido comenzará a las 15.45, hora de Argentina.

Más allá del peso simbólico del rival, Zidane remarcó el presente competitivo de su equipo: “Por fin, mis jugadores están listos para un tercer partido contra un buen equipo. En un solo partido puede pasar cualquier cosa. Jugaremos contra un equipo difícil”. El entrenador también evitó diferenciar entre un equipo titular y uno alternativo: “No hay un equipo A ni un equipo B. Es un equipo completo. Tenemos 23 jugadores y todos están aquí listos para jugar. Mi trabajo es aprovecharlos al máximo”.

Francia llega al partido como líder del Grupo 1, con seis puntos tras las primeras dos jornadas, mientras que Italia y Bélgica suman tres cada uno y Turquía todavía no sumó. Tras el duelo ante la Azzurra, el equipo de Zidane cerrará la fecha FIFA el lunes 5 de octubre, cuando reciba a Bélgica en el mismo estadio.

Temas Relacionados

Zinedine ZidaneMarco MaterazziMundial 2006deportes-argentinaFranciaItalia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El acalorado debate entre el Chavo Fucks y Ruggeri por el sucesor de la 10 de Messi en Argentina: “No pensé que iba a escuchar esto”

El periodista deportivo y el ex futbolista tuvieron un cruce al aire en torno a la elección de Nico Paz como el portador del histórico dorsal

El acalorado debate entre el Chavo Fucks y Ruggeri por el sucesor de la 10 de Messi en Argentina: “No pensé que iba a escuchar esto”

Harper proyectó el futuro de los Spurs junto a Castle y Wembanyama: “Ojalá sean cinco Finales”

El joven base fijó una meta sin matices para los próximos años de su carrera, en diálogo con la revista GQ, tras una campaña que llevó a San Antonio hasta las Finales de la NBA 2026 ante los Knicks

Harper proyectó el futuro de los Spurs junto a Castle y Wembanyama: “Ojalá sean cinco Finales”

La tajante sentencia del técnico de Portugal en medio del escándalo con Cristiano Ronaldo: el gesto de los hinchas para apoyar al ídolo

Jorge Jesus es foco de críticas por parte de los fanáticos, luego de que el Bicho dejó la concentración en medio de la fecha FIFA y el entorno del delantero acusa al entrenador de “traición”

La tajante sentencia del técnico de Portugal en medio del escándalo con Cristiano Ronaldo: el gesto de los hinchas para apoyar al ídolo

La increíble remontada de la Selección Sub 17 ante México: el gol “europibe” sobre el final y los cuatro penales que atajó el arquero

Mateo Santa María, juvenil que juega en la Juventus, anotó el 2-2 agónico y Valentín Reigia se lució en la tanda desde los 12 pasos para darle el triunfo a Argentina en la Vertex Cup, en Londres

La increíble remontada de la Selección Sub 17 ante México: el gol “europibe” sobre el final y los cuatro penales que atajó el arquero

La lista de convocadas de la selección argentina femenina para probarse ante Brasil rumbo al Mundial 2027

El combinado nacional dirigido por Germán Portanova se alista para la doble fecha FIFA que disputará en Brasil y citó a las jugadoras que comenzarán la preparación previa al certamen global

La lista de convocadas de la selección argentina femenina para probarse ante Brasil rumbo al Mundial 2027

MALDITOS NERDS

Square Enix vuelve permanente la prueba gratis de ‘Final Fantasy XI’ en PC

Square Enix vuelve permanente la prueba gratis de ‘Final Fantasy XI’ en PC

Shuhei Yoshida cree que PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 deberían durar varios años más

Sega combina arcade y VR en ‘The House of the Dead: Reawakened’

La tercera entrega de ‘Comando Especial′ ya tiene director, guionistas y fecha de estreno en cines

Ember Lab retrasa ‘Kena: Scars of Kosmora’ hasta 2027 para ampliar su pulido

ENTRETENIMIENTO

Liam Gallagher compró una millonaria mansión al contado gracias a las ganancias del Oasis Live ’25 Tour

Liam Gallagher compró una millonaria mansión al contado gracias a las ganancias del Oasis Live ’25 Tour

‘Las guerreras Kpop 2′ llegará primero a los cines: Netflix cambia su estrategia para la esperada secuela

Megan Fox se convierte en la imagen de un tratamiento para la disfunción eréctil: “Tal vez nací para esto”

Johnny Depp luce irreconocible como Ebenezer Scrooge en el nuevo tráiler de su película

Quién es Min Ah, la nueva esposa de Jim Carrey

INFOBAE AMÉRICA

Claire Keegan, escritora irlandesa: "Me perturba cuánto se mueve el mundo hacia la derecha. Tenemos que leer más libros"

Claire Keegan, escritora irlandesa: "Me perturba cuánto se mueve el mundo hacia la derecha. Tenemos que leer más libros"

Natasha Franceschi fue confirmada como embajadora de Estados Unidos en Nicaragua

El Niño se intensifica: las zonas de Argentina donde se esperan más lluvias y temperaturas inferiores a lo normal en el último trimestre del año

Vladimir Putin amenazó con desplegar “todas las armas” del arsenal de Rusia ante un ataque directo: “Es inevitable”

Caso Mariaca: un ministro paraguayo acusó a funcionarios bolivianos de proteger al narco Sebastián Marset