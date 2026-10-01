El detrás de escena de la salida de Cristiano Ronaldo de Portugal: la última “súplica” en el aeropuerto para evitar el gran escándalo

El portugués abandonó la concentración de Portugal (Reuters)

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Cristiano Ronaldo abandonó de forma inesperada la concentración de la selección de Portugal en la víspera del partido ante Dinamarca por la Liga de Naciones. La salida del delantero de Al Nassr, de 41 años, abrió interrogantes sobre su continuidad en el equipo nacional y podría derivar en una suspensión de entre uno y seis meses, además de una multa económica, según el Reglamento Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

La situación tuvo lugar después de varios días de tensión dentro de la convocatoria. Ronaldo fue titular en el triunfo por 1-0 frente a Gales, en la primera fecha del Grupo A4, pero no ingresó en la posterior victoria por 2-1 ante Noruega, en Oslo. Al final de ese encuentro, el capitán se retiró hacia el vestuario sin acompañar al resto del plantel en el saludo a los aficionados portugueses y al día siguiente no se entrenó con el equipo.

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Según la información difundida por A Bola, el atacante pasó el martes en el gimnasio del hotel de concentración y no participó de la práctica en el campo, aunque permaneció en las instalaciones del complejo. En medio del tenso clima, Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, viajó a Copenhague, canceló un desplazamiento previsto a Ponta Delgada para asistir al encuentro de la selección sub-21 ante Gibraltar, y se reunió con el entrenador Jorge Jesus y el propio CR7.

Cristiano, repentinamente, se marchó al aeropuerto, tomó su avión privado y dejó el seleccionado nacional luego de escuchar la conferencia del DT. En ese ínterin, se vivió una escena realmente particular. El diario español Marca aseguró que hubo una “última súplica” antes de abordar la aeronave en Copenhague, cerca de la medianoche: “En tierra quedaban también dos protagonistas de la historia, que hicieron una última intentona de convencer al futbolista. Jorge Jesus, seleccionador, y Pedro Proença, presidente de la federación, se fueron tras Cristiano al aeropuerto para intentar retenerle en Copenhague, junto al resto de los jugadores convocados. Pero pese a sus intentos, el gran capitán de Portugal no atendió a razones, se montó en el avión y les dejó plantados”, firmó el periodista Nuno Luz.

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El periodista de El Chiringuito, amigo del legendario futbolista, dio detalles del conflicto con Jorge Jesus que desató un histórico hecho

El periodista Edu Aguirre, amigo de Cristiano, relató en El Chiringuito el detrás de escena del escándalo y confirmó que hubo una reunión el martes por la noche entre el Ronaldo, Jorge Jesus y Proença: “Jorge Jesús le pide perdón a Cristiano por el ninguneo de tenerle calentando durante 30 minutos y ni sacarle. Y no solamente le pide perdón en privado, sino que le dice que va a pedirle perdón públicamente. Va a decir públicamente que se ha equivocado, es la promesa de Jorge Jesus a Cristiano. Sale en rueda de prensa y dice esta cantidad de mentira que no se cree nadie. Por eso explota Cristiano: porque se siente traicionado”.

“No hay más. Es así. Tu entrenador te viene en privado: no lo gestioné bien, estamos juntos, perdonamene, tengo rueda de prensa y voy a aclararlo, va a quedar todo solucionado. ¿Sales a las 12 horas a la rueda de prensa y dejas peor a Cristiano? Sacando pecho diciendo que mandas tu y que Cristiano es uno más. A casa y a otra cosa", agregó el cronista de estrecho vínculo con el futbolista de 41 años.

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“Por eso digo: traición”, afirmó. “Jorge Jesus ha dicho en rueda de prensa ‘me obligaron a tener una reunión con Cristiano’. ¡Jorge Jesus quería hablar con Cristiano después del partido y por la noche! Estaba deseando hablar con Cristiano, pero puertas hacia adentro uno se hace pequeñito y puertas hacia afuera quiere sacar pecho", aseguró.

Aguirre aclaró que es “imposible” que Cristiano retorne a la selección “con estas dos personas en los cargos”. “Si Cristiano tiene algo es personalidad y decir: me he sentido traicionado, no puedo volver. La pelota ahora está en el tejado de la Federación Portuguesa porque ahora ya se sabe la verdad: hubo una conversación en la que le dice te voy a pedir perdón públicamente”, insistió.

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Ronaldo fue suplente contra Noruega y no participó del entrenamiento posterior

Ronaldo, máximo goleador histórico de Portugal, suma 234 partidos internacionales y 146 goles. Además, capitaneó al seleccionado en la conquista de la Eurocopa de 2016 y de las ediciones 2019 y 2025 de la Liga de Naciones.

Su salida, según replicó A Bola tomando como referencia un artículo del periódico español As, las tensiones con El Bicho se produjeron después del Mundial 2026 ya que, tras la eliminación ante España, esperaban que el delantero anunciara su retiro, sin embargo eso nunca sucedió. “La organización liderada por Pedro Proença incluso aceptó que algunos candidatos exigirían la salida del capitán, como ocurrió con José Mourinho, antes de fichar por el Real Madrid (...) Internamente se esperaba que la decisión de apartar al equipo proviniera del propio jugador. Sin embargo, ante el silencio del capitán tras la eliminación contra España en el Mundial, Jorge Jesus se vio obligado a convocarlo nuevamente”, detalló el medio luso.

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Antes de que se confirmara la partida de Cristiano Ronaldo, el seleccionador Jorge Jesus había buscado restarle gravedad a la situación que se estaba gestando. “Ronaldo no se negó a entrenar. Eso era imposible. Va a entrenar hoy”, afirmaba ante los periodistas antes de la sesión de preparación. El entrenador también se había referido al lugar del delantero dentro de su proyecto y marcó su postura sobre el manejo del vestuario. “En principio, jugará Gonçalo Ramos. No sé si Ronaldo jugará o no. No sé qué pasará mañana en el partido. Si lo necesito, jugará; si no, no. El estatus no da derecho a los jugadores a ser diferenciados de los demás. El estatus se trata de respeto por sus carreras”, sostuvo.

Jesus había añadido que mantiene la última palabra sobre las decisiones deportivas. “Siempre planteo el tema, el plan a elaborar con el jugador, pero soy yo quien decide. Ellos lo saben. Los que han trabajado conmigo lo saben, todos lo saben, incluso los presidentes lo saben. En el club, el presidente manda; en el equipo, yo mando. Lo mismo ocurre con los jugadores”, expresó.

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Ruben Días y Jorge Jesus hablaron de la salida de su capitán en conferencia de prensa (Reuters)

La salida de Ronaldo dejó a Portugal con una baja importante para el encuentro ante Dinamarca en el Parken de Copenhague. La lista divulgada por la UEFA indicó que Rafael Leão utilizaría la camiseta número 7, que quedó disponible tras la partida del capitán. El reglamento de la Liga de Naciones exige que los jugadores incluidos en la nómina estén numerados del uno al 23, por lo que la selección debió asignar el dorsal, quien empezará a utilizarlo tras el duelo contra el conjunto danés.

Tras la salida del atacante del Al Nassr, el defensor central Rúben Dias rechazó que la situación haya afectado el clima interno de Portugal. “Por mi parte, y creo que por la de todo el grupo, no hay cabos sueltos, estamos listos para el partido”, aseguró en la previa del duelo ante Dinamarca.

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Consultado por la reacción de Ronaldo después de la victoria contra Noruega, cuando no disputó minutos ni saludó a los fanáticos, Dias la definió como un episodio breve. “Fue un momento de frustración que duró entre 10 y 15 segundos, lo cual no disminuye en absoluto su compromiso de 15 años con la Selección Nacional. Después, celebramos la victoria juntos en el vestuario”, señaló.

El zaguero también respondió sobre la posibilidad de que existiera malestar tras la salida del delantero. “Entiendo la pregunta, pero verán la alegría en los entrenamientos. Es un nuevo ciclo, todos estamos contentos con esta nueva aventura, con dos victorias, y estamos entusiasmados con lo que está por venir”, declaró.

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Tras abandonar el predio y partir hacia el aeropuerto, los diarios lusos A Bola y Record hicieron foco en la sanción que podría recibir el astro portugués, ya que el reglamento de la FPF contempla sanciones para los futbolistas que dejen una convocatoria sin justificación. El artículo 160 establece que un jugador citado que no se presente o abandone una actividad de las selecciones nacionales puede recibir una suspensión de uno a seis meses. En el caso de los profesionales, la norma añade una multa de entre cinco y 10 unidades de cuenta, un monto situado entre unos 500 y 1.000 euros.

El mismo artículo prevé que la ausencia o la salida de una concentración implique la suspensión preventiva automática del futbolista, de acuerdo con los términos fijados en el reglamento. La información sobre la eventual sanción surgió después de que la salida de Ronaldo fuera confirmada por el propio delantero y por la Federación. De todos modos, Suena difícil que un accionar de este estilo se lleve a cabo.

“La Federación Portuguesa de Fútbol informa que el internacional portugués Cristiano Ronaldo ha abandonado la concentración de la selección nacional en Copenhague. La preparación para los partidos contra Dinamarca y Noruega, este último a disputarse en el Estádio do Dragão, continuará según lo previsto, con los 24 jugadores restantes convocados. Toda la delegación permanece totalmente centrada en los próximos compromisos de la Selección Nacional y en la consecución de los objetivos definidos”, fue el breve comunicado de la Federación sobre el tema.