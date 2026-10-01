Harper proyectó el futuro de los Spurs junto a Castle y Wembanyama: “Ojalá sean cinco Finales”

La sociedad entre Stephon Castle y Dylan Harper busca sostener un nuevo ciclo competitivo en San Antonio (Mandatory Credit: Scott Wachter-Imagn Images)

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Los San Antonio Spurs llegaron a las Finales de la NBA 2026 con uno de los núcleos más jóvenes de la liga y cayeron ante los New York Knicks, pero la campaña dejó una certeza para la franquicia: la sociedad entre Stephon Castle, Dylan Harper y Victor Wembanyama puede sostener un nuevo ciclo competitivo.

El recorrido tuvo una derrota difícil de procesar. San Antonio desperdició una ventaja de 29 puntos en el cuarto partido de la serie decisiva, un partido que terminó con una palmeada de OG Anunoby. Aun así, los dos bases consideran que la experiencia les dio una referencia concreta sobre las exigencias de competir por el título.

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“Creo que ahora entendemos lo que se necesita para llegar ahí. Ahora tenemos que hacerlo”, afirmó Harper en una entrevista con GQ. Y agregó, de cara a la próxima temporada: “Ojalá sean cinco Finales”

Castle y Harper aceleraron la reconstrucción de San Antonio

La llegada de Harper, de 20 años, complementó una base que ya incluía a Wembanyama, de 22, y a Castle, de 21. El equipo venía de una temporada con balance negativo, pero logró eliminar al Oklahoma City Thunder, vigente campeón y liderado por el dos veces Jugador Más Valioso Shai Gilgeous-Alexander, antes de alcanzar las Finales.

La franquicia alcanzó las Finales tras superar a uno de los rivales más sólidos de la liga (Mandatory Credit: Scott Wachter-Imagn Images)

Según el analista de NBA Kirk Goldsberry, exvicepresidente de investigación estratégica de la organización texana, la proyección del trío explica el optimismo alrededor del equipo. “Para ganar el campeonato necesitás múltiples jugadores que vayan al Salón de la Fama. Y parece que los Spurs tienen tres”, sostuvo.

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Wembanyama concentra la mayor atención por su impacto defensivo y ofensivo, aunque el crecimiento de sus compañeros de perímetro amplió las alternativas del equipo. Castle llegó como cuarta selección del draft de 2024, después de ganar el título universitario con Connecticut. Harper aterrizó un año después, con el antecedente de ser hijo de Ron Harper, cinco veces campeón de la NBA.

Harper desembarcó en el equipo un año después de la llegada de Castle (Mandatory Credit: Gregory Shamus-Pool Photo via Imagn Images)

El vínculo entre ambos comenzó con competencia en los entrenamientos. Castle recuerda que, en una de las primeras prácticas de Harper, lo volcó dos veces durante jugadas cercanas al aro. El novato cuestiona hasta hoy la validez de una de esas acciones, producida tras un rebote ofensivo.

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La competencia interna dio paso a una dupla complementaria

El entrenador Mitch Johnson admitió que el plantel podía alimentar una rivalidad entre dos jóvenes guardias con aspiraciones similares. Sin embargo, explicó que la dinámica derivó en otra dirección. “Nunca fue ‘somos mejores con uno que con el otro’. Siempre fueron ellos juntos”, señaló a GQ.

La convivencia fuera de la cancha ayudó a consolidar esa conexión. Los jugadores comparten actividades en los viajes, celebran cumpleaños y participan en juegos de mesa elegidos por Wembanyama. Castle contó que el francés suele proponer opciones poco habituales para grupos numerosos, entre ellas Werewolf, un juego de deducción y engaño.

El entrenador Mitch Johnson descartó una rivalidad entre los dos jóvenes guardias del equipo (Mandatory Credit: Dustin Safranek-Imagn Images)

“Ser amigos fuera de la cancha te hace mejor”, dijo Castle. Harper coincidió y recordó la cohesión del grupo de los Knicks: “Perdimos contra cuatro mejores amigos”.

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La química es un factor relevante en una NBA que ha visto desintegrarse proyectos con talento precoz. El Orlando Magic de Shaquille O’Neal y Penny Hardaway no regresó a las Finales tras perder en 1995. El Thunder de Kevin Durant, Russell Westbrook y James Harden tampoco repitió aquella instancia después de 2012.

Para Castle, la diferencia estará en la convivencia de un plantel con varias figuras capaces de reclamar más protagonismo. “No tenemos egos. Ellos tenían egos fuertes en ese vestuario”, dijo al comparar a San Antonio con aquel Thunder.

Stephon Castle sostuvo que la amistad entre compañeros fuera de la cancha potencia el rendimiento del equipo (Mandatory Credit: Alonzo Adams-Imagn Images)

La discusión por los roles ya asoma antes de la nueva temporada

La profundidad en el perímetro plantea interrogantes sobre el quinteto inicial. De’Aaron Fox, veterano de nueve temporadas, asumió un rol de guía para Castle y Harper, pese a que el crecimiento de ambos podría afectar su lugar entre los titulares.

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“No me preocupa en absoluto. No es una decisión que yo tome. Voy, controlo lo que puedo controlar e intento ayudar a poner al equipo en la mejor posición para ganar”, explicó Fox.

Harper bromeó con la posibilidad de ganar el premio al Mejor Sexto Hombre, aunque luego descartó que acepte naturalmente ese papel. “Voy a hacer lo que el equipo necesite”, comenzó antes de corregirse con franqueza: “No voy a salir desde el banco”.

Johnson evitó adelantar decisiones sobre la alineación para la próxima campaña. “No imagino a nadie todavía en el quinteto inicial”, respondió, aunque aseguró que Harper y Castle tendrán “roles muy grandes”.

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La derrota ante los Knicks quedó como una referencia

Los New York Knicks se impusieron ante los San Antonio Spurs en la definición del campeonato (Mandatory Credit: Dustin Safranek-Imagn Images)

El final de las Finales dejó imágenes que todavía generan reacciones distintas en los dos jóvenes. Harper volvió a mirar el video de la palmeada de Anunoby en el cuarto juego y se rio de su gesto bajo el aro. Castle, en cambio, prefirió apartar la vista. “No veo esas cosas”, dijo.

La remontada neoyorquina tuvo además un contexto particular: fue el primer partido de las Finales disputado en el Madison Square Garden en 27 años. Harper recordó que el estruendo del estadio superó cualquier experiencia previa. “Es la cancha más ruidosa que escuché en mi vida”, afirmó.

El base tardó varias semanas en recuperar la normalidad física tras una postemporada que se extendió hasta mediados de junio. Retomó los entrenamientos con la intención de convertir la derrota en impulso para el próximo curso.

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Al proyectar los próximos cinco años, Harper fijó una meta sin matices: “Ojalá sean cinco Finales”. Castle completó la idea de su compañero: “Vamos a volver”.