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El acalorado debate entre el Chavo Fucks y Ruggeri por el sucesor de la 10 de Messi en Argentina: “No pensé que iba a escuchar esto”

El periodista deportivo y el ex futbolista tuvieron un cruce al aire en torno a la elección de Nico Paz como el portador del histórico dorsal

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Luego de la goleada 4-0 de la selección argentina ante Bolivia en Córdoba en el primer partido de la era post Lionel Messi, se generó un acalorado debate acerca de quién debería ser el heredero de la camiseta número 10. La discusión giró en torno a Nico Paz, el futbolista del Como que nació en Tenerife, España, pero que optó por representar a la Albiceleste. El joven de 22 años usó el dorsal 18 y anoche anotó uno de los tantos. En ese contexto, Diego Chavo Fucks y Oscar Ruggeri protagonizaron un cruce en vivo.

En el comienzo del programa F90, de ESPN, la periodista Morena Beltrán destacó que Scaloni hizo menos traumática la salida de Messi de la Selección, ya que su filosofía es que ningún futbolista juegue relajado y sin ambición. “Ayer se vio a un equipo serio más allá de que haya sido ante Bolivia, pero en otro momento, Argentina no pasaba por arriba a los rivales y eso es la virtud del técnico. Es muy valiosa la manera en la que juega la Selección”, opinó. Luego, el conductor Federico Bulos lanzó una frase que abrió la discusión en el panel: “Después de lo que vi ayer, creo que la 10 tiene dueño”. A continuación, el Chavo Fucks discrepó con este concepto: “Para mí no, porque no nació en Argentina”. La referencia era para Nico Paz.

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Apelando a la historia de la camiseta 10 de la selección argentina, Fucks hizo un repaso de los jugadores que portaron el dorsal, comenzando por Messi y Maradona y siguiendo con el Burrito Ariel Ortega y Marcelo Gallardo. “Uno es rosarino, el otro nació en Villa Fiorito. El otro nació en Jujuy y el otro en Merlo... Me parece que tenemos que dársela a uno que nació acá”, expresó. La explicación del Chavo no convenció al resto de sus compañeros en el piso, que objetaron sus argumentos y Ruggeri dejó en claro su desacuerdo. “Qué locos que estamos. No pensé que iba a escuchar esto”, dijo el ex defensor campeón del mundo con Argentina en la Copa de México 1986.

Ruggeri y el Chavo Fucks tuvieron un acalorado debate en torno a quién debería llevar la camiseta número 10 de la selección argentina tras el retiro de Messi

Fucks continuó con su análisis sobre el caso de Nico Paz. “Juega en Argentina porque puede hacerlo por un tema legal, pero yo se la daría algún pibe de acá”, dijo y se enojó cuando sus compañeros le explicaron que el padre del joven es argentino: “No me expliquen a mí quién es Pablo Paz, lo conozco más que ustedes. Son cosas simbólicas: Diego nació en Villa Fiorito, Leo en un suburbio de Rosario... Yo se la daría a Lautaro Martínez o a Enzo Fernández. No estoy diciendo que no juegue en la Selección porque nació en Tenerife, estoy diciendo que la 10, con todo lo que implica y significa, se la daría a un pibe que nació acá”.

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Luego, Ruggeri cruzó al Chavo Fucks, quien afirmó que elegir quién debería llevar la camiseta que dejó Messi solamente era un juego: “No entendés, a vos no te llamaron nunca para jugar en la Selección. ¿Qué me importa el número que me van a dar? ¿Qué me importaba el 19, el 18, el 17 o el 20 si yo quería jugar? Decir las barbaridades de que un pibe que no nació acá no puede llevar la 10. Entonces pónganle el 6″, ironizó.

Nico Paz lució la camiseta 18 de Argentina ante Bolivia y marcó un gol (REUTERS/Rodrigo Valle)
Nico Paz lució la camiseta 18 de Argentina ante Bolivia y marcó un gol (REUTERS/Rodrigo Valle)

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