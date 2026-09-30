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Los mejores memes del sorpresivo retiro de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal: la “reacción” de Lionel Messi

Usuarios de redes sociales compararon la salida del delantero con escenas de La Pulga y multiplicaron las bromas sobre su vínculo con el entrenador Jorge Jesus

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo no se entrenó con su selección y se marchó al hotel

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La decisión de Cristiano Ronaldo de abandonar la concentración de la selección de Portugal, este miércoles 30 de septiembre, desató una ola de memes que compararon su situación con la de Lionel Messi y multiplicaron las burlas sobre el ocaso de su carrera y el vínculo con el entrenador Jorge Jesus. El episodio, que incluyó un comunicado en el que el delantero de 41 años prometió revelar “la verdad” sobre su salida, generó una avalancha de publicaciones humorísticas en X, antes conocida como Twitter.

El origen de la controversia se remonta al partido que Portugal ganó 2 a 1 frente a Noruega, disputado en Oslo, cuando Ronaldo permaneció en el banco de suplentes durante los 90 minutos, algo que no ocurría desde hacía 18 años en un encuentro oficial de la selección. Esa imagen se convirtió en el disparador de los primeros montajes, que se multiplicaron con el correr de los días hasta desembocar en el abandono de la concentración en Copenhague.

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Una de las líneas más repetidas en la comparación entre ambos futbolistas retomó una fotografía de la Copa del Mundo 2022, en la que Lionel Messi aparece de espaldas con los brazos en alto frente a un Ronaldo sentado en el banco de suplentes con la camiseta amarilla de tercer arquero.

En la misma línea, la cuenta Barça Worldwide publicó una fotografía de Messi al besar la Copa del Mundo obtenida con la selección de Argentina, acompañada del texto “you will never be him” (“nunca serás él”), en clara alusión a la ausencia de ese título en el palmarés de Ronaldo. Otro de los montajes más compartidos, obra del usuario Bait Bunny, mostró una imagen de Messi entre risas con la leyenda “Messi se caga de la risa” y el comentario “lo tuvo que echar el entrenador para que este ridículo se vaya”.

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El entrenador portugués tampoco escapó al humor de los usuarios. La cuenta Bilbia mt engarsada publicó una imagen que mostraba a Jorge Jesus en una supuesta publicidad de un detergente de la marca Finish, con el rostro de Ronaldo estampado en el envase, en referencia irónica al conflicto entre ambos y a la salida del delantero del plantel.

Otro de los memes con mayor circulación llevó la firma de la cuenta parodia Llourinho, que compartió una fotografía del momento en que Ronaldo permaneció en el banco durante el partido ante Noruega, vestido con un disfraz de superhéroe montado digitalmente sobre su figura. El texto que acompañaba la imagen decía “tu final de carrera resumido en una imagen”, en alusión al paso del tiempo sobre el rendimiento del delantero.

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El humor sobre la salida de Ronaldo cruzó fronteras y llegó hasta referencias de la cultura popular argentina. La cuenta Toshiie compartió una escena de la película Nueve Reinas con el título “chau cebollita” y el texto “andá, máquina... nadie te detiene”, en tono de despedida irónica hacia el delantero luso.

La tensión entre Ronaldo y Jorge Jesus no surgió de manera espontánea. Tras el partido ante Noruega el capitán se dirigió directo al vestuario sin saludar y al día siguiente no participó del entrenamiento grupal, algo que el propio entrenador calificó como una conducta habitual en el delantero. Ese antecedente ya había generado circulación de imágenes y comentarios burlones en los días previos al estallido final.

La salida de Ronaldo de la concentración en Copenhague, confirmada este miércoles a través de un comunicado en Instagram, se produjo minutos después de que Jorge Jesus sostuviera en conferencia de prensa que “ningún jugador” le haría cambiar de opinión sobre sus decisiones técnicas. El fenómeno viral se sostuvo durante buena parte de la jornada, con nuevas publicaciones que se sumaron a medida que se conocían más detalles sobre el episodio.

LOS MEJORES MEMES DEL RETIRO DE CRISTIANO RONALDO DE LA CONCENTRACIÓN DE PORTUGAL

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