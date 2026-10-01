La recaudación tributaria creció por encima de la inflación en septiembre

Algunos impuestos mejoraron su desempeño en comparación con un año antes, en valores ajustados por inflación y otros mantuvieron caída.

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Septiembre fue un mes dominado por la difusión de datos muy negativos de actividad, calidad del empleo y pobreza correspondientes al segundo trimestre de 2026, los cuales derivaron en generalizadas críticas a la política económica por su rigor, pese a que los primeros indicadores de agosto y septiembre mostraron menor caída de la compra de bienes de consumo masivo, y con altibajos entre los durables (cayó el patentamiento de automotores y aumentó la venta de motos) y se registró récord generalizado de exportaciones.

La recaudación tributaria no escapó a esa realidad: algunos impuestos mejoraron su desempeño en comparación con un año antes, en valores ajustados por inflación y otros mantuvieron caída.

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que en septiembre las tres fuentes de ingresos tributarios (DGI, Aduana y Anses) recaudaron en conjunto $21,36 billones, un incremento nominal del 38,3% respecto de igual mes del año anterior, más de tres puntos porcentuales por arriba de la variación del promedio de precios de la economía que fue de 33,5% en ese lapso. En términos reales, registró un crecimiento del 3,6 por ciento.

En el caso de Ganancias, el comunicado de prensa de ARCA destacó que incidieron positivamente para que aumentara 63,3 en los últimos 12 meses:

Mayores anticipos de las sociedades, debido al aumento del impuesto, determinado del período fiscal 2025.

El ingreso del primer anticipo de personas humanas por el período fiscal 2026.

El incremento de retenciones impositivas, atenuado por la actualización de las escalas y las deducciones de ganancias cuarta categoría en base a la variación del IPC enero–junio 2026, aplicado a las remuneraciones percibidas desde el 1 de julio 2026.

El impuesto al Cheque, un tributo que refleja el desempeño de las transacciones de empresas y familias, aportó un aumento de 33%, similar a la tasa de inflación por efecto positivo de un día hábil más, y negativo por el inicio de la exención incorporada por el decreto 475 de 2026.

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En el IVA Impositivo ARCA informó que “Incidieron positivamente menores reafectaciones netas negativas en 2026, resultado de una mayor utilización de saldos de IVA en 2025 para cancelar otras obligaciones respecto de lo que se utilizó este mes”.

Pese a la sostenida baja del consumo de combustibles -en parte por ahorros de las familias, pero en gran parte por la renovación del parque automotor en los últimos años, con unidades que se caracterizan por un uso más eficiente por cada 100 km recorridos, y el avance del segmento de los híbridos y eléctricos-, lo ingresado por el impuesto a la transferencia se elevó 54,2%, muy por arriba de la tasa de inflación, por las actualizaciones del componente impositivo.

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Los ingresos a la Seguridad Social -por aportes personales y contribuciones patronales-, más Monotributo y pagos de moratorias, crecieron en septiembre 35,4%, en un contexto en el que suben los salarios de los sectores bajo convenio de paritarias y se mantiene la disminución del empleo registrado, y aumento en la distribución de las facilidades de pago.

Los ingresos a la Seguridad Social -por aportes personales y contribuciones patronales-, más Monotributo y pagos de moratorias, crecieron en septiembre 31,9 por ciento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resalta el informe de prensa de ARCA: “Se encuentran vigentes los beneficios establecidos en el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), mediante el cual se dispuso una alícuota reducida de Contribuciones patronales por cada nuevo trabajador del sector privado incorporado entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, y el régimen de Promoción de Empleo Registrado (PER) que otorga la posibilidad de regularizar las relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas del sector privado mediante beneficios fiscales y facilidades de pago que varían de acuerdo al tipo de contribuyente o empleador”.

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Liquidación residual del agro con baja de precios y de retenciones

Sobre el final de la liquidación de exportaciones de maíz y soja y productos derivados, las empresas del sector agroexportador declararon operaciones por USD 3.228 millones durante septiembre. El monto representó un aumento del 17% respecto de agosto y disminución de 54,6% en comparación con un año antes, cuando el Gobierno nacional implementó el Decreto 682/25 que suspendió la aplicación de derechos de exportación por un plazo reducido de tiempo, y provocó la aceleración de la liquidación de divisas de USD 1.818 millones el mes previo a USD 7.108 millones.

En términos de ingresos por retenciones, esas liquidaciones determinaron un salto del 99,2%, debido a:

El incremento del tipo de cambio.

El adelantamiento de derechos en junio y julio 2025 por la baja de alícuotas, lo que derivó en menores pagos de derechos en los meses posteriores.

El aumento interanual del precio promedio de la mayoría de los productos del complejo sojero y cerealero, y de los hidrocarburos.

Mayores exportaciones de combustibles y minerales.

Los datos que surgieron de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), precisó además que el acumulado de los primeros nueve meses del año totalizó USD 22.275 millones (Foto: Ciara-CEC)

En los impuestos aduaneros gravitaron positivamente: el aumento del precio promedio de los productos del complejo sojero y cerealero, y de los hidrocarburos; y mayores exportaciones de combustibles y minerales.

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Los datos que surgieron de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), precisó además que el acumulado de los primeros nueve meses del año totalizó USD 22.275 millones. Cotejado con el período enero-septiembre de 2025, significó un ingreso 22% inferior.

En el caso de los derechos de importación, ARCA informó que subió apenas 2,2% por efecto de la baja de los aranceles.

Ingresos acumulados en nueve meses

En los primeros nueve meses de 2026, los recursos tributarios sumaron $174,4 billones. El total implicó un aumento nominal del 29,4% y, al mismo tiempo, una baja ajustada por inflación del 4% respecto del año anterior.

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La presión tributaria, a casi tres años de gobierno de Javier Milei, se estima es la menor en 20 años y, consecuentemente, el aumentó el ingreso disponible para gasto y ahorro (Foto: EFE)

La contrapartida de la caída de la recaudación tributaria en términos reales, tanto en los últimos 12 meses como en comparación con la carga que heredó el gobierno de Javier Milei, es la reducción de la presión tributaria, la cual se estima es la menor en 20 años y, consecuentemente, aumentó del ingreso disponible para gasto y ahorro, tanto en las familias como en las empresas.

La baja de impuestos desde el inicio de la gestión es equivalente a 3% del PBI y que en el Presupuesto 2027 se asume la posibilidad de una reducción adicional de 1% del PBI (Caputo)

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en su participación en el CFO Summit 2026 que la baja de impuestos desde el inicio de la gestión es equivalente a 3% del PBI y que en el Presupuesto 2027 se asume la posibilidad de una reducción adicional de 1% del PBI.

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Giros a gobernaciones por coparticipación federal

En septiembre de 2026, el gobierno nacional envió al consolidado de provincias más CABA $7 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, que subió al ritmo de la inflación en los pasados 12 meses. Además, las transferencias automáticas -sin las originadas en leyes complementarias y compensaciones- aumentaron 4,5 puntos porcentuales por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor.

“En la evolución de las transferencias automáticas totales por jurisdicción, se observa que las 24 jurisdicciones habrían registrado variaciones interanuales reales positivas. La dispersión habría sido de 3,3 puntos porcentuales entre Buenos Aires, con la menor suba (3,2%), y Santa Cruz, con el mayor aumento (6,5%). Las que siguen con mejor desempeño relativo fueron Chubut (6%), Tierra del Fuego (5,8%) y Neuquén (5,6%)”, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) que dirige el analista económico Nadín Argañaraz.

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En el acumulado del año a septiembre, las transferencias automáticas totales por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones alcanzaron $57,7 billones, lo que significó un crecimiento nominal de 32,5%, equivalente a una disminución de 0,6% en valores ajustados por inflación.