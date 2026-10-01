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‘Las guerreras Kpop 2′ llegará primero a los cines: Netflix cambia su estrategia para la esperada secuela

La plataforma quiere aprovechar el enorme impacto de la primera entrega con un lanzamiento cinematográfico amplio y global

Las guerreras k-pop
Las guerreras Kpop 2 tendrá una estrategia de estreno diferente a la de su antecesora, con una llegada amplia a los cines antes de Netflix. (Netflix)
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Netflix confirmó que Las guerreras Kpop 2 tendrá un estreno amplio en salas de cine antes de llegar a la plataforma de streaming, un cambio de estrategia que responde al desempeño inesperado de la primera entrega.

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, reveló los planes para el futuro de la franquicia animada producida por Sony Pictures Animation durante la conferencia Bloomberg Screentime, celebrada el miércoles.

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“Cuando llegue la secuela de Kpop Demon Hunters, pueden esperar un estreno cinematográfico muy amplio”, afirmó Sarandos. El ejecutivo explicó que la decisión forma parte de una revisión más amplia del modelo de distribución del gigante del streaming, que hasta ahora reservaba sus producciones originales casi exclusivamente para la plataforma.

El precedente que cambió los planes de Netflix

La versión sing-along demostró que el fenómeno de HUNTR/X también podía atraer al público a las salas de cine (REUTERS/Angelika Warmuth)
La versión sing-along demostró que el fenómeno de HUNTR/X también podía atraer al público a las salas de cine (REUTERS/Angelika Warmuth)

La primera película, estrenada el 20 de junio de 2025, acumuló 325,1 millones de visualizaciones en sus primeros 90 días en Netflix, lo que la convirtió en el título más visto en la historia de la plataforma. Según datos más recientes de Netflix Tudum, la cifra ya supera los 500 millones de reproducciones globales. La cinta permaneció 63 semanas consecutivas en el top 10 global de Netflix y obtuvo dos premios Oscar, a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por “Golden”.

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El verdadero punto de inflexión llegó cuando la versión que invita a los televidentes a cantar junto a la película (“sing-along”) se proyectó en cines. Según ScreenRant, esa versión recaudó 24,3 millones de dólares en taquilla doméstica a lo largo de apenas cinco días no consecutivos, cifra que la ubicó como el 71.º estreno de mayor recaudación en Norteamérica durante 2025.

En un solo fin de semana de agosto, el filme llegó a desplazar del primer puesto a la cinta de terror Weapons. Todas las cadenas de cine proyectaron la función, salvo AMC, que sostenía un boicot contra Netflix por su negativa histórica a respetar una ventana de exclusividad mínima de 45 días para salas tradicionales.

El universo de HUNTR/X también llegará a los escenarios mediante una gira mundial de conciertos impulsada por Netflix y AEG Presents (REUTERS/Kylie Cooper)
El universo de HUNTR/X también llegará a los escenarios mediante una gira mundial de conciertos impulsada por Netflix y AEG Presents (REUTERS/Kylie Cooper)

“No es que quiera desprestigiar a las películas en taquilla, pero lo que pasa es que el público más apasionado fue a verla al cine, así que para cuando llega a Netflix ya perdiste a esa audiencia apasionada y te queda la gente que dice ‘ah, me quedé con ganas de verla’ o ‘ya la voy a ver en algún momento’”, explicó Sarandos sobre la diferencia entre el éxito en salas y en streaming.

Otras producciones que estrenarán primero en salas

La secuela de Las guerreras Kpop no será la única apuesta de Netflix por el cine tradicional. Entre los títulos que llegarán primero a las salas figuran La bola negra (16 de octubre), ganadora del premio a Mejor Director en Cannes, Mosquito Bowl de Peter Berg (30 de octubre), The Further Mis-Adventures of Cliff Booth de David Fincher (25 de noviembre), Ink de Danny Boyle (11 de diciembre), Narnia: El sobrino del mago de Greta Gerwig (12 de febrero de 2027) y la cinta animada Charlie y la fábrica de chocolate (5 de noviembre de 2027).

Las ventanas de exhibición varían según el tipo de producción. La bola negra, Narnia y Charlie y la fábrica de chocolate tendrán entre 46 y 50 días en pantalla, mientras que Cliff Booth y Mosquito Bowl contarán con 26 y 27 días, respectivamente.

Imagen de 'La bola negra'
La bola negra, dirigida por Albert Serra, forma parte de la nueva estrategia de Netflix para llevar algunas de sus producciones a las salas antes de su estreno en streaming (Elástica Films)

Sarandos diferenció entre dos tipos de películas: las de autor, que pueden permanecer meses en cartelera sin afectar su rendimiento en streaming, y las familiares de “cuatro cuadrantes”, pensadas para generar entusiasmo masivo en salas antes de su salto a la plataforma.

Lo que se sabe de la secuela

La producción de Las guerreras Kpop 2 sigue en fase inicial. Maggie Kang y Chris Appelhans, directores y guionistas de la primera entrega, también repetirán sus roles para la secuela. Según la revista NME, Netflix y Sony Pictures Animation apuntaban originalmente a un estreno en 2029, aunque la presidenta del estudio, Kristine Belson, sugirió que ese plazo es “optimista” dada la naturaleza del proceso de animación.

Maggie Kang y Chris Appelhans volverán a dirigir la historia después del impacto internacional de la primera película. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Maggie Kang y Chris Appelhans volverán a dirigir la historia después del impacto internacional de la primera película. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por su parte, Kang adelantó que buscará ampliar la paleta musical de la franquicia con la incorporación del heavy metal y el trot, género tradicional coreano. “El trot es un estilo único de Corea que quiero dar a conocer más al mundo, y el heavy metal es una base del K-pop que quiero mostrar si la historia lo permite”, declaró la directora al diario The Korea Times.

Como complemento al fenómeno cultural, Netflix anunció en mayo una alianza con AEG Presents para lanzar una gira de conciertos global inspirada en la película, que llevará elementos del universo de HUNTR/X, la banda protagonista de la historia, a los escenarios.

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