La OEA reunirá este viernes a cancilleres en Washington para debatir la situación política de Nicaragua

Daniel Ortega y Rosario Murillo examinan un informe de la Organización de los Estados Americanos en esta ilustración editorial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará este viernes 2 de octubre en Washington una reunión extraordinaria de cancilleres para debatir la situación en Nicaragua, después de que Daniel Ortega anunciara que el país no volverá a celebrar elecciones competitivas.

La convocatoria lleva a la mesa de ministros de Exteriores una resolución promovida por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana. El texto reclama a las autoridades nicaragüenses que generen las condiciones para “la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas”.

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La sesión será la primera reunión de consulta de cancilleres de la OEA desde 2017, cuando el organismo regional trató la crisis política y de derechos humanos en Venezuela. Nicaragua no participará, ya que abandonó la organización en 2023 por decisión del gobierno de Ortega.

La resolución exige liberar a presos políticos y restablecer el pluralismo

El proyecto que discutirán los Estados miembros plantea una serie de demandas al Ejecutivo nicaragüense. Entre ellas, pide garantizar las libertades fundamentales, liberar sin condiciones a los presos políticos y divulgar el paradero de las personas desaparecidas.

Una ilustración proyecta los rostros caricaturizados de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante un grupo de diplomáticos reunidos en un salón de conferencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También solicita que se restituya la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella y que se restablezcan la separación de poderes y el pluralismo político. La iniciativa será sometida a debate y votación durante la cita en la capital estadounidense.

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La reunión fue convocada tras declaraciones de Daniel Ortega, quien el 19 de julio afirmó que en Nicaragua no habría nuevas elecciones. Tras ese anuncio, el oficialismo impulsó una reforma constitucional que impediría la participación electoral de personas calificadas como “traidores a la patria”, en alusión a sectores opositores.

Seis cancilleres confirmaron asistencia

Hasta el momento, confirmaron su presencia los ministros de Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez; Jamaica, Kamina Johnson; Paraguay, Rubén Ramírez; Perú, Carlos Elmer Cáceres; República Dominicana, Víctor Bisonó; y Santa Lucía, Alva Baptiste.

El resto de los países miembros de la OEA prevé enviar a otros representantes. La convocatoria había sido aprobada el 19 de agosto con 26 votos a favor, el rechazo de Brasil y la abstención de México.

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Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007. El mandatario y su esposa, Rosario Murillo, ejercen la copresidencia del país en medio de denuncias de fraude electoral, persecución política y restricciones contra dirigentes opositores.

La visión del país

Un proyecto impulsado por Estados Unidos, Colombia y Perú ante la OEA plantea seis condiciones sobre derechos e instituciones para Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos, Argentina y otros países aliados consideran que la situación representa una “amenaza para la estabilidad y la seguridad del hemisferio”, una formulación que otras delegaciones buscan retirar del texto. La OEA, que cuenta con 32 miembros activos, no puede imponer sanciones y solo puede pedir a los países que adopten medidas individuales.

Una fuente diplomática cercana a las conversaciones advirtió que la represión tiene “repercusiones en materia de seguridad que tienen que ver con el crimen transnacional o la persecución de exiliados nicaragüenses en países vecinos”, pero sostuvo que no debe calificarse como una amenaza a la paz y la seguridad. “Esto es algo muy complicado, porque una vez que se define de esa manera, se está invitando al uso de la fuerza militar contra la amenaza”, objetó.

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El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo reforzó el control sobre la sociedad después de las protestas de 2018, que dejaron unos 300 muertos según la ONU. Nicaragua abandonó la OEA en noviembre de 2023, durante las presiones diplomáticas por la deriva autoritaria del país.

Brasil y México han cuestionado la llamada “doctrina Donroe”, término acuñado por el presidente estadounidense Donald Trump a partir de su apellido y el de James Monroe, quien ocupó la presidencia de Estados Unidos entre 1817 y 1825. Sus críticos sostienen que esa doctrina promueve la hegemonía de Washington y le atribuye el papel de vigilante de la democracia en las Américas.

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