“Traición”: el periodista amigo de Cristiano Ronaldo dio detalles del escándalo por el que dejó la concentración de Portugal

El periodista Edu Aguirre expone en el programa El Chiringuito información sobre Cristiano Ronaldo y su vínculo con la selección de Portugal

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Hay voces que, cuando hablan de Cristiano Ronaldo, cargan con un peso que va más allá del análisis futbolístico. Edu Aguirre es una de ellas. El periodista español del programa El Chiringuito es, desde hace años, el comunicador de mayor cercanía y confianza con el astro portugués, alguien que accede a información que pocos tienen y cuyas palabras sobre CR7 rara vez pasan desapercibidas. Por eso, cuando Aguirre tomó la palabra este miércoles para explicar las razones detrás de la crisis que sacude a la selección de Portugal, el fútbol europeo prestó atención.

Según el periodista, el quiebre entre Cristiano Ronaldo y el entrenador Jorge Jesús no fue espontáneo ni caprichoso: fue el desenlace de una promesa incumplida. Aguirre aseguró que Jesús fue a hablar con el capitán en privado tras dejarlo en el banco durante los 30 minutos finales del partido ante Noruega, sin darle ni un minuto de juego. En ese encuentro reservado, el técnico habría reconocido su error y se comprometió a remediarlo públicamente. “Tu entrenador te viene en privado: ‘Oye, mira, es esto, tal, joder, entiéndeme. Vale, no lo gestioné bien. Estamos juntos, tal. Perdóname, si tengo rueda de prensa, lo voy a aclarar, voy a pedir perdón, no te preocupes, va a quedar todo bien, va a quedar todo solucionado’”, relató Aguirre, reproduciendo en primera persona el diálogo que, según su versión, tuvo lugar entre el entrenador y el jugador.

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Lo que ocurrió doce horas después fue, para el periodista, la traición. Jesús salió a la conferencia de prensa, pero en lugar de asumir el error prometido, defendió su autoridad con firmeza. “¿Y dejas peor a Cristiano?, ¿sacando pecho y diciendo que mandas tú y que Cristiano es uno más? A casa y a otra cosa”, disparó Aguirre. Esa contradicción entre lo dicho en privado y lo actuado en público fue, según él, el detonante del estallido del capitán.

Aguirre acusó a Jesús de buscar marcar territorio a costa de Ronaldo

El análisis de Aguirre fue más allá de la anécdota puntual. Para él, Jorge Jesús quiso mandar un mensaje de autoridad aprovechando la figura de Ronaldo como blanco, sin considerar el costo humano de esa decisión. “Lo que hace Jorge Jesús es una vergüenza y una traición, porque ha tenido un ataque de entrenador, ha querido dejar claro que él manda cuando él no pinta nada. Pero él ha querido dejar claro que él manda a costa de Cristiano Ronaldo y a costa de algunos pequeños periodistas portugueses o un minoritario público portugués que le tiene muchas ganas a Cristiano”, señaló el comunicador.

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En ese marco, Aguirre subrayó la singularidad de la posición que ocupa Ronaldo en Portugal: cuando la selección fracasa en un Mundial o en una Eurocopa, las críticas recaen sobre el delantero, independientemente de quién haya tomado las decisiones técnicas. “Las críticas no van ni a Jorge Jesús, ni a Roberto Martínez, ni a João Félix, ni a Bernardo. Van a Cristiano”, apuntó, para concluir que esa realidad impone al cuerpo técnico una responsabilidad especial hacia su capitán.

El periodista Edu Aguirre interviene en el programa de televisión para abordar la situación entre el futbolista Cristiano Ronaldo y el entrenador Jorge Jesus

El periodista también reivindicó el mérito de Ronaldo por mantenerse en el alto nivel con 41 años. “Con cuarenta y un años no es fácil mantenerse a nivel, estar veinticuatro siete pensando en el fútbol, cuidarse, sufrir, desvivirse por este deporte”, dijo Aguirre, quien añadió que el jugador tiene sobrados motivos para retirarse en paz y que soportó más de lo que él mismo habría tolerado: “Cristiano no es el muñeco del pim pam pum. Yo soy Cristiano y me hubiera ido antes. Mucho aguantado para mí”.

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Ronaldo abandonó la concentración y prometió contar “la verdad”

Los dichos de Aguirre llegaron en el momento de mayor tensión del conflicto. Minutos después de la conferencia de prensa de Jesús en Copenhague, Ronaldo se marchó del estadio Parken en una camioneta de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) sin sumarse al entrenamiento colectivo. Luego, desde su cuenta de Instagram, emitió un comunicado que dejó todo en suspenso: “Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”.

Por su parte, Jesús mantuvo en público una postura de firmeza. “Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. ‘Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no’. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie”, afirmó el técnico de 72 años ante los medios.

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Cristiano Ronaldo no salió del banco en el último partido (Cornelius Poppe / AP)

La crisis estalló después del triunfo de Portugal 2-1 sobre Noruega el domingo 27 de septiembre. Ronaldo fue al banco y no ingresó. Al día siguiente, tampoco se sumó a la práctica en Malmö, ciudad base de la delegación antes del viaje a la capital danesa. La FPF justificó esa primera ausencia por falta de equipamiento específico para su rutina de recuperación. La situación derivó en la intervención de Pedro Proença, presidente de la FPF, quien canceló su agenda para volar a Copenhague y reunirse con el jugador y el entrenador en un intento por contener el conflicto.

Ronaldo acumula 234 partidos y 146 goles con la selección, registros que lo convierten en el futbolista con más presencias y más tantos en la historia del fútbol masculino de selecciones. Portugal enfrenta a Dinamarca este jueves por la tercera fecha de la UEFA Nations League sin su capitán histórico y con la incógnita abierta sobre si la ruptura tendrá consecuencias definitivas para su ciclo en la selección.

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