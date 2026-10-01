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Johnny Depp luce irreconocible como Ebenezer Scrooge en el nuevo tráiler de su película

La adaptación de Charles Dickens, dirigida por Ti West, llegará a las salas en noviembre de 2026

Johnny Depp encarna a Ebenezer Scrooge en una nueva adaptación cinematográfica a cargo del director Ti West (Paramount Pictures)
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Johnny Depp aparece prácticamente irreconocible en el papel de Ebenezer Scrooge en el nuevo tráiler de Ebenezer, la adaptación del clásico de Charles Dickens dirigida por Ti West.

Paramount Pictures difundió el adelanto este jueves 1 de octubre.

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La caracterización del actor incluye una transformación física notable que lo aleja de sus papeles anteriores.

La sinopsis oficial de la cinta resume la propuesta con la frase “el nombre que conoces, la historia que no”, en referencia a la nueva versión del relato publicado originalmente en 1843.

La estética general del filme fue descrita como de “mucho período, muy gótico oscuro”, en comparación con “Sweeney Todd” de Tim Burton.

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La producción de Paramount presenta una estética de época con un tono gótico oscuro y elementos del género de terror (Paramount Pictures)

El medio agregó que se trata de “el Scrooge que nunca viste”, en contraste con versiones previas del personaje.

En el tráiler, Depp mira directamente a cámara y afirma con una sonrisa: “Es bueno estar de vuelta”. La frase describe el tono del regreso del actor a una producción de gran estudio tras ocho años de ausencia.

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Durante su aparición sorpresa en la Comic-Con de San Diego en julio, el actor, ya caracterizado como Scrooge, interrumpió el panel “Directors on Directing” de Collider en el Hall H.

Allí, con una vela en la mano, pronunció: “¿No tienen vidas? ¿No tienen responsabilidades?”, dirigido al público presente.

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La película "Ebenezer" marca la reaparición de Johnny Depp en un gran estudio de Hollywood después de ocho años (Paramount Pictures)

Una fuente cercana a la producción señaló que el proyecto “se sintió como una oportunidad única en la vida” para Depp y lo describió como “un proyecto muy especial para él”, en declaraciones a People.

La misma fuente agregó: “Está de vuelta en un papel de personaje, que es lo que ama. Realmente cobra vida cuando está en esos personajes, están en su ADN”.

Según esa fuente, pese a su ausencia de las producciones de Hollywood en los últimos años, el actor siente que “nunca se fue realmente”.

Junto a Johnny Depp, la película reúne a Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman e Ian McKellen.

En el tráiler, McKellen, de 87 años, aparece como el fantasma de Jacob Marley, quien advierte a Scrooge sobre la llegada de los tres espíritus que lo visitarán en Nochebuena.

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La ausencia del intérprete en grandes producciones coincidió con el juicio por difamación contra su expareja Amber Heard (Paramount Pictures)

Las imágenes muestran además al personaje perseguido por apariciones y, en un momento, enterrado vivo.

Nathaniel Halpern adaptó el guion a partir de la novela original de Dickens.

West, conocido por dirigir la trilogía de terror X, imprime un tono oscuro a la historia, con escenas que combinan el drama navideño con elementos propios del género de terror.

Ebenezer marca el regreso de Depp a una producción de un gran estudio de Hollywood tras Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald, estrenada en 2018.

El actor fue apartado del elenco de la tercera entrega de esa saga, estrenada en 2022.

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Paramount Pictures programó el estreno oficial de "Ebenezer" en cines para el 12 de noviembre (Paramount Pictures)

Ese distanciamiento coincidió con el juicio por difamación que sostuvo ese mismo año contra su expareja, Amber Heard.

El jurado falló a favor del actor, a quien otorgó 10 millones de dólares en daños compensatorios y 5 millones en daños punitivos, mientras que Heard recibió 2 millones de dólares por una contrademanda.

Tras ese proceso, Depp protagonizó el filme francés Jeanne du Barry, que inauguró el Festival de Cannes de 2023, y dirigió Modi: Three Days on the Wing of Madness.

Ebenezer llegará a los cines de América Latina el 12 de noviembre a través de Paramount. Después, el actor protagonizará Day Drinker, thriller de Lionsgate que también integran Madelyn Cline y Penélope Cruz, con estreno previsto para marzo de 2027.

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