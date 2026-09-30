“Envidiosos, despectivos e ignorantes”: el fuerte mensaje de la hermana de Cristiano Ronaldo tras el escándalo con Portugal

Elma Aveiro, la hermana de Cristiano Ronaldo apoyó al futbolista tras el escándalo con la selección de Portugal (Instagram)

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Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, publicó una historia en su cuenta de Instagram pocas horas después de que el delantero abandonara la concentración de la selección portuguesa en Copenhague. El mensaje, que combina críticas al periodismo local, a la estructura del combinado y a la sociedad lusa en general, incluyó una fotografía de Ronaldo arrodillado frente al arco con la leyenda “todo dicho”.

El texto, que Aveiro reposteó, sostuvo que “CR7 merece más respeto”, que “la selección merece más estructura” y que “el periodismo portugués merece más competencia y menos especulación”. La publicación se conoció apenas horas después de que el propio delantero confirmó, mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, su decisión de dejar el búnker de la selección tras la conferencia de prensa del entrenador Jorge Jesus.

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La hermana del capitán luso no limitó sus críticas al ámbito futbolístico. “En relación a los portugueses, bien... no merecen tener lo mejor en nada”, escribió, y agregó que sus compatriotas son “envidiosos, despectivos, ignorantes” y que “merecen volver a la mediocridad” que, según su descripción, caracterizaba al fútbol de Portugal antes de la irrupción de su hermano en la selección nacional. Cerró el mensaje con un agradecimiento directo: “¡Gracias por todo, CR7! Merecías más”.

El mensaje de Elma Aveiro, la hermana de Cristiano Ronaldo

El posteo se enmarca en la salida de Ronaldo del campo de entrenamiento de la Federación Portuguesa de Fútbol, que se produjo luego de una conversación con el presidente del organismo, Pedro Proença. El delantero, de 41 años, dejó el estadio Parken en una furgoneta con destino a Madrid cuando aún restaban dos partidos de la fase de la Liga de Naciones de la UEFA, ante Noruega y Dinamarca. En su propio comunicado, el futbolista señaló: “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué”. También deseó suerte a Portugal y a sus compañeros de equipo “sin excepción”.

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La tensión entre el capitán y el cuerpo técnico se remonta a la victoria por 2 a 1 sobre Noruega, disputada en Oslo, en la que Ronaldo permaneció en el banco de suplentes y no ingresó al campo. Al día siguiente, tampoco participó del entrenamiento junto a los jugadores que no habían sumado minutos, una conducta que Jesus calificó como habitual en el delantero. El episodio llevó a Proença a modificar su agenda para reunirse en Copenhague con el futbolista y el técnico, después de que João Félix y Gonçalo Ramos, titulares ante Noruega, marcaran los dos goles del triunfo.

Jesus había negado públicamente cualquier conflicto con Ronaldo y aseguró que el delantero realizaría trabajo de gimnasio antes de reincorporarse al grupo. El entrenador defendió además su autoridad en la conducción del plantel: “Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie”. Horas más tarde, la Federación confirmó la ausencia de Ronaldo en el entrenamiento realizado en el Parkenstadion, sin precisar los motivos.

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Ronaldo debutó con la selección de Portugal el 20 de agosto de 2003, con 18 años, en un triunfo por 1 a 0 ante Kazajistán. Desde entonces, acumuló 234 partidos internacionales y 146 goles, cifras que lo sitúan como el futbolista con más presencias y más tantos en la historia del fútbol de selecciones masculinas. Bajo su liderazgo, Portugal conquistó la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025, los primeros grandes títulos de la historia de la selección lusa.