La Policía Nacional Civil de Guatemala captura a Max Vinicio Olivares Reyes, requerido por Estados Unidos por tráfico de cocaína

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica custodian a un hombre detenido en un operativo contra el tráfico de fentanilo. (Ministerio de Gobernación)

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La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala capturó este jueves a Max Vinicio Olivares Reyes, acusado de coordinar cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica con destino final en Estados Unidos. La detención elevó a 36 el número de personas requeridas para extradición arrestadas en el país durante 2026, 23 de ellas por delitos vinculados con el narcotráfico.

El operativo estuvo a cargo de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos. Olivares Reyes es requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, que lo acusa de conspiración para distribuir una sustancia controlada de categoría II.

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El detenido es conocido con los alias de “Nuca Floja”, “Nuca Tiesa”, “Señor de los Jets” y “Aleja”. La acusación sostiene que participó en el ingreso ilegal de estupefacientes a territorio estadounidense.

Una red de recepción, traslado y almacenamiento de cocaína

Las pesquisas de las autoridades norteamericanas ubican a Olivares Reyes como organizador de narcotraficantes guatemaltecos desde 2019 hasta septiembre de 2025. Su actividad se habría desarrollado dentro de una estructura con sede en Guatemala.

La investigación señala que coordinaba la recepción, el transporte y el almacenamiento de cargamentos que ingresaban al país por vía aérea y marítima. Parte de la cocaína procedía de Venezuela y Colombia.

Las aeronaves utilizadas para el traslado aterrizaban en pistas clandestinas, mientras que otros cargamentos llegaban en embarcaciones. El mercado estadounidense era el destino final de la droga, de acuerdo con las indagatorias.

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La captura se produjo después de otros operativos contra personas solicitadas por tribunales extranjeros. El lunes, agentes del Centro Antipandillas Transnacional, en coordinación con el Ministerio Público, detuvieron a Joshua Vinizio Arriaza, de 34 años, en un inmueble de la colonia Mario Alioto López Sánchez, zona cuatro de Villa Nueva.

Arriaza, de nacionalidad guatemalteca y estadounidense, enfrenta una petición de entrega del estado de Arizona por 10 cargos relacionados con la explotación sexual de un menor. Durante el allanamiento se encerró en una habitación y se provocó lesiones, por lo que recibió atención médica bajo resguardo policial.

La Policía Nacional Civil capturó a Joshua Vinizio Arriaza en Villa Nueva tras una orden de extradición a Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las capturas recientes por pedidos de extradición

El sábado, efectivos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica interceptaron a Urias López Galeano en la ruta RN-10, a la altura del ingreso a San Miguel Dueñas, Sacatepéquez. El ciudadano colombiano, de 58 años, también era conocido como “Carlos” e “Indio”.

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El procedimiento derivó en la consignación de un vehículo y un teléfono celular. López Galeano es requerido por Estados Unidos por tres cargos: conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, fabricación y distribución de esa misma cantidad, y conspiración para poseerla con intención de distribuirla.

Antes de esta serie de procedimientos, la PNC detuvo en Teculután, Zacapa, a Mauro Ismael Morales Martínez, conocido como “Melito”, “Melito de Zacapa” y “Ojudo”. La aprehensión ocurrió en el kilómetro 122 de la carretera al Atlántico, en el estacionamiento de un supermercado.

Morales Martínez también es requerido por la Corte Distrital del Distrito Sur de Florida por conspiración para distribuir una sustancia controlada de categoría II. La investigación oficial, citada por Infobae, lo identificó como uno de los principales organizadores al servicio de traficantes guatemaltecos entre 2012 y 2023.

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Según esas pesquisas, coordinó el transporte terrestre de cargamentos de cocaína procedentes de Venezuela y Colombia hacia Guatemala. Las autoridades también señalaron sus vínculos con estructuras de narcotráfico que operan en el nororiente del país.

Los operativos vinculados con solicitudes de extradición continúan bajo responsabilidad de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, que mantiene vigilancia en rutas terrestres, aeropuertos y puntos de tránsito junto al Ministerio Público. Las causas investigadas abarcan el traslado, la recepción y la distribución de cocaína con destino a Estados Unidos.