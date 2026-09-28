El golazo de tiro libre de Messi: a cuánto está del récord por esa vía y “la batalla de los 1000″ con Cristiano Ronaldo

Lionel Messi anota un gol de tiro libre durante un partido de fútbol de la MLS entre el Inter Miami CF y el Columbus Crew. Las imágenes muestran la celebración de Messi con sus compañeros en el terreno de juego y la reacción de los aficionados en las gradas.

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Lionel Messi convirtió un golazo de tiro libre en el duelo entre Inter Miami y Columbus Crew en la Major League Soccer y quedó a solo dos anotaciones de igualar la marca histórica de Marcelinho Carioca como el máximo anotador vía balones parados de todos los tiempos.

Durante el desarrollo de las acciones en el ScottsMiracle-Gro Field, la figura del equipo conducido por Cristian González ejecutó un tiro libre desde el costado derecho que superó la barrera y se colocó junto al segundo poste, lo que significó la conquista número 76 de tiro libre en la trayectoria profesional del futbolista argentino entre clubes y selección nacional.

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Con este registro, el capitán del seleccionado albiceleste (de la que se despedirá este 6 de octubre) se afianzó en la segunda posición de la tabla histórica de especialistas en lanzamientos de falta directa y acortó la distancia que lo separa del exfutbolista brasileño Marcelinho Carioca. El ex mediocampista sudamericano ostenta el récord absoluto de la disciplina con 78 goles de tiro libre convertidos a lo largo de su carrera en instituciones como Flamengo, Corinthians y Santos.

El momento en el que Messi impactó el balón

El crecimiento en la cuenta personal de disparos de falta directa permitió al referente de Inter Miami superar de forma paulatina a varias figuras históricas de esta faceta del juego. En su camino hacia la cima de la clasificación, el rosarino dejó atrás los registros de especialistas sudamericanos e internacionales como Jair Rosa Pinto, quien acumuló 74 conquistas, Roberto Dinamite, con 73 goles, y Juninho Pernambucano, quien cerró su carrera con 72 ejecuciones convertidas. En esa misma lista figuran también Marcos Assunção con 68 tantos, Sinisa Mihajlovic con 67 y Jorge Aravena con 65 goles de tiro libre.

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Más allá de la tabla histórica de faltas directas, el grito frente al conjunto de Ohio sirvió para elevar el cómputo total de la carrera del delantero a 931 goles oficiales. Esta cifra sostiene la disputa estadística por alcanzar los 1.000 goles en partidos oficiales, un hito sin precedentes que ningún futbolista ha logrado registrar en la historia de la disciplina a nivel profesional.

En la tabla general de goleadores de todos los tiempos, el portugués Cristiano Ronaldo se mantiene en el primer lugar global con 979 goles oficiales. La diferencia de 48 tantos entre ambos delanteros sostiene la expectativa internacional por ver cuál de los dos máximos artilleros del siglo XXI logrará aproximarse primero a la cifra milenaria antes del cierre de sus respectivas carreras. El astro portugués, en tanto, quedó relegado en la lucha por las anotaciones de tiro libre con 64 gritos.

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El choque en la ciudad de Columbus representó además el último compromiso del capitán argentino con la camiseta de la franquicia de Florida antes de sumarse a la concentración de la selección argentina. Junto a su compañero Rodrigo De Paul, el atacante se incorporará al plantel nacional para afrontar la ventana internacional de la FIFA, en la que el equipo sudamericano disputará un encuentro ante el combinado de Benín, lo que marcará su despedida del elenco nacional albiceleste tras una fructífera carrera que duró más de dos décadas.