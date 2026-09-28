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Daniela Celis rompió en llanto después de una función de Sex y contó el motivo: “Soy muy emocional”

La influencer reveló en sus historias de Instagram el episodio de angustia que vivió tras su participación en la obra de José María Muscari. También defendió su forma de exponerse públicamente

Daniela Celis experimentó un momento de angustia tras un error en el texto durante una función de la obra Sex (Video: Instagram)

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Daniela Celis volvió a mostrarse conmovida durante una de sus funciones de la obra Sex, viví tu experiencia, en lo que definió como el primer momento de angustia que atravesó en sus dos meses de participación en la propuesta dirigida por José María Muscari. La exparticipante de Gran Hermano 2022 compartió el episodio a través de sus historias de Instagram, donde respondió a un seguidor que le preguntó por qué llora ante cualquier situación de su vida cotidiana.

“Hace mucho que no hablamos. ¿En serio lloras por todo?”, le consultó un usuario, a lo que Celis respondió con una reflexión sobre su propia personalidad. “No sé si lloro por todo, pero soy una persona muy emocional, sensible, como que todo me traspasa”, explicó la influencer, quien remarcó el vínculo que construyó con su comunidad de seguidores a lo largo del tiempo. “Siento que tenemos como una conexión entre nosotros, somos una gran familia y le quiero contar todo. Yo les cuento lo bueno, lo malo, mis experiencias, mis proyectos, mis frustraciones”, agregó.

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daniela celis
“Ayer me confundí en el texto final y sentí mucha culpa”, relató Pestañela (Instagram)

La influencer defendió además su forma de exponerse frente a las críticas que recibe en redes sociales por su sensibilidad. “Yo soy transparente, soy esto. Por eso hay mucha gente que me ama y me banca y mucha gente que no me puede ni ver y soy infumable e insoportable. Pero soy esto y banco ser lo que soy”, sostuvo Celis, en una definición que sintetizó su relación con la exposición pública desde su paso por el reality de Telefe.

Otro seguidor le pidió específicamente que compartiera el registro del llanto vivido durante una de las funciones de la obra, ante lo cual Celis confirmó el episodio y explicó el contexto en el que se produjo. “Y por supuesto que lloré en Sex también”, escribió la influencer, quien remarcó además una confusión que la afectó especialmente esa noche. “Ayer me confundí en el texto final y sentí mucha culpa”, relató, en referencia a un error en su participación dentro del espectáculo.

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La emoción de Daniela Celis por seguir en Sex
El elenco de la obra dirigida por José María Muscari brindó contención a la exparticipante de Gran Hermano 2022 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a la angustia del momento, Celis destacó el sostén que recibió de parte de sus compañeros de elenco durante la función. “Pero tengo a los mejores compañeros, una gran contención, es la primera vez en estos dos meses que me perdí”, escribió junto a una imagen en la que aparece con los ojos llorosos, vestida con la lencería roja característica del vestuario de la obra, rodeada del resto del elenco.

La continuidad de Celis en Sex se definió a comienzos de septiembre, luego de que la producción confirmara su participación en todas las funciones de los sábados de ese mes. La noticia había generado en aquel momento otro episodio de fuerte emoción para la influencer, que hasta entonces creía que su participación se limitaba únicamente a agosto. “Estuve toda la semana como duelando este fin de proyecto, porque los proyectos se empiezan y terminan. Y ayer me enteré que voy a seguir. No lo puedo creer, les juro”, había expresado en ese momento, con la voz quebrada en un video que también se viralizó entre sus seguidores.

La emoción de Daniela Celis por su continuidad como parte de la obra Sex
La propuesta teatral Sex, viví tu experiencia combina música, baile y actuación en la cartelera porteña

En esa oportunidad, Celis había remarcado que su incorporación a la propuesta de Muscari representaba la concreción de un deseo que sostenía desde hacía cuatro años, desde la primera vez que asistió como espectadora a una función del espectáculo. “Yo a la obra la fui a ver hace cuatro años y cuando la vi dije, guau, qué locura, quiero ser parte, quiero estar”, había contado, en referencia al recorrido que la llevó finalmente a integrar el elenco tras su exposición en el streaming.

El paso de Celis por Sex también había generado repercusión mediática semanas atrás, luego de que se viralizara un video de un beso entre la influencer y su amiga Julieta Poggio durante una de las funciones, en el sector del público donde también se encontraba Sofía Gonet. Consultada en ese momento sobre el vínculo con Poggio, en medio de versiones sobre un nuevo noviazgo entre sus respectivos exparejas, Celis había remarcado la solidez de esa amistad. “Es mi hermana, la amo con mi vida, amo a la familia de ella. Fueron buenas conmigo. Nada ni nadie va a arruinar el vínculo que tuve con ella”, había afirmado.

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Daniela Celis

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