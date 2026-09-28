En Panamá acribillan a una mujer y joven de 22 años asesina con una pala a un adulto mayor de 80 años

Agentes policiales y un perito forense examinan un automóvil que presenta varios impactos de bala en una calle de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una mujer de nombre Katiuska Denis García De León murió acribillada dentro de un vehículo que su pareja condujo hasta la sala de urgencias de una policlínica en Juan Díaz, Panamá.

El hombre, identificado como Manuel Rodríguez y conocido como alias “Piri”, ya había sobrevivido a un atentado semanas antes.

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La violencia se repitió también en otro punto de la capital panameña. Un adulto mayor de 80 años murió tras recibir varios golpes con una pala durante una discusión entre vecinos por un tanque de gas.

El ataque contra la pareja ocurrió a eso de las 2:40 de la madrugada de este domingo en la vía José Agustín Arango, cerca del centro comercial Los Pueblos 2000.

García De León y Rodríguez, de 33 años, salían de una gallera en Pedregal, donde él se había visto envuelto en una riña con otros sujetos.

Una pala metálica con manchas de sangre y tierra permanece apoyada junto a un muro de piedra cubierto de hiedra durante la investigación de un homicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de al menos cinco hombres los siguió desde ese lugar a bordo de un sedán azul. Los persiguió hasta darles alcance a la altura del Nico’s Café, donde abrió fuego contra el vehículo en el que viajaban.

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El ataque contra Rodríguez no fue el primero. El 19 de septiembre ya había sido blanco de un atentado que se atribuye a integrantes de la organización delictiva Los Torpes, que opera en el sector Rana de Oro, en Pedregal, donde él reside. El grupo lo tenía amenazado de muerte, según la información recabada por medios de comunicación.

Herido, Rodríguez logró conducir hasta el cuarto de urgencias de la policlínica J.J. Vallarino, situada en Juan Díaz, a poca distancia de la escena del tiroteo.

La mayoría de los disparos impactaron contra la ventana y la puerta del lado del copiloto, donde iba sentada García De León.

La mujer, a quien familiares y amigos llamaban “Katy”, llegó sin vida al centro médico. Terminó tendida sobre el pavimento a metros de la entrada de urgencias, en circunstancias que aún no se esclarecieron.

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Un hombre joven permanece esposado en la estación de policía de la zona de Santa Ana en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se presume que Rodríguez intentó cargarla al llegar al lugar. Al estar también herido, no logró hacerlo. Los cinco sospechosos que iban en el sedán ya fueron identificados y son buscados por las autoridades.

En un hecho independiente, un joven de 22 años apodado “Negritillo” quedó bajo detención provisional acusado de homicidio agravado en perjuicio de Pablo Gil Monroy, de 80 años.

El Juzgado de Garantías ordenó la medida a pedido de la Sección de Homicidios y Femicidios de la Fiscalía Metropolitana.

El adulto mayor recibió varios golpes en la cabeza con una pala durante una riña vecinal, luego de que su esposa reclamara al joven por sustraer un tanque de gas de una vivienda que la pareja cuidaba.

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Gil murió tras la agresión, en un episodio que derivó en la detención provisional del acusado.

Los gatilleros que asesinaron a la mujer en ciudad de Panamá ya fueron identificados, según las autoridades. (Colprensa)

El tribunal fundamentó la medida en el peligro de fuga, el riesgo de destrucción de pruebas, la amenaza para la comunidad y la gravedad del hecho.

Durante la discusión, Gil tomó una pala con la intención de amedrentar a “Negritillo”. El joven se la quitó y con la misma herramienta le propinó varios golpes en la cabeza.

Tras la agresión, el hombre de 80 años quedó tendido en la vía pública. Poco después se confirmó su muerte.

Ambos casos permanecen bajo investigación de las autoridades panameñas. En el ataque de Juan Díaz continúa la búsqueda de los cinco sospechosos identificados, mientras que en el caso de Gil Monroy el proceso judicial contra “Negritillo” avanza tras la orden de detención provisional dictada por el Juzgado de Garantías.

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Mientras la Policía Nacional informó que este domingo aprehendió a 195 personas a nivel nacional. De este total, 195 fueron aprehendidas por oficio, 59 por faltas administrativas, 10 en flagrancia y cinco por microtráfico.