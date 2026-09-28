Panamá

En Panamá acribillan a una mujer y joven de 22 años asesina con una pala a un adulto mayor de 80 años

La mayoría de los disparos impactaron contra la ventana y la puerta del lado del copiloto, donde iba sentada la fémina

Un policía y un perito con traje blanco examinan un auto oscuro baleado detrás de una cinta amarilla de seguridad.
Agentes policiales y un perito forense examinan un automóvil que presenta varios impactos de bala en una calle de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una mujer de nombre Katiuska Denis García De León murió acribillada dentro de un vehículo que su pareja condujo hasta la sala de urgencias de una policlínica en Juan Díaz, Panamá.

El hombre, identificado como Manuel Rodríguez y conocido como alias “Piri”, ya había sobrevivido a un atentado semanas antes.

PUBLICIDAD

La violencia se repitió también en otro punto de la capital panameña. Un adulto mayor de 80 años murió tras recibir varios golpes con una pala durante una discusión entre vecinos por un tanque de gas.

El ataque contra la pareja ocurrió a eso de las 2:40 de la madrugada de este domingo en la vía José Agustín Arango, cerca del centro comercial Los Pueblos 2000.

García De León y Rodríguez, de 33 años, salían de una gallera en Pedregal, donde él se había visto envuelto en una riña con otros sujetos.

Una pala con manchas rojas y tierra apoyada contra un muro de piedra con vegetación en el suelo.
Una pala metálica con manchas de sangre y tierra permanece apoyada junto a un muro de piedra cubierto de hiedra durante la investigación de un homicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de al menos cinco hombres los siguió desde ese lugar a bordo de un sedán azul. Los persiguió hasta darles alcance a la altura del Nico’s Café, donde abrió fuego contra el vehículo en el que viajaban.

PUBLICIDAD

El ataque contra Rodríguez no fue el primero. El 19 de septiembre ya había sido blanco de un atentado que se atribuye a integrantes de la organización delictiva Los Torpes, que opera en el sector Rana de Oro, en Pedregal, donde él reside. El grupo lo tenía amenazado de muerte, según la información recabada por medios de comunicación.

Herido, Rodríguez logró conducir hasta el cuarto de urgencias de la policlínica J.J. Vallarino, situada en Juan Díaz, a poca distancia de la escena del tiroteo.

La mayoría de los disparos impactaron contra la ventana y la puerta del lado del copiloto, donde iba sentada García De León.

La mujer, a quien familiares y amigos llamaban “Katy”, llegó sin vida al centro médico. Terminó tendida sobre el pavimento a metros de la entrada de urgencias, en circunstancias que aún no se esclarecieron.

Un hombre esposado está sentado en una banca metálica dentro de una estación de policía junto a varios agentes.
Un hombre joven permanece esposado en la estación de policía de la zona de Santa Ana en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se presume que Rodríguez intentó cargarla al llegar al lugar. Al estar también herido, no logró hacerlo. Los cinco sospechosos que iban en el sedán ya fueron identificados y son buscados por las autoridades.

En un hecho independiente, un joven de 22 años apodado “Negritillo” quedó bajo detención provisional acusado de homicidio agravado en perjuicio de Pablo Gil Monroy, de 80 años.

El Juzgado de Garantías ordenó la medida a pedido de la Sección de Homicidios y Femicidios de la Fiscalía Metropolitana.

El adulto mayor recibió varios golpes en la cabeza con una pala durante una riña vecinal, luego de que su esposa reclamara al joven por sustraer un tanque de gas de una vivienda que la pareja cuidaba.

Gil murió tras la agresión, en un episodio que derivó en la detención provisional del acusado.

Los gatilleros que asesinaron a la mujer en ciudad de Panamá ya fueron identificados, según las autoridades. (Colprensa)
Los gatilleros que asesinaron a la mujer en ciudad de Panamá ya fueron identificados, según las autoridades. (Colprensa)

El tribunal fundamentó la medida en el peligro de fuga, el riesgo de destrucción de pruebas, la amenaza para la comunidad y la gravedad del hecho.

Durante la discusión, Gil tomó una pala con la intención de amedrentar a “Negritillo”. El joven se la quitó y con la misma herramienta le propinó varios golpes en la cabeza.

Tras la agresión, el hombre de 80 años quedó tendido en la vía pública. Poco después se confirmó su muerte.

Ambos casos permanecen bajo investigación de las autoridades panameñas. En el ataque de Juan Díaz continúa la búsqueda de los cinco sospechosos identificados, mientras que en el caso de Gil Monroy el proceso judicial contra “Negritillo” avanza tras la orden de detención provisional dictada por el Juzgado de Garantías.

Mientras la Policía Nacional informó que este domingo aprehendió a 195 personas a nivel nacional. De este total, 195 fueron aprehendidas por oficio, 59 por faltas administrativas, 10 en flagrancia y cinco por microtráfico.

Temas Relacionados

PanamáAcribillanMujerAsesinaAdultoMayor80 añosJovenLos PueblosCopiloto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Adolescente muere luego de una mordedura de serpiente en Panamá

En el país hay 157 especies de víboras, de las cuales 26 son venenosas, siendo la más peligrosa la Bothrops asper, conocida como terciopelo, víbora X o simplemente X

Adolescente muere luego de una mordedura de serpiente en Panamá

Sector privado panameño pide a la clase política “transparencia, participación y deliberación” en el tema de las reformas electorales

La discusión debe hacerse sin prisa y a la luz del día, con transparencia y con el tiempo que exige una reforma de esta trascendencia, señala la Cámara de Comercio

Sector privado panameño pide a la clase política “transparencia, participación y deliberación” en el tema de las reformas electorales

37 años de prisión para pareja asesina en Panamá

La víctima fue sacada por la fuerza de su residencia y apareció muerta en Ancón; la decisión judicial coincide con otras sentencias por ataques con armas de fuego.

37 años de prisión para pareja asesina en Panamá

Panamá contabiliza 6,385 migrantes en el flujo norte-sur y solo 505 ingresos por Darién

Venezolanos representan más del 91% del movimiento inverso, mientras los cruces irregulares por Darién se mantienen muy por debajo de los niveles observados el año pasado.

Panamá contabiliza 6,385 migrantes en el flujo norte-sur y solo 505 ingresos por Darién

El negocio de los seguros crece 8.7% en Panamá y roza los $1,500 millones

Las compañías sumaron $119.5 millones adicionales frente a 2025, impulsadas principalmente por salud y vida individual, mientras los pagos por siniestros aumentaron 7.4%.

El negocio de los seguros crece 8.7% en Panamá y roza los $1,500 millones

TECNO

Super Mario 3D World se vuelve jugable en PS5 gracias a un avance en la emulación nativa de Switch

Super Mario 3D World se vuelve jugable en PS5 gracias a un avance en la emulación nativa de Switch

Para qué sirve realmente el micrófono en tu Google TV

Grok Bot se integra al sistema bancario para actuar como un asistente de finanzas personales

El truco del mando de Apple TV que activa subtítulos de una película sin tocar la configuración

Google adelanta el lanzamiento de sus chips de IA al espacio: para qué servirá esta tecnología

ENTRETENIMIENTO

Justin Cooper, actor infantil de ‘Mentiroso, mentiroso’, revela por qué dejó Hollywood durante su adolescencia

Justin Cooper, actor infantil de ‘Mentiroso, mentiroso’, revela por qué dejó Hollywood durante su adolescencia

Taylor Swift vuelve a los MTV VMAs con un vestuario que hace referencia a su tema “Patient Zero”

Anne Hathaway revela por qué su embarazo le impidió comer alitas picantes en ‘Hot Ones’

Sylvester Stallone revela el costo físico de convertirse en Rocky y Rambo: “Se convirtió en una obsesión”

La razón por la que Travis Kelce no acompañará a Taylor Swift en los MTV VMAs 2026

MUNDO

Denuncian la destrucción de un tramo de la Gran Muralla china por una mina ilegal de carbón

Denuncian la destrucción de un tramo de la Gran Muralla china por una mina ilegal de carbón

El petróleo superó los USD 106 tras el rechazo de Trump a la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

León XIV se reunió con víctimas de abusos sexuales clericales en Francia y prometió evitar que se produzcan más daños

Dos estudiantes identificaron una nueva especie de protoanfibio y la nombraron en honor a sus madres

La ex-Miss Francia corre 300 kilómetros entre Caen y París para recaudar fondos contra el Alzheimer: “Quiero conseguir la mayor cantidad posible”