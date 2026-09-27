Los mejores memes del triunfo agónico de Boca por la Copa Argentina: de Valencia en modo Palermo a la “Racingueada”

El ecuatoriano se lució con un hat-trick de cabeza para avanzar a las semifinales de la Copa Argentina

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La remontada histórica de Boca Juniors ante Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina dejó, además de un resultado que hará historia en el club de la Ribera, una catarata de memes en las redes sociales. El triplete de Enner Valencia, que le permitió al Xeneize dar vuelta un 0-2 adverso y ganar 3-2 en los minutos finales, se transformó en el centro de miles de publicaciones que circularon en X (antes Twitter) apenas terminó el partido en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

El ecuatoriano entró desde el banco de suplentes en el complemento, cuando Racing ganaba 2-0 con los goles de Gastón Lodico y Adrián “Maravilla” Martínez. Desde ese momento, y con cada uno de sus tres cabezazos, la cuenta de X @RinconBostero publicó una imagen que comparó al delantero con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo jugando al ajedrez, con el título: “¡Boca a semifinales de Copa Argentina! Perdiendo 2-0, entró Valencia y metió triplete. Racing, sos el club más pecho del país”.

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Otro usuario, identificado como @fran_carrascoo, eligió una comparación futbolística con la vieja gloria xeneize Martín Palermo, a quien recordó por sus definiciones de cabeza durante su etapa como jugador de Boca. La publicación mostró una imagen de Palermo festejando un gol y la acompañó con el texto “Enner Valencia vs. Racing, Copa Argentina, cuartos de final”.

Uno de los conceptos que más repercusión tuvo entre los hinchas de Boca Juniors fue el término “Racinguear”, que circuló como una supuesta definición de diccionario. La cuenta @cai7L publicó una imagen con el escudo de Racing que decía: “Racinguear: dícese del acto de sentir miedo o temor ante un momento sublime. Sinónimo de acobardar, arrugar y pechear. Ejemplo: cómo vas a racinguear así, si podías lograrlo”.

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La palabra hace referencia a la reacción del equipo de Avellaneda, que llegó a estar dos goles arriba y terminó eliminado en los minutos finales del encuentro, arbitrado por Andrés Gariano. Otro usuario, @papazul4b, apeló al humor en portugués con un meme de una carita amarilla que riega una planta sin resultado, bajo la leyenda “Estou regando todo dia mas não cresce”, acompañado del escudo de la Academia.

Varios memes apuntaron también al historial reciente entre ambos clubes y a la frustración de los hinchas de Racing Club, que llegaba al cruce con Boca tras una serie de resultados adversos en el Torneo Clausura. La cuenta @Beglia12 publicó una imagen del delantero brasileño Ronaldo Nazário con su clásico corte de pelo de la final del Mundial de 2002, con el texto “Enner Valencia contra rasin”, una forma jocosa de referirse al club de Avellaneda entre los usuarios de redes.

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En la misma línea, otro usuario utilizó una imagen del presidente Javier Milei haciendo su clásico gesto de “afuera” durante un discurso, con el escudo de Racing de fondo, en alusión a la eliminación del equipo de Juan Pablo Vojvoda del certamen federal.

Los memes se multiplicaron en minutos, en sintonía con la dimensión de la hazaña deportiva. Boca perdía 2-0 con los tantos de Lodico, un gol olímpico convertido a los 18 minutos del primer tiempo, y de Martínez, que amplió la diferencia al inicio del complemento. Sin embargo, el ingreso de Valencia por Alan Velasco cambió el rumbo del partido: el ecuatoriano marcó a los 27, a los 35 y en el quinto minuto de descuento del segundo tiempo, todos de cabeza, para completar un triplete que consumó la remontada.

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Con la clasificación asegurada, el Xeneize, que dirige Rodolfo Arruabarrena, enfrentará a Banfield en las semifinales de la Copa Argentina, en una fecha aún por confirmar. Para Racing, la eliminación representa un nuevo golpe en un año que el equipo de Avellaneda atraviesa en el fondo de la tabla del Torneo Clausura, lo que explica en parte la ola de memes que tomó las redes sociales tras el final del encuentro.

LOS MEJORES MEMES DE LA HISTÓRICA CLASIFICACIÓN DE BOCA