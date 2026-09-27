Deportes

Los mejores memes del triunfo agónico de Boca por la Copa Argentina: de Valencia en modo Palermo a la “Racingueada”

El delantero ecuatoriano encabezó una remontada histórica ante Racing con un triplete de cabeza, y las redes explotaron con comparaciones, neologismos y burlas hacia el rival eliminado

El ecuatoriano se lució con un hat-trick de cabeza para avanzar a las semifinales de la Copa Argentina
Guardar

La remontada histórica de Boca Juniors ante Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina dejó, además de un resultado que hará historia en el club de la Ribera, una catarata de memes en las redes sociales. El triplete de Enner Valencia, que le permitió al Xeneize dar vuelta un 0-2 adverso y ganar 3-2 en los minutos finales, se transformó en el centro de miles de publicaciones que circularon en X (antes Twitter) apenas terminó el partido en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

El ecuatoriano entró desde el banco de suplentes en el complemento, cuando Racing ganaba 2-0 con los goles de Gastón Lodico y Adrián “Maravilla” Martínez. Desde ese momento, y con cada uno de sus tres cabezazos, la cuenta de X @RinconBostero publicó una imagen que comparó al delantero con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo jugando al ajedrez, con el título: “¡Boca a semifinales de Copa Argentina! Perdiendo 2-0, entró Valencia y metió triplete. Racing, sos el club más pecho del país”.

PUBLICIDAD

Otro usuario, identificado como @fran_carrascoo, eligió una comparación futbolística con la vieja gloria xeneize Martín Palermo, a quien recordó por sus definiciones de cabeza durante su etapa como jugador de Boca. La publicación mostró una imagen de Palermo festejando un gol y la acompañó con el texto “Enner Valencia vs. Racing, Copa Argentina, cuartos de final”.

Uno de los conceptos que más repercusión tuvo entre los hinchas de Boca Juniors fue el término “Racinguear”, que circuló como una supuesta definición de diccionario. La cuenta @cai7L publicó una imagen con el escudo de Racing que decía: “Racinguear: dícese del acto de sentir miedo o temor ante un momento sublime. Sinónimo de acobardar, arrugar y pechear. Ejemplo: cómo vas a racinguear así, si podías lograrlo”.

PUBLICIDAD

memes boca racing copa argentina

La palabra hace referencia a la reacción del equipo de Avellaneda, que llegó a estar dos goles arriba y terminó eliminado en los minutos finales del encuentro, arbitrado por Andrés Gariano. Otro usuario, @papazul4b, apeló al humor en portugués con un meme de una carita amarilla que riega una planta sin resultado, bajo la leyenda “Estou regando todo dia mas não cresce”, acompañado del escudo de la Academia.

Varios memes apuntaron también al historial reciente entre ambos clubes y a la frustración de los hinchas de Racing Club, que llegaba al cruce con Boca tras una serie de resultados adversos en el Torneo Clausura. La cuenta @Beglia12 publicó una imagen del delantero brasileño Ronaldo Nazário con su clásico corte de pelo de la final del Mundial de 2002, con el texto “Enner Valencia contra rasin”, una forma jocosa de referirse al club de Avellaneda entre los usuarios de redes.

En la misma línea, otro usuario utilizó una imagen del presidente Javier Milei haciendo su clásico gesto de “afuera” durante un discurso, con el escudo de Racing de fondo, en alusión a la eliminación del equipo de Juan Pablo Vojvoda del certamen federal.

Los memes se multiplicaron en minutos, en sintonía con la dimensión de la hazaña deportiva. Boca perdía 2-0 con los tantos de Lodico, un gol olímpico convertido a los 18 minutos del primer tiempo, y de Martínez, que amplió la diferencia al inicio del complemento. Sin embargo, el ingreso de Valencia por Alan Velasco cambió el rumbo del partido: el ecuatoriano marcó a los 27, a los 35 y en el quinto minuto de descuento del segundo tiempo, todos de cabeza, para completar un triplete que consumó la remontada.

Con la clasificación asegurada, el Xeneize, que dirige Rodolfo Arruabarrena, enfrentará a Banfield en las semifinales de la Copa Argentina, en una fecha aún por confirmar. Para Racing, la eliminación representa un nuevo golpe en un año que el equipo de Avellaneda atraviesa en el fondo de la tabla del Torneo Clausura, lo que explica en parte la ola de memes que tomó las redes sociales tras el final del encuentro.

LOS MEJORES MEMES DE LA HISTÓRICA CLASIFICACIÓN DE BOCA

memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina
memes boca racing copa argentina

Temas Relacionados

MemesBoca JuniorsRacing ClubCopa ArgentinaEnner VAlenciaMartín Palermo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los tres goles de Enner Valencia en 23 minutos que le dieron la clasificación a Boca ante Racing: “Es inolvidable”

El Xeneize estaba abajo 2-0, pero el ecuatoriano firmó una actuación brillante y selló el pase a las semifinales de la Copa Argentina

Los tres goles de Enner Valencia en 23 minutos que le dieron la clasificación a Boca ante Racing: “Es inolvidable”

Tras la increíble remontada de Boca Juniors ante Racing, así quedó el cuadro de la Copa Argentina: su rival en las semifinales

El Xeneize superó 3-2 a la Academia con un triplete de Enner Valencia

Tras la increíble remontada de Boca Juniors ante Racing, así quedó el cuadro de la Copa Argentina: su rival en las semifinales

Parecía que iba a marcar un récord mundial, pero se lesionó y ganó rengueando la Maratón de Berlín: la revelación que conmovió a todos

Tigst Assefa consiguió un épico triunfo y se desplomó tras cruzar la meta: el diagnóstico que causó sorpresa

Parecía que iba a marcar un récord mundial, pero se lesionó y ganó rengueando la Maratón de Berlín: la revelación que conmovió a todos

Boca logró una épica remontada, venció 3-2 a Racing y avanzó a las semifinales de la Copa Argentina

El equipo del Vasco Arruabarrena revirtió un 2-0 abajo contra la Academia de Vojvoda y avanzó de ronda en el Gigante de Arroyito con un hat-trick de Enner Valencia. Se medirá contra Banfield en busca de la final

Boca logró una épica remontada, venció 3-2 a Racing y avanzó a las semifinales de la Copa Argentina

El irónico mensaje del Kun Agüero a Lando Norris tras las críticas del británico a Colapinto por el choque en Bakú

El exfutbolista argentino dejó un dardo en las redes sociales, después de que el campeón de McLaren reclamara una sanción para el argentino por el accidente ocurrido en Azerbaiyán

El irónico mensaje del Kun Agüero a Lando Norris tras las críticas del británico a Colapinto por el choque en Bakú

MALDITOS NERDS

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

‘The Division 2′ abre Central Park con un DLC de terror y una amenaza desconocida

Focus Entertainment revela el año 3 de ‘Warhammer 40,000: Space Marine 2′

RideonJapan anuncia ‘Mercenaries Grace’ para PlayStation 5, Switch y PC en noviembre

Johnny Depp enfrenta crimen sobrenatural en el tráiler de ‘Sed de sangre’

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone revela el costo físico de convertirse en Rocky y Rambo: “Se convirtió en una obsesión”

Sylvester Stallone revela el costo físico de convertirse en Rocky y Rambo: “Se convirtió en una obsesión”

La razón por la que Travis Kelce no acompañará a Taylor Swift en los MTV VMAs 2026

Sylvester Stallone desnuda sus heridas a los 80: crisis de ansiedad, padres violentos y la razón por la que nunca buscó terapia

Sylvester Stallone confiesa que desarrolló bulimia al grabar “Rocky III”: “Mi cuerpo se convirtió en una obsesión”

Margaret Qualley y Sabrina Carpenter, las elegidas para la biopic de Fred Astaire con Tom Holland

INFOBAE AMÉRICA

En Panamá preocupa la perforación indiscriminada de pozos

En Panamá preocupa la perforación indiscriminada de pozos

Embajador de UE destaca respaldo de Honduras a Ucrania

Alcalde de un municipio de Guatemala pide al Gobierno resarcir daños por inundaciones del río Pinula

Guatemala vigila el avance de la depresión tropical Dieciocho-E

Taller creaba compartimientos secretos para drogas en República Dominicana hasta ser desmantelado