La fuerte discusión entre Messi y el uruguayo Santiago Rodríguez en la derrota de Inter Miami: el video del cruce en 2023

Durante un partido entre Inter Miami y Columbus Crew, Lionel Messi tiene un tenso cara a cara con el uruguayo, reeditando un cruce en 2023

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Lionel Messi protagonizó un nuevo cruce con el mediocampista uruguayo Santiago Rodríguez durante el partido que Inter Miami perdió 2-1 ante Columbus Crew este domingo, en el que fue el último compromiso del capitán argentino antes de viajar a Buenos Aires para su despedida de la Selección. El episodio, que incluyó una falta y un breve intercambio de palabras, revive una tensión entre ambos futbolistas que se remonta a un amistoso disputado en 2023.

La jugada ocurrió cerca del cierre del primer tiempo, en el estadio Lower.com Field de Columbus, Ohio. Messi cometió una infracción sobre Rodríguez y, antes de que se ejecutara el tiro libre a favor del local, ambos mantuvieron un cruce verbal en el campo de juego. El árbitro Víctor Manuel Rivas no amonestó a ninguno de los dos por la discusión, aunque sí sancionó minutos después una tarjeta amarilla al capitán argentino por otra falta sobre Malte Amundsen.

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El vínculo entre ambos jugadores arrastra un capítulo previo que tuvo lugar el 10 de noviembre de 2023, en la denominada Noche de Oro de Messi en el DRV PNK Stadium. Aquella jornada, en la que el rosarino presentó su octavo Balón de Oro ante el público de Miami, terminó con una derrota de las Garzas por 2-1 ante New York City FC, entonces el equipo de Rodríguez. Tras el pitazo final, Messi mantuvo una fuerte discusión con el uruguayo, que en ese mismo partido también había tenido un cruce con el español Jordi Alba.

En el partido homenaje a Messi por su octavo Balón de Oro ganado, disputado entre Inter Miami y New York City FC en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale en 2023, el capitán argentino y el uruguayo tuvieron una discusión

Meses más tarde, en febrero de 2024, la MLS difundió un video en el que 17 futbolistas debían elegir al mejor jugador de un plantel rival. Rodríguez, entonces en New York City FC, fue uno de los pocos consultados que no votó por Messi: se inclinó por el español Carles Gil, de New England Revolution. Once de los futbolistas participantes sí eligieron al argentino como respuesta.

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El mediocampista uruguayo, de 26 años, llegó a Columbus Crew el 2 de septiembre de 2026 como jugador designado, tras una temporada en el Botafogo de Brasil. Formado en Nacional de Montevideo, donde fue bicampeón uruguayo, Rodríguez había disputado 144 partidos con New York City FC entre 2021 y 2025, club con el que conquistó la MLS Cup de 2021 y la Campeones Cup de 2022. En esa etapa acumuló 34 goles y 39 asistencias, y aún figura segundo en la historia de la franquicia neoyorquina en asistencias de temporada regular.

Con Columbus, Rodríguez disputó el domingo su segundo partido desde su llegada al club. El duelo ante Inter Miami se dio en un contexto especial para el conjunto de Ohio, que además tuvo en cancha al venezolano Josef Martínez, exjugador de las Garzas, autor del primer gol del encuentro de penal.

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Más allá del cruce, Messi terminó siendo protagonista futbolístico de la derrota de Inter Miami. El capitán argentino igualó el marcador con un tiro libre que se clavó en el ángulo del arquero Patrick Schulte, su gol número 76 de esa forma en la carrera y el 102 con la camiseta de las Garzas. El resultado quedó definido en el tiempo agregado, con un gol de Jamal Thiaré que estableció el 2-1 final para el local.

Inter Miami cerró así su participación en la MLS previa a la Fecha FIFA con una nueva derrota, en un tramo de la temporada marcado por resultados irregulares. Tras el partido, Messi viajó hacia la Argentina para disputar el 6 de octubre su despedida de la Selección ante Benín, en el estadio Monumental.

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