La emotiva escena de la final del Buenos Aires Challenger: el llanto de Facundo Mena en pleno partido

El tenista argentino Facundo Mena hace una pausa durante la final del Challenger de Buenos Aires en una cancha de polvo de ladrillo y se limpia las lágrimas en pleno juego. El título lo obtuvo Alex Barrena

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Facundo Mena perdía 6-4 y 4-0 en la final del Buenos Aires Challenger y no pudo contener las lágrimas. Fue el momento más emotivo del domingo en el Racket Club de Palermo, donde Alex Barrena se quedó con el título.

El tenista de 34 años había llegado al partido decisivo después de una semana de alto nivel y con un recorrido arrollador que explicaba su presencia en la final. Venía de conquistar el Challenger de Porto, en Portugal, y de alcanzar la definición en Augsburgo, Alemania. En Buenos Aires derrotó a sus compatriotas Renzo Olivo, Guido Justo y Nicolás Kicker, y al brasileño Pedro Boscardin Dias.

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El partido contra Barrena, sin embargo, tuvo un desarrollo diferente. El séptimo preclasificado tomó el control desde el primer set y se quedó con el parcial por 6-4. En el segundo, la diferencia se profundizó rápidamente hasta llegar al 4-0, momento en el que Mena atravesó el pasaje de mayor carga emocional de la definición.

Las imágenes muestran al argentino con lágrimas en los ojos mientras intentaba recomponerse en medio del partido. Minutos más tarde, su rival sentenció el encuentro y levantó el trofeo, lo que le permitió tomarse revancha de la final perdida el año pasado ante Román Burruchaga.

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El recorrido de Mena en el tenis está fuertemente ligado a su papá. Gabriel Mena fue tenista y entrenador. Luego de ser uno de los mejores juveniles del país, llegó a ocupar el puesto 430 del ranking ATP en singles. Tras retirarse de la competencia, trabajó como entrenador de distintos jugadores, entre ellos Gastón Gaudio, Facundo Bagnis y Martín Alund. Murió en 2020, a los 55 años.

Facundo Mena llora tras la final (Crédito: Buenos Aires Challenger)

Gabriel fue quien acercó a Facundo al tenis. Mena comenzó a jugar a los cinco años y siguió los pasos de su padre. La relación entre ambos fue una parte central de la historia que Facu contó meses atrás en Infobae, cuando disputó las Finales del Interclubes de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) en representación del Temperley Lawn Tennis, su club de toda la vida.

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“Fue reeditar un poco lo que vivió mi papá, que salió campeón dos veces en el Interclubes. Todos los que vinieron a alentar acá eran amigos suyos. Entonces, para mí, representar al club frente a los amigos de mi viejo es único. Sentí que él estuvo conmigo”, contó Mena entonces.

Aquella historia también muestra hasta qué punto la figura de Gabriel permanece vinculada al recorrido profesional de Facundo. “Se lo debo cien por cien a él. Siempre quise seguir sus pasos y eso me acercó al tenis. Fue una pieza fundamental”, había explicado el jugador en aquella entrevista.

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Facundo pertenece a la camada 1992 y debutó profesionalmente en 2009. Diestro, de revés a dos manos, su físico y su drive son los pilares de su juego. En septiembre de 2022, cuando trepó al puesto 127º del mundo, alcanzó el mejor ranking de su carrera. Además, disputó la qualy de los cuatro Grand Slams en singles —la del Australian Open en cinco oportunidades— y conquistó cinco títulos en el circuito Challenger.

La final mostró a un Barrena dominador de principio a fin. El tenista de 23 años tomó rápidamente el control del partido, se llevó el primer set y, a partir del segundo, fue un vendaval. Mena no encontró respuestas a la contundente actuación de su adversario.

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Barrena levantó por tercera vez un trofeo de la categoría Challenger. Sus dos primeras consagraciones habían llegado en 2025, en Tucumán y Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El título de Buenos Aires significó además su primera conquista Challenger desde aquella última celebración en territorio boliviano.

Facundo Mena protagonizó un emotivo momento en la final (Crédito: Buenos Aires Challenger)

Después del partido, además, se produjo otro momento cargado de emoción. Durante la premiación, Barrena tuvo unas palabras especiales para Mena y recordó que ambos habían compartido entrenamientos cuando él todavía era un chico.

“Yo tenía 8, 9 años y entrenaba con vos y con tu papá. Gracias por los consejos que me diste siempre. Esto es también gracias a vos, formaste parte de mi infancia”, fue la dedicatoria de Barrena para su rival.

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