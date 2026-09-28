En fotos: Suchitoto vistió del “oro azul” de El Salvador

El VIII Festival del Añil reúne a visitantes para conocer el teñido tradicional con jiquilite (Foto cortesía alcaldía de Cuscatlán Norte)

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VIII Festival del Añil reunió este sábado y domingo a visitantes de El Salvador y otros países para conocer el proceso de teñido con jiquilite, participar en talleres y disfrutar de actividades culturales.

La alcaldía de Cuscatlán Norte divulgó imágenes del encuentro, en el que las prendas destacaron por el tono azul obtenido de esta planta. La edad y la talla no fueron impedimentos para participar en la pasarela con modelos locales. El programa incluyó la compra de prendas, música en vivo y talleres donde los asistentes pudieron teñir sus propias piezas.

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La jornada celebrada el sábado y domingo ofreció espacios formativos, una pasarela con modelos locales y presentaciones musicales, además de la venta de ropa elaborada con el color azul extraído de la planta (Foto cortesía alcaldía de Cuscatlán Norte)

El Festival del Añil convirtió a Cuscatlán Norte en una pasarela teñida de azul (Foto cortesía alcaldía de Cuscatlán Norte)

La alcaldía de Cuscatlán Norte divulga imágenes de la pasarela con modelos locales de todas las edades (Foto cortesía alcaldía de Cuscatlán Norte)

El encuentro permitió que personas de distintas tallas participaran en el desfile, mientras las prendas elaboradas mediante el uso de la planta resaltaron por su característica tonalidad azul durante ambas jornadas (Foto cortesía alcaldía de Cuscatlán Norte)

La exhibición reunió a participantes locales de distintas tallas, quienes lucieron el característico color obtenido de la planta ante visitantes llegados de El Salvador y otros países durante el fin de semana (Foto cortesía alcaldía de Cuscatlán Norte)

Quienes asistieron al colorido y colonial distrito tuvieron la oportunidad de participar en talleres (Foto cortesía alcaldía de Cuscatlán Norte)

La cita de Cuscatlán Norte sumó música en vivo, venta de diseños y experiencias culturales durante el sábado y domingo, con una agenda que acercó al público al oficio artesanal del azul natural (Foto cortesía alcaldía de Cuscatlán Norte)

El VIII Festival del Añil combinó venta de prendas y talleres de teñido en Cuscatlán Norte (Foto cortesía alcaldía de Cuscatlán Norte)

La programación desarrollada el sábado y domingo incluyó espacios para adquirir vestimenta, escuchar música en directo y desfilar, con diseños elaborados a partir del colorante natural extraído de la planta (Foto cortesía alcaldía de Cuscatlán Norte)

Las prendas para toda la familia se lucieron en la pasarela de Suchitoto (Foto cortesía alcaldía de Cuscatlán Norte)

Los jóvenes residentes de Suchitoto portan con orgullo sus prensas teñidas con añil (Foto cortesía alcaldía de Cuscatlán Norte)

Azul añil, el color de Suchitoto y de los salvadoreños estuvo plasmado en las prendas telares de la pasarela 2026 (Foto cortesía alcaldía de Cuscatlán Norte)

El encuentro convocó durante el fin de semana a visitantes salvadoreños y extranjeros, quienes conocieron el uso del añil (jiquilite) y participaron en actividades culturales, música en vivo y una pasarela con modelos locales (Foto cortesía alcaldía de Cuscatlán Norte)

Los carritos que dieron tours por el distrito también se unieron al azul de la fiesta (Foto cortesía alcaldía de Cuscatlán Norte)

La música en vivo no faltó para que disfrutaran las familias (Foto cortesía alcaldía de Cuscatlán Norte)

Suchitoto y El Salvador visten con orgullo el azul añil (Foto cortesía alcaldía de Cuscatlán Norte)