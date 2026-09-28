Los siete acuerdos que firmó República Dominicana en la ONU y los países con los que abrió nuevas relaciones diplomáticas

Tras completar veinticinco reuniones en la ONU, las autoridades de Quisqueya consolidaron importantes convenios destinados a fortalecer el transporte aéreo, exenciones de visado y alianzas económicas con diversas naciones del planeta (Cortesía Cancillería)

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República Dominicana cerró la Semana de Alto Nivel de la ONU con 25 reuniones bilaterales y siete acuerdos suscritos con seis países, una agenda orientada a ampliar la cooperación, la conectividad aérea, la movilidad, el comercio y la inversión en América, el Caribe, Europa, Asia, África y Medio Oriente. El balance corresponde al 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrado en Nueva York, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El país también avanzó en la coordinación de la segunda edición del Diálogo Regional de la Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe. El encuentro se realizará los días 20 y 21 de noviembre en República Dominicana y reunirá a autoridades gubernamentales, representantes de organismos internacionales y empresarios.

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Dominican Republic's President Luis Abinader addresses the 81st United Nations General Assembly (UNGA) at UN headquarters in New York City, US, September 23, 2026. REUTERS/CAITLIN OCHS

Siete instrumentos con seis países

El canciller Vítor “Ito” Bisonó firmó un Acuerdo de Servicios Aéreos con Argentina y un memorando de entendimiento con la República Helénica para promover el comercio, las inversiones y el desarrollo de cadenas de suministro.

La agenda incluyó instrumentos para crear mecanismos de consultas políticas con Azerbaiyán y Trinidad y Tobago. También se acordó la exención mutua del requisito de visado con Indonesia y Azerbaiyán, mientras que República Dominicana estableció relaciones diplomáticas con la República Federal de Somalia.

El presidente Abinader mantuvo reuniones de alto nivel con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori; el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo; el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres; y el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Khaled El-Enany.

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Luis Abinader y el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Khaled El-Enany, analizaron la posibilidad de instalar un instituto STEM en Punta Bergantín.(Foto cortesía Luis Abinader)

Bisonó se reunió además con el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, y con sus pares de Marruecos, Argentina, Italia, Grecia, Estonia, España, Indonesia, Azerbaiyán, Somalia, Jamaica, Emiratos Árabes Unidos y Trinidad y Tobago.

Los encuentros del canciller incluyeron a Marisol Argueta, directora general para América Latina y miembro del Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial; Miguel Ángel Moratinos, alto representante para la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas; Mohamed Al Sharhan, de la Cumbre Mundial de Gobiernos; y Daniel Twining, presidente del Instituto Republicano Internacional.

El viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié, participó en reuniones de coordinación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y mantuvo una reunión bilateral con Barbara Pompili, embajadora delegada de Francia para el Medio Ambiente, centrada en oportunidades de cooperación para la gestión del agua y otros asuntos ambientales.

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La viceministra para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Vilma Arbaje de Contreras, sostuvo encuentros con Lina Ajoy, secretaria general del Sistema de la Integración Centroamericana; Caroline Vik, directora de Políticas de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos; y Yazeed AlYahya, director ejecutivo de Saudi Eksab, de Arabia Saudita.

La crisis haitiana y la agenda multilateral

República Dominicana presentó en el Debate General de las Naciones Unidas los avances económicos y sociales del país y pidió a la comunidad internacional pasar de las decisiones a la acción frente a la crisis haitiana. La delegación señaló la necesidad de completar el despliegue de la Fuerza de Supresión de Bandas con los efectivos y recursos requeridos.

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El país participó en la iniciativa Escudo de las Américas, encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con mandatarios y representantes de países del hemisferio. La agenda incluyó además la Cumbre Anual de Concordia 2026, el Diálogo Presidencial sobre Inteligencia Artificial organizado por el Grupo BID y el Encuentro con Empresarios Iberoamericanos, convocado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica y el Adam Smith Center for Economic Freedom.

La reunión del Escudo de las Américas abordó el combate al narcotráfico, la minería ilegal y otras amenazas que afectan a los países del hemisferio. Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

La delegación dominicana asistió a la reunión conmemorativa por el 40.º aniversario de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, a la 38.ª Reunión Anual de Altos Funcionarios del G77 y China, a la iniciativa Trade Over Aid y a la 50.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del mismo bloque.

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También participó en la 11.ª Reunión Ministerial del Grupo de Países de Renta Media de Ideas Afines y en el Desayuno de Trabajo de Cancilleres Iberoamericanos, donde respaldó el fortalecimiento de la Conferencia Iberoamericana.

Durante la apertura del Debate General, Bisonó intercambió con los presidentes de Honduras, Nasry Asfura; Chile, José Antonio Kast; Panamá, José Raúl Mulino; y Guyana, Mohamed Irfaan Ali.