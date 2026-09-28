Las perlitas de la Nations League: la polémica decisión de Portugal con Cristiano Ronaldo y el histórico triunfo de Grecia ante Alemania

Cristiano Ronaldo fue suplente en la victoria de Portugal frente a Noruega (REUTERS)

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Portugal se impuso por 2-1 ante Noruega en el Ullevaal Stadion de Oslo, en un encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Nations League 2026/27. El conjunto portugués aseguró los tres puntos como visitante, aunque una de las imágenes que más atención generó fue la de Cristiano Ronaldo: el delantero permaneció entre los suplentes y no sumó minutos en la victoria de su Selección.

João Félix abrió el marcador a los 17 minutos, luego de recibir un pase preciso de Pedro Neto y definió con seguridad desde la línea del área grande. Noruega igualó mediante Erling Haaland, que aprovechó una pelota parada tras una respuesta del arquero Diogo Costa. Más tarde, Gonçalo Ramos selló la victoria portuguesa después de un error de Orjan Nyland en la salida.

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El goleador portugués no salió del banco durante todo el compromiso, pese a que realizó movimientos de entrada en calor cerca del cierre. La decisión contrastó con el partido anterior ante Gales, cuando integró la formación inicial y jugó casi 70 minutos en la victoria portuguesa, una actuación que incluyó una oportunidad clara que el atacante no pudo aprovechar.

João Félix y Gonçalo Ramos convirtieron los goles para el 2-1 (Poppe/NTB via REUTERS)

Una situación parecida se produjo el 8 de junio de 2024, cuando Cristiano Ronaldo tampoco ingresó ante Croacia en un amistoso. En esta ocasión, el director técnico Jorge Jesus explicó a Canal 11 que la decisión respondió al desarrollo del juego: “El partido no pedía su entrada. Incluso había acordado con él: ‘en la última media hora te voy a meter al partido’. Pero el juego no estaba pidiendo eso. Gonçalo Ramos estaba bien. Después, el partido fue avanzando y dejó de ser el momento para que entrara Cristiano; necesitaba un jugador con características diferentes que garantizara el equilibrio y la defensa del resultado”. El entrenador descartó un problema físico y anticipó que el delantero podría sumar minutos frente a Dinamarca en la próxima jornada.

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La ausencia ante Noruega le impidió a Cristiano Ronaldo ampliar su registro de 979 goles y acercarse a su meta de alcanzar las 1.000 conversiones. Antes del duelo ante Gales, el delantero había dejado abierta la posibilidad de perder protagonismo en la Selección: “Si Portugal ya no quiere depender de mí, puedo irme desde hoy. No tengo ningún problema con eso”, comentó.

En otro de los partidos de la jornada, Grecia derrotó 1-0 a Alemania y logró su primera victoria de la historia frente al seleccionado alemán. El equipo dirigido por Ivan Jovanovic se impuso con un gol de Dimitris Kourbelis, un resultado que complicó el comienzo de Jürgen Klopp como entrenador, tras dos encuentros, su ciclo incluye también el empate 1-1 ante Países Bajos en el debut.

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El seleccionado alemán manejó la posesión durante buena parte del encuentro, aunque Grecia ganó terreno cuando el desgaste empezó a notarse en el equipo local. A los 74 minutos, Dimitris Kourbelis tomó la pelota desde atrás, remató y un desvío terminó por descolocar al arquero para marcar el único gol del partido. El seleccionado griego llegó así a dos triunfos en dos jornadas, tras el 2-1 previo ante Serbia, y quedó como líder de su grupo.