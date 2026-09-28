Deportes

Las perlitas de la Nations League: la polémica decisión de Portugal con Cristiano Ronaldo y el histórico triunfo de Grecia ante Alemania

El delantero luso observó desde el banco todo el encuentro ante Noruega, mientras que los helénicos dieron el golpe

Cristiano Ronaldo fue suplente en la victoria de Portugal frente a Noruega (REUTERS)
Cristiano Ronaldo fue suplente en la victoria de Portugal frente a Noruega (REUTERS)
Guardar

Portugal se impuso por 2-1 ante Noruega en el Ullevaal Stadion de Oslo, en un encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Nations League 2026/27. El conjunto portugués aseguró los tres puntos como visitante, aunque una de las imágenes que más atención generó fue la de Cristiano Ronaldo: el delantero permaneció entre los suplentes y no sumó minutos en la victoria de su Selección.

João Félix abrió el marcador a los 17 minutos, luego de recibir un pase preciso de Pedro Neto y definió con seguridad desde la línea del área grande. Noruega igualó mediante Erling Haaland, que aprovechó una pelota parada tras una respuesta del arquero Diogo Costa. Más tarde, Gonçalo Ramos selló la victoria portuguesa después de un error de Orjan Nyland en la salida.

PUBLICIDAD

El goleador portugués no salió del banco durante todo el compromiso, pese a que realizó movimientos de entrada en calor cerca del cierre. La decisión contrastó con el partido anterior ante Gales, cuando integró la formación inicial y jugó casi 70 minutos en la victoria portuguesa, una actuación que incluyó una oportunidad clara que el atacante no pudo aprovechar.

João Félix y Gonçalo Ramos convirtieron los goles para el 2-1 (Poppe/NTB via REUTERS)
João Félix y Gonçalo Ramos convirtieron los goles para el 2-1 (Poppe/NTB via REUTERS)

Una situación parecida se produjo el 8 de junio de 2024, cuando Cristiano Ronaldo tampoco ingresó ante Croacia en un amistoso. En esta ocasión, el director técnico Jorge Jesus explicó a Canal 11 que la decisión respondió al desarrollo del juego: “El partido no pedía su entrada. Incluso había acordado con él: ‘en la última media hora te voy a meter al partido’. Pero el juego no estaba pidiendo eso. Gonçalo Ramos estaba bien. Después, el partido fue avanzando y dejó de ser el momento para que entrara Cristiano; necesitaba un jugador con características diferentes que garantizara el equilibrio y la defensa del resultado”. El entrenador descartó un problema físico y anticipó que el delantero podría sumar minutos frente a Dinamarca en la próxima jornada.

PUBLICIDAD

La ausencia ante Noruega le impidió a Cristiano Ronaldo ampliar su registro de 979 goles y acercarse a su meta de alcanzar las 1.000 conversiones. Antes del duelo ante Gales, el delantero había dejado abierta la posibilidad de perder protagonismo en la Selección: “Si Portugal ya no quiere depender de mí, puedo irme desde hoy. No tengo ningún problema con eso”, comentó.

En otro de los partidos de la jornada, Grecia derrotó 1-0 a Alemania y logró su primera victoria de la historia frente al seleccionado alemán. El equipo dirigido por Ivan Jovanovic se impuso con un gol de Dimitris Kourbelis, un resultado que complicó el comienzo de Jürgen Klopp como entrenador, tras dos encuentros, su ciclo incluye también el empate 1-1 ante Países Bajos en el debut.

El seleccionado alemán manejó la posesión durante buena parte del encuentro, aunque Grecia ganó terreno cuando el desgaste empezó a notarse en el equipo local. A los 74 minutos, Dimitris Kourbelis tomó la pelota desde atrás, remató y un desvío terminó por descolocar al arquero para marcar el único gol del partido. El seleccionado griego llegó así a dos triunfos en dos jornadas, tras el 2-1 previo ante Serbia, y quedó como líder de su grupo.

Temas Relacionados

PortugalNoruegaGreciaAlemaniaCristiano RonaldoNations League 2026/27Deportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La emotiva escena de la final del Buenos Aires Challenger: el llanto de Facundo Mena en pleno partido

El tenista perdía 6-4 y 4-0 ante Alex Barrena y se largó a llorar. La conmovedora historia que lo une a su papá, fallecido en 2020

La emotiva escena de la final del Buenos Aires Challenger: el llanto de Facundo Mena en pleno partido

El golazo de tiro libre de Messi: a cuánto está del récord por esa vía y “la batalla de los 1000″ con Cristiano Ronaldo

El astro rosarino decretó el 1-1 entre el Inter Miami y Columbus Crew y se acercó a la marca de Marcelinho Carioca como máximo anotador de balón parado a distancia

El golazo de tiro libre de Messi: a cuánto está del récord por esa vía y “la batalla de los 1000″ con Cristiano Ronaldo

La finca de Pelé de 700 hectáreas que fue un santuario de animales y está a la venta: cuánto cuesta y el destino que podría tener

Los detalles del establecimiento situado en Juquiá que conserva viviendas, espacios para recibir invitados y áreas destinadas a animales, cultivos y almacenamiento

La finca de Pelé de 700 hectáreas que fue un santuario de animales y está a la venta: cuánto cuesta y el destino que podría tener

El Salvador llega a Guatemala con Brayan Gil como figura ofensiva

La selección dirigida por Hernán Darío Gómez ya está en el vecino país y este lunes juega en el Estadio Manuel Felipe Carrera por otros tres puntos, tras el 3-1 sobre Martinica en el estreno de la Liga de Naciones

El Salvador llega a Guatemala con Brayan Gil como figura ofensiva

El provocador video de la argentina Ailín Pérez tras su victoria en la UFC: “Mi cara está hermosa, limpia, perfecta para pelear”

La luchadora apuntó hacia Amanda Nunes y Kayla Harrison, quienes tendrán un combate por el título el 14 de noviembre

El provocador video de la argentina Ailín Pérez tras su victoria en la UFC: “Mi cara está hermosa, limpia, perfecta para pelear”

MALDITOS NERDS

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

‘The Division 2′ abre Central Park con un DLC de terror y una amenaza desconocida

Focus Entertainment revela el año 3 de ‘Warhammer 40,000: Space Marine 2′

RideonJapan anuncia ‘Mercenaries Grace’ para PlayStation 5, Switch y PC en noviembre

Johnny Depp enfrenta crimen sobrenatural en el tráiler de ‘Sed de sangre’

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift vuelve a los MTV VMAs con un vestuario que hace referencia a su tema “Patient Zero”

Taylor Swift vuelve a los MTV VMAs con un vestuario que hace referencia a su tema “Patient Zero”

Anne Hathaway revela por qué su embarazo le impidió comer alitas picantes en ‘Hot Ones’

Sylvester Stallone revela el costo físico de convertirse en Rocky y Rambo: “Se convirtió en una obsesión”

La razón por la que Travis Kelce no acompañará a Taylor Swift en los MTV VMAs 2026

Sylvester Stallone desnuda sus heridas a los 80: crisis de ansiedad, padres violentos y la razón por la que nunca buscó terapia

INFOBAE AMÉRICA

En fotos: Comandos de Salvamento de El Salvador cumple 66 años con más de 2.000 voluntarios activos y una nueva sede en camino

En fotos: Comandos de Salvamento de El Salvador cumple 66 años con más de 2.000 voluntarios activos y una nueva sede en camino

Máscaras, botargas y un presidente abucheado: el Encuentro de Conviteros 2026 en Guatemala

Productores panameños afirman que no encuentran mercados para la producción de cerdos

Iglesias y comunidades cristianas conmemoraron en Honduras el Día Nacional de la Biblia

Motorista intentó cruzar un río crecido de Nicaragua y el bus quedó varado