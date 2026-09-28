El turismo salvadoreño busca crecer con las comunidades en el centro de los nuevos destinos

La administración de Morena Valdes impulsa la infraestructura turística en el país, para generar mejores condiciones en el sector./(Ministerio de Turismo)

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La expansión turística de El Salvador abre una discusión que va más allá de sumar visitantes: qué lugares se desarrollan, quiénes participan en esas decisiones y cómo se distribuyen los beneficios. Para la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, los nuevos proyectos deben incluir a las poblaciones cercanas desde su diseño.

“Es importante que todos los nuevos proyectos pongan a la comunidad en el centro de la toma de decisiones”, afirmó Aguiñada en una entrevista con Infobae. La funcionaria explicó que el ISTU actualmente está trabajando en identificar nuevos polos de desarrollo con el objetivo de ampliar la oferta y evitar que el movimiento turístico se concentre solo en unos pocos destinos. La discusión partió de un fenómeno extendido en la industria: una gran parte de los turistas se concentra en una porción reducida de los destinos disponibles. Se estima que a nivel internacional el 80% del turismo se concentra en el 10% de las opciones ofertadas.

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La estrategia prevé que las comunidades participen en la definición de los proyectos y que la actividad genere empleo en las zonas donde se instalen. De esa forma, el desarrollo de nuevos circuitos busca vincular la llegada de visitantes con oportunidades económicas para los habitantes de cada área.

Aguiñada señaló que la planificación debe atender tanto la creación de espacios turísticos como la calidad de los servicios. El desafío, indicó, consiste en mantener una experiencia adecuada para quienes visitan los parques nacionales y otros destinos, al mismo tiempo que se incorporan más alternativas al mapa turístico del país.

Este domingo se celebró el Día Mundial del Turismo 2026, por primera vez en El Salvador bajo el lema “Agenda digital e inteligencia artificial para rediseñar el turismo”. La jornada abrió el debate sobre el uso de tecnología, datos y plataformas digitales para mejorar la gestión de los destinos y la atención a los visitantes.

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Farolitos de colores en Ahuachapán y Sonsonate marcan una fecha clave del calendario católico en El Salvador. Padres y madres enseñan a sus hijos a participar de la tradición. (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

La IA como apoyo para ordenar la oferta turística

La titular del ISTU sostuvo que la inteligencia artificial puede aportar información para tomar decisiones sobre el funcionamiento de los parques, la logística y los servicios. “La inteligencia artificial hay que verla como una herramienta positiva para tener datos que permitan tomar decisiones”, señaló.

Según Aguiñada, estas herramientas también pueden hacer más eficiente la operación cotidiana y mejorar la calidad de la atención al usuario final. La aplicación de tecnología aparece así como un recurso para ordenar flujos de visitantes, facilitar el acceso a información y adaptar los servicios a la demanda.

Actualmente El Salvador registra más de 3.2 millones de visitantes internacionales en lo que va de 2026, mientras que la meta para el cierre del año es alcanzar 4.2 millones. Frente a ese escenario, Aguiñada planteó la necesidad de sostener el crecimiento con infraestructura, servicios y formación del personal.

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De forma paralela, la ministra de Turismo, Morena Valdez, coincidió en que las herramientas digitales pueden contribuir a diversificar los destinos y mejorar el vínculo con turistas nacionales e internacionales. En diálogo con Infobae, explicó que la inteligencia artificial puede servir para promocionar experiencias, responder consultas y reforzar la atención dentro de la cadena turística.

“La inteligencia artificial debe ser una oportunidad para todas las generaciones”, dijo Valdez. La ministra remarcó que su uso debe complementar el trabajo de las personas y no limitarse a los sectores más jóvenes o especializados.

El evento organizado por K’ooben, con apoyo de la Corporación Salvadoreña de Turismo y el Ministerio de Turismo, celebró su segunda edición consecutiva en El Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Capacitación como principal reto para mejorar el servicio

Valdez identificó la capacitación como uno de los retos centrales para sostener las cifras de visitantes. El sector turístico impulsa programas de formación para trabajadores de migración, aduanas, salud, cultura, seguridad, guardavidas, hoteles, restaurantes, transporte y operadores turísticos.

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“La capacitación al personal es un desafío y un reto, junto con el desarrollo de infraestructura turística pública básica para atraer más inversionistas, hoteles, restaurantes y empresas de tecnología e innovación vinculadas con el sector”, explicó Valdez

La ministra indicó que más de 1,500 empleados públicos vinculados con la actividad participaron en capacitaciones junto a ONU Turismo. También mencionó cursos de inglés orientados a las necesidades de guías, hoteles, restaurantes y otros servicios que reciben a viajeros.

Morena Valdez, Ministra de Turismo de El Salvador, detalla la visión del país para integrar la tecnología y la innovación en el sector. Destaca que la IA no es solo para los jóvenes, sino una oportunidad para potenciar la interacción con todos los turistas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La intención es articular ese trabajo con la academia, el sector privado y emprendimientos tecnológicos. La funcionaria mencionó la plataforma elsalvador.travel y la participación de startups como herramientas para ampliar la difusión de la oferta disponible.

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“La inteligencia artificial puede mejorar a un cien por ciento el servicio que estamos dando desde El Salvador, con una mejor interacción con los turistas, los clientes y los visitantes internacionales”, agregó la ministra de Turismo.

Para ambas funcionarias el crecimiento turístico requiere consolidar un ecosistema que combine infraestructura moderna, atención al usuario y participación local. El desafío será ampliar los destinos sin perder de vista la calidad de los servicios ni el impacto de los proyectos en las comunidades.