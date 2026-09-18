Cristiano Ronaldo volvió a ser citado en Portugal a los 41 años, pero el nuevo entrenador de la selección le dejó una advertencia

Jorge Jesus, que ya dirigió a Cristiano Ronaldo en Al Nassr, inició su ciclo en la selección de Portugal (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

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Portugal inició un nuevo ciclo con el desembarco de Jorge Jesus al cargo de entrenador tras el fracaso en el Mundial 2026 que terminó con la inmediata salida de Roberto Martínez del puesto. En su primera lista al mando del seleccionado, el flamante conductor del elenco nacional incluyó a Cristiano Ronaldo y dejó su explicación sobre la decisión de seguir contando con el emblema de 41 años.

En la conferencia de prensa, le consultaron sobre el papel que tendrá CR7 en su ciclo y la plantearon cómo gestionará la carga que trae el capitán, ya que termina absorbiendo las críticas “cada vez que las cosas salen mal”.

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“Lo que importa es su desempeño, el pasado no cuenta. Lo que importa es su trayectoria general, pero su rendimiento, al igual que el de todos, es lo que me va a indicar cuáles son las decisiones que tengo que tomar en los partidos y en los entrenamientos”, inició su explicación el DT de 72 años con pasado en varios clubes portugueses pero también en Flamengo de Brasil, Fenerbahce de Turquía y Al-Nassr de Arabia Saudita.

“Cris es un jugador como todos los demás: si rinde, juega; si no rinde, no juega. Así es como lo hago con todos y no es por ser él”, le advirtió el nuevo líder del equipo. Aunque también reconoció el peso de la figura de CR7: “¿Cris tiene un estatus diferente? Lo tiene. La carrera de él es diferente: tiene cinco, cinco Balones de Oro. ¿Eso influye en mis decisiones? No, no influye para nada, cero. Pero que es diferente a los demás, sí“.

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El delantero fue uno de los focos de críticas tras la caída en la Copa del Mundo 2026, pero eso no marcó el final de su vida en el equipo nacional y seguirá sumando actuaciones en el combinado nacional: “Con Cris no necesito hablar mucho porque él conoce mis ideas y yo conozco las suyas; trabajamos juntos durante un año. No había motivo para hablar particularmente alguna cuestión”, dijo sobre el jugador que ostenta 146 tantos en 233 encuentros con Portugal.

Cristiano Ronaldo recibió críticas por su rendimiento en el Mundial (AP Foto/Julio Cortez)

En ese marco, Jorge Jesus tendrá a 13 futbolistas que ya dirigió en el pasado de clubes, incluyendo a Cristiano Ronaldo y João Felix: “Hay trece jugadores que ya han trabajado conmigo. Parece que no, pero ayuda. No tengo un equipo base, por lo que, dentro de este perfil, hubo varios jugadores que fueron importantes en esta convocatoria”.

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La nómina incluyó 4 nombres nuevos sobre los 25 citados de cara a los choques de Nations League que marcarán el inicio del ciclo formal de Jorge Jesus. “De los cuatro nuevos jugadores, a excepción de Fábio Silva, todos trabajaron conmigo: Samuel Soares, João Palhinha y Nuno Tavares. Ellos trabajaron conmigo, y yo con ellos. Excepto João, en 2030 todavía no tendrán 30 años; son jugadores del presente y del futuro”, aclaró el entrenador que enfrentará el próximo 24 de septiembre a Gales como local por la 1ª fecha, visitará a Noruega tres días más tarde, jugará en casa de Dinamarca el jueves 1 de octubre y concluirá esta primera experiencia el domingo 4 ante Noruega como local.

Jorge Jesus remarcó que “Cristiano Ronaldo está en la convocatoria, todos están disponibles y pueden jugar”, pero se diferenció de la extensa nómina de 44 apellidos que difundió Jürgen Klopp en Alemania: “Con partidos cada tres días, habrá cambios. Pero solo después del partido sabremos el estado físico de los jugadores, y a partir de ahí tomaremos nuestras decisiones en función del rendimiento de cada uno. No quiero extenderme demasiado en lo que hizo mi colega Klopp. Todos elaboraron una lista preliminar de convocados; la nuestra tiene 46 jugadores. En esta primera fase, contamos con 25. Para mí, no tiene ningún sentido”.

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La lista de jugadores convocados para la selección de Portugal en el marco de la Liga de Naciones (Foto: @selecaoportugal)

“Analicé la plantilla que participó en el Mundial y me di cuenta de que en Portugal no se pueden alinear dos equipos del mismo nivel. Ni siquiera en Alemania, y él (Jürgen Klopp) eligió dos. También analicé a los jugadores que no estuvieron en el Mundial y a los que podía elegir, y las características que encajaban con mi modelo”, reflexionó según replicó el diario portugués Record.

Cuando le preguntaron si le gustaría que CR7 grite su gol mil con la camiseta de Portugal, el DT explicó: “Creo que debería marcar su gol número 1000 más con el Al Nassr que con la selección portuguesa”. El delantero está a 21 gritos de lograr ese registro: suma 979 anotaciones y 261 asistencias en 1337 partidos en su carrera profesional.

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