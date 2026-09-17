Klopp dio su primera lista como entrenador de Alemania con 44 futbolistas e inició su revolución: los nombres de peso que marginó

Jurgen Klopp conovocó a 44 jugadores para los duelos por Nations League (Reuters)

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Jürgen Klopp presentó una convocatoria de 44 futbolistas dividida en dos listas para los cuatro compromisos de Alemania en la Liga de Naciones, una fórmula con la que pretende observar a una base amplia de jugadores durante dos semanas de actividad internacional.

El nuevo seleccionador alemán, tras la salida de Julian Nagelsmann después del Mundial, afrontará partidos ante Países Bajos, Grecia, Serbia y nuevamente Grecia. La primera lista reunirá a 24 jugadores para los encuentros del 24 de septiembre en Ámsterdam y del 27 de septiembre en Augsburgo. Para los dos duelos siguientes, contra Serbia el 1 de octubre en Múnich y ante Grecia el 4 de octubre en Salónica, se incorporarán 20 nombres nuevos.

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Solo el arquero Finn Dahmen, del Augsburgo, permanecerá en las dos convocatorias. El resto de los futbolistas de la primera nómina regresará a sus clubes antes del segundo tramo de la concentración.

“Quiero conocer al mayor número de jugadores posible. En las últimas cuatro semanas viajé mucho y vi muchos jugadores. Estuve 11 años lejos de la Bundesliga y es una gran diferencia ver a los jugadores en vivo”, afirmó Klopp durante una rueda de prensa en Fráncfort. El entrenador rechazó que la división de la convocatoria implique una distinción entre titulares y suplentes. “No hemos hecho un equipo A ni un equipo B. Queremos ganar los cuatro partidos. Las listas están hechas de manera que los jugadores armonicen”, aseguró.

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“Con estos 44 jugadores en dos plantillas, damos comienzo a la nueva temporada de la Liga de Naciones. La plantilla para los dos primeros partidos, el 24 de septiembre en los Países Bajos y el 27 de septiembre contra Grecia, cuenta inicialmente con 24 jugadores. Para los dos partidos contra Serbia y el partido de vuelta en Grecia, se incorporarán 20 jugadores más, mientras que la mayoría de los jugadores de la plantilla para los dos primeros partidos regresarán a sus clubes”, destacó la cuenta oficial de Instagram de la Selección junto al nombre de los convocados, entre los que figuran las ausencias de figuras como Oliver Baumann, Deniz Undav, Leon Goretzka y Leroy Sané, además de la de Manuel Neuer y Antonio Rudiger, quienes ya dieron por finalizada su etapa en el conjunto internacional. Todos ellos formaron parte del plantel que disputó el último Mundial 2026.

La decisión responde a la coincidencia de las primeras fechas internacionales de la temporada, una situación que le permitirá al técnico contar con cerca de dos semanas y cuatro partidos para evaluar a un grupo amplio.

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El diario alemán Kicker señaló que la lista incluye a numerosos futbolistas que recibieron por primera vez una citación a la selección absoluta. Entre ellos aparecen Felix Keidel, Finn Jeltsch, Hennes Behrens, Max Rosenfelder, Philipp Treu, Derry Scherhant, Yannik Engelhardt, Bambasé Conté, Younes Ebnoutalib, Vitaly Janelt y Mika Baur.

Por su parte, Bild sostuvo que 16 de los 44 convocados todavía no tienen partidos internacionales. Además de varios de los debutantes señalados por Kicker, esa nómina incluyó a Jonas Urbig, Noah Atubolu, Said El Mala y Brajan Gruda. “Vemos algo especial en estos chicos, vemos mucho potencial. Nos ha impresionado mucho el talento. ¿Quién puede ser un pilar del equipo en dos años?”, declaró Klopp.

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La situación de los arqueros ocupó un lugar central en la presentación de la convocatoria. Klopp confirmó que Marc-André ter Stegen iniciará su etapa como el número uno de Alemania, luego del retiro de Manuel Neuer. “Sí, por el momento hay uno, Marc-André ter Stegen. Un equipo necesita estabilidad y una columna vertebral, y luego se puede incorporar a muchos jóvenes en las bandas”, afirmó el seleccionador en declaraciones publicadas por Bild.

Alemania anunció la lista en sus redes sociales

El técnico también condicionó esa condición de titular al desempeño del guardameta. “Por el momento está en forma y es el mismo portero que era antes. Aporta experiencia. Causa muy buena impresión. Pero todo depende de su rendimiento”, añadió.

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En la primera nómina figuran futbolistas como Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Kai Havertz, Serge Gnabry, Nico Schlotterbeck y Jonathan Tah. El segundo grupo incluye a Florian Wirtz, Aleksandar Pavlovic, Nick Woltemade, Jonathan Burkhardt y Karim Adeyemi, recientemente fichado por Barcelona.

La primera prueba de Klopp al frente de Alemania será el 24 de septiembre ante Países Bajos en Ámsterdam. Tres días después, su equipo recibirá a Grecia en Augsburgo antes de renovar buena parte del plantel para medirse con Serbia en Múnich y cerrar la serie ante el conjunto griego en Salónica.