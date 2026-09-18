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Moria Casán cuestionó los ataques a la China Suárez por sus fotos en bikini: “¿Qué tiene que ver la celulitis?”

La conductora se metió en la polémica por las críticas a la actriz y analizó el impacto de los comentarios ofensivos en las redes

Moria Casán salió a bancar a la China Suárez
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Moria Casán salió en defensa de Eugenia “la China” Suárez luego de que la actriz recibiera comentarios sobre su cuerpo y cuestionamientos por publicar imágenes en bikini durante un día de descanso. Durante el programa La mañana con Moria (El Trece), la conductora rechazó los mensajes ofensivos y sostuvo que la actriz tiene derecho a mostrarse en redes sociales y disfrutar de su tiempo libre.

El intercambio ocurrió en la tarde del jueves, después de que Suárez compartiera en Instagram varias fotos en bikini desde “La Casa de los Sueños”, como se conoce a la residencia de Nordelta que Mauro Icardi soñó con su ex Wanda Nara y que habita con su actual pareja. Las publicaciones generaron una serie de reacciones de usuarios que opinaron sobre su figura y también pusieron en duda su actividad laboral. La actriz respondió a algunos de esos mensajes con publicaciones propias, en las que se defendió sin rodeos de las críticas recibidas.

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La actriz grabó un mensaje para quienes la criticaron por su aspecto físico

En sus historias de Instagram, Eugenia Suárez decidió referirse de manera directa a las observaciones sobre su cuerpo. Entre las frases que difundió, escribió: “No tendré cintura, pero estoy buenísima”. En otra publicación, defendió la posibilidad de descansar después de trabajar ininterrumpidamente por 25 años, y señaló que estaba feliz de pasar una tarde sin obligaciones.

“Sí, tengo dos granos acá y tengo una paleta chueca porque usé brackets y no me puse la contención, pero me rehúso a ponerme fundas o carillas porque me encanta ser natural. Así que no se gasten, hagan algo por ustedes y sean felices”, expresó la actriz mirando a cámara.

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Una mujer con traje de baño negro sostiene un teléfono para tomarse una foto frente a un espejo redondo de marco dorado con un ventanal detrás.
“¿Qué tiene que ver la celulitis?”, preguntó Moria Casán al analizar los mensajes contra la actriz

Al abordar el tema en televisión, Moria Casán consideró válida la respuesta de Suárez. “Me parece perfecto lo que hace y tiene la red social para hacer su descargo”, afirmó la conductora al comentar las publicaciones de la actriz y su actitud de no dejar pasar los mensajes que apuntaron contra su imagen.

La figura televisiva también se refirió a la vida personal de Suárez, que en las últimas semanas compartió momentos junto a sus hijos y su novio, que continúa sin contrato profesional para continuar su carrera de futbolista. “Ella empieza enumerando sus defectos y después se queda con lo positivo, que es divina, que la está pasando bomba con una de sus hijas y con Mauro Icardi”, expresó durante el ciclo.

La China Suárez en bikini
La actriz publicó fotos junto a una de sus hijas desde “La Casa de los Sueños”, donde pasó una jornada de descanso

Luego, Moria defendió el derecho de la actriz a tener una tarde libre. “Veinticinco años trabajando, ¿no merece tomar sol con su hija a las cinco de la tarde?”, planteó, dejando en claro que su postura no admite concesiones.

La conductora centró parte de su intervención en los comentarios que cuestionaban la silueta de Suárez. Casán destacó el aspecto de la actriz y rechazó que se la describiera con términos descalificadores. “Ella sabe que su cara es su marca registrada. La ves y te cachetea con la genética. ¿Dónde se ve cuadrada esta chica?”, dijo.

También puso en duda la relevancia de los señalamientos sobre características físicas. “¿Qué tiene que ver la celulitis, la cintura?”, preguntó al aire. Su postura se apartó de los mensajes sobre la apariencia de Suárez y llevó el debate hacia las formas de interacción en redes.

En ese contexto, Casán lanzó una frase que generó risas en el estudio y se replicó en redes: “Yo me imagino los fandoms, los randoms, ¡lo que deben ser! ¡Los kilómetros de celulitis! Los monstruos. Dios mío, la monstruosidad de los seres humanos”, reflexionó haciendo gala de su lengua karateka sobre uno de los aspectos más debatibles de las redes sociales: el de los haters, que intervienen con agresiones o descalificaciones desde cuentas anónimas o perfiles dedicados a denostar a figuras públicas.

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