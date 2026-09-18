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De changador en Lanús a pelear por un título internacional en Italia: la historia de Kevin Ramírez

El boxeador argentino enfrentará a Jonathan Cogasso en Cerdeña por el cinturón Bridger

Kevin Ramírez peleará en Cerdeña, Italia, contra Jonathan Cogasso por el título internacional Bridger
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Kevin Ramírez disputará el título internacional Bridger ante Jonathan Cogasso en Cerdeña, Italia. El boxeador argentino afrontará una pelea que considera un punto de inflexión para su carrera. El combate llegará después de su participación en Arabia Saudita y de un recorrido laboral que comenzó durante su adolescencia.

Ramírez habló con Infobae Al Amanecer desde Cerdeña, donde permanece antes del combate. Expresó que espera la pelea con tranquilidad y señaló que la oportunidad representa una puerta para su futuro deportivo.

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“Este combate es una puerta muy grande para mi carrera”, afirmó Kevin Ramírez. El boxeador explicó que atravesó distintas etapas antes de llegar a esta instancia. También dijo que su equipo acompañó cada decisión de su carrera.

El argentino entrena desde los 13 años y comenzó a pelear a los 15. Su padre acercó el boxeo a la familia, según relató. Ramírez integra una familia de 14 hermanos y contó que uno de ellos obtuvo un título mundial.

El boxeador argentino definió la pelea por el cinturón Bridger como una oportunidad clave para su carrera
El boxeador argentino definió la pelea por el cinturón Bridger como una oportunidad clave para su carrera

La pelea por el cinturón Bridger en Cerdeña

Ramírez enfrentará a Jonathan Cogasso por el cinturón Bridger en Cerdeña. El argentino aseguró que cuenta con apoyo de compatriotas en Italia. A partir de esa presencia, se mostró confiado sobre sus posibilidades en el ring.

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Consultado sobre si se considera favorito, Ramírez respondió que sí. “Estamos tranquilos aparte”, sostuvo durante la entrevista.

La pelea tendrá transmisión de Telefe. La señal permitirá seguir el combate desde la Argentina. Ramírez dijo que busca llevar un triunfo para el país y para su familia.

El boxeador también vinculó esta oportunidad con su recorrido previo en Arabia Saudita. Allí aceptó una propuesta para competir en peso pesado. Su categoría habitual es crucero, con un límite cercano a los 90,7 kilos.

El antecedente de Arabia Saudita y la diferencia de peso

Ramírez contó que un promotor le propuso pelear por un campeonato en Arabia Saudita. La oferta contemplaba una competencia en peso pesado. El boxeador y su equipo analizaron la posibilidad antes de aceptar.

Ramírez explicó que su contextura no supera habitualmente los 92 kilos. En cambio, dentro de la división pesada podía enfrentar a rivales de 120 o 125 kilos. Según precisó, algunos contrincantes le sacaban entre 24 y 30 kilos.

Kevin Ramírez dijo desde Cerdeña que espera el combate con tranquilidad y con confianza en sus posibilidades
Kevin Ramírez dijo desde Cerdeña que espera el combate con tranquilidad y con confianza en sus posibilidades

El púgil afirmó que la diferencia de peso representó una condición de aquella experiencia. “Decidimos con el equipo darle para adelante”, relató. Ramírez consideró que la propuesta podía abrirle una oportunidad dentro de su carrera.

El boxeador señaló que el equipo logró cumplir el plan previsto en Arabia Saudita. “Hicimos las cosas bien y nos fue bien”, dijo. No detalló el rival, la fecha ni el resultado de esa presentación.

Trabajo en Lanús, Uber y recolección de residuos

La carrera de Ramírez se desarrolló junto con distintas tareas laborales. El boxeador contó que trabajó desde los 13 años con su padre y sus hermanos. Su primer empleo fue como changador en el mercado frutihortícola de Lanús.

Ahí es donde arrancó todo”, dijo Ramírez sobre su actividad en el mercado. Según su relato, el trabajo formó parte de su rutina desde la adolescencia. Al mismo tiempo, comenzó a entrenar y mantuvo el vínculo con el boxeo.

El púgil contó que en un momento evaluó dejar el deporte. Trabajaba en el mercado y también como chofer de Uber. Más tarde, uno de sus hermanos lo ayudó a ingresar a la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires.

Ramírez agradeció al gremio de camioneros por el respaldo a su carrera. Según explicó, ese apoyo alivió parte de las exigencias que enfrentaba para trabajar y entrenar. El boxeador no precisó el alcance de esa asistencia.

Dos turnos de entrenamiento y la motivación familiar

Durante los períodos con pelea programada, Ramírez entrena dos veces por día. El boxeador explicó que inicia su jornada a las siete de la mañana. Antes del primer turno, lleva a una de sus hijas al colegio.

Después del entrenamiento matutino, Ramírez vuelve para desayunar. Por la tarde y la noche cumple el segundo turno. El púgil tiene dos hijos y afirmó que ellos constituyen su principal motivación para competir.

Yo peleo por mi familia siempre”, aseguró Ramírez. El boxeador expresó que busca ayudar a sus hijos y al resto de sus familiares. También dijo que quiere darles una alegría con un triunfo en Italia.

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