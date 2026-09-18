Hugo Moyano volvió a firmar un acuerdo salarial alineado con la pauta del Gobierno, que regirá durante 6 meses

Hugo Moyano, titular del Sindicato de Camioneros

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Tal como sucedió en la paritaria 2025, Hugo Moyano firmó este mediodía con las cámaras un aumento salarial con vigencia semestral que está por debajo de la inflación prevista: consiste en una mejora del 6,6% para el período septiembre 2026-febrero 2027.

Ese 6,6% se pagará en cuatro tramos (1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y noviembre, 1,6% en diciembre y enero y 1,5% en febrero) y, además, se acordó una suma fija no remunerativa de 18 mil pesos por abonarse en septiembre y el bono anual de 1.200.000 pesos en cuatro cuotas de 300 mil pesos que comenzarán a pagarse en enero.

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De esa forma, el líder del Sindicato de Camioneros volvió a dar una señal de alineamiento con la pauta salarial del Gobierno, ya que el Ministerio de Economía incentiva los aumentos por debajo de la inflación (menores al 2% mensual) y con vigencia por períodos más extensos.

Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo

En la audiencia entre sindicalistas y empresarios también se firmó un incremento de la contribución patronal extraordinaria a la obra social de Camioneros, que pasó de 25 mil a 29 mil pesos mensuales por trabajador.

Con un universo aproximado de 190.000 afiliados, este aporte extraordinario representa una recaudación patronal cercana a los 5510 millones de pesos mensuales que las cámaras transfieren a la entidad de salud administrada por el sindicato de Moyano.

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Además, el convenio acordado entre ambas partes estableció para la rama Caudales un adicional equivalente al 20% sobre los valores de viáticos y comida, pagadero en dos cuotas del 10% (septiembre y enero 2027) y un premio por presentismo y puntualidad del mismo monto y alcance que el establecido para las ramas Logística y Transporte de Clearing y Carga Postal.

En el caso de la rama de Residuos Patológicos y Residuos industriales especiales se fijó un premio por presentismo y puntualidad con el mismo alcance que el descripto para la rama de Caudales, además de un adicional de un 8% del sueldo básico de la categoría para los peones especializados cuando desempeñen las funciones de acompañante de chofer, en las condiciones que acuerde la cámara del sector con el gremio.

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Con respecto al premio por presentismo y aumento de porcentaje para la rama Expresos y Mudanzas, que venía reclamando Camioneros, esa solicitud quedó excluida del acuerdo ante el rechazo empresarial.

Hace un semana, el gremio había enviado una nota a las cámaras del sector en reclamo de una “instancia integral de negociación” en forma urgente para discutir un aumento de sueldos aplicable desde el 1° de septiembre y una revisión de lo pactado en marzo con el fin de “recomponer el poder adquisitivo de los salarios, así como establecer condiciones salariales y convencionales para los próximos meses”.

Las cámaras que firman las paritarias con el sindicato de Moyano son la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), pero esta última no pudo participar de estas negociaciones: el Ministerio de Justicia dispuso la “inmediata intervención” de la entidad, con desplazamiento de sus autoridades, por un plazo de 180 días hábiles para “revisar la situación institucional, económica, financiera y patrimonial”.

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El 11 de septiembre de 2025, Moyano había cerrado un acuerdo salarial fue un modelo del Gobierno para el resto de las paritarias: consistió en un aumento del 3,3% en tres tramos que rige durante seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026.

Fue tanta la importancia que le dio la administración de Javier Milei a ese aumento salarial que fue anunciado a través de un comunicado de prensa del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.

El convenio contempló un incremento salarial del 1,2% para septiembre, del 1,1% para octubre y del 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero, “reflejando el compromiso y el acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica”, se afirmó en la declaración de la cartera de Capital Humano.

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