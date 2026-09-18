Política

Hugo Moyano volvió a firmar un acuerdo salarial alineado con la pauta del Gobierno, que regirá durante 6 meses

El líder del Sindicato de Camioneros pactó con las cámaras empresariales un aumento del 6,6% que se pagará en cuatro tramos y finalizará en febrero de 2027. Se trata de una nueva señal en favor de los parámetros fijados por Economía

Hugo Moyano, titular del Sindicato de Camioneros
Hugo Moyano, titular del Sindicato de Camioneros
Guardar

Tal como sucedió en la paritaria 2025, Hugo Moyano firmó este mediodía con las cámaras un aumento salarial con vigencia semestral que está por debajo de la inflación prevista: consiste en una mejora del 6,6% para el período septiembre 2026-febrero 2027.

Ese 6,6% se pagará en cuatro tramos (1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y noviembre, 1,6% en diciembre y enero y 1,5% en febrero) y, además, se acordó una suma fija no remunerativa de 18 mil pesos por abonarse en septiembre y el bono anual de 1.200.000 pesos en cuatro cuotas de 300 mil pesos que comenzarán a pagarse en enero.

PUBLICIDAD

De esa forma, el líder del Sindicato de Camioneros volvió a dar una señal de alineamiento con la pauta salarial del Gobierno, ya que el Ministerio de Economía incentiva los aumentos por debajo de la inflación (menores al 2% mensual) y con vigencia por períodos más extensos.

Luis Toto Caputo Javier Milei
Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo

En la audiencia entre sindicalistas y empresarios también se firmó un incremento de la contribución patronal extraordinaria a la obra social de Camioneros, que pasó de 25 mil a 29 mil pesos mensuales por trabajador.

Con un universo aproximado de 190.000 afiliados, este aporte extraordinario representa una recaudación patronal cercana a los 5510 millones de pesos mensuales que las cámaras transfieren a la entidad de salud administrada por el sindicato de Moyano.

PUBLICIDAD

Además, el convenio acordado entre ambas partes estableció para la rama Caudales un adicional equivalente al 20% sobre los valores de viáticos y comida, pagadero en dos cuotas del 10% (septiembre y enero 2027) y un premio por presentismo y puntualidad del mismo monto y alcance que el establecido para las ramas Logística y Transporte de Clearing y Carga Postal.

En el caso de la rama de Residuos Patológicos y Residuos industriales especiales se fijó un premio por presentismo y puntualidad con el mismo alcance que el descripto para la rama de Caudales, además de un adicional de un 8% del sueldo básico de la categoría para los peones especializados cuando desempeñen las funciones de acompañante de chofer, en las condiciones que acuerde la cámara del sector con el gremio.

Con respecto al premio por presentismo y aumento de porcentaje para la rama Expresos y Mudanzas, que venía reclamando Camioneros, esa solicitud quedó excluida del acuerdo ante el rechazo empresarial.

Hace un semana, el gremio había enviado una nota a las cámaras del sector en reclamo de una “instancia integral de negociación” en forma urgente para discutir un aumento de sueldos aplicable desde el 1° de septiembre y una revisión de lo pactado en marzo con el fin de “recomponer el poder adquisitivo de los salarios, así como establecer condiciones salariales y convencionales para los próximos meses”.

Las cámaras que firman las paritarias con el sindicato de Moyano son la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), pero esta última no pudo participar de estas negociaciones: el Ministerio de Justicia dispuso la “inmediata intervención” de la entidad, con desplazamiento de sus autoridades, por un plazo de 180 días hábiles para “revisar la situación institucional, económica, financiera y patrimonial”.

El 11 de septiembre de 2025, Moyano había cerrado un acuerdo salarial fue un modelo del Gobierno para el resto de las paritarias: consistió en un aumento del 3,3% en tres tramos que rige durante seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026.

Fue tanta la importancia que le dio la administración de Javier Milei a ese aumento salarial que fue anunciado a través de un comunicado de prensa del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.

El convenio contempló un incremento salarial del 1,2% para septiembre, del 1,1% para octubre y del 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero, “reflejando el compromiso y el acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica”, se afirmó en la declaración de la cartera de Capital Humano.

Temas Relacionados

ParitariasSindicato de CamionerosHugo MoyanoSalariosSindicalismoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Javier Milei visita Bahía Blanca para mostrar las inversiones del RIGI y se activa un operativo por su reelección

La comitiva recorrerá los proyectos que se encuadran en el régimen de grandes inversiones y participará de una actividad con la militancia. El lunes Karina cantó por un nuevo mandato con diputados nacionales. Reuniones clave y la disputa de fondo por la intendencia de la ciudad

Javier Milei visita Bahía Blanca para mostrar las inversiones del RIGI y se activa un operativo por su reelección

Villa La Angostura: mapuches desalojados tenían luz, internet y otros servicios provistos por organismos públicos

La comunidad recibió paneles solares del gobierno neuquino y conectividad satelital de Parques Nacionales, pese al litigio judicial por las tierras que ocupaba. El desalojo de la lof Melo se concretó el 19 de agosto pasado

Villa La Angostura: mapuches desalojados tenían luz, internet y otros servicios provistos por organismos públicos

Provocativo gesto de Patricia Bullrich: publicó un video con una canción de Lali Espósito tras sus críticas al interior del Gobierno

Horas después de manifestar su descontento por los recortes en discapacidad del Presupuesto 2027, la jefa del bloque de LLA en el Senado utilizó la canción “No me importa” para diferenciarse de Casa Rosada

Provocativo gesto de Patricia Bullrich: publicó un video con una canción de Lali Espósito tras sus críticas al interior del Gobierno

Malvinas y seguridad: una especialista advirtió que el proyecto incorpora facultades que exceden el reclamo de soberanía

La politóloga Mariana Altieri cuestionó que la iniciativa vincule la disputa territorial con seguridad, inteligencia y desinformación

Malvinas y seguridad: una especialista advirtió que el proyecto incorpora facultades que exceden el reclamo de soberanía

Advierten que la ley por Malvinas incluye amenazas a la libertad de expresión y riesgos de censura

Dirigentes de la oposición y constitucionalistas consultados por Infobae cuestionaron los nuevos delitos vinculados con la “desinformación masiva”, la influencia extranjera y las operaciones clandestinas, con penas de prisión por hasta 20 años

Advierten que la ley por Malvinas incluye amenazas a la libertad de expresión y riesgos de censura

DEPORTES

Cristiano Ronaldo volvió a ser citado en Portugal a los 41 años, pero el nuevo entrenador de la selección le dejó una advertencia

Cristiano Ronaldo volvió a ser citado en Portugal a los 41 años, pero el nuevo entrenador de la selección le dejó una advertencia

Se conocerán las peleas del Párense de Manos IV: hora y todo lo que tenés que saber

Harry Kane habló sobre la derrota ante Argentina en el Mundial y reveló qué le dijo a Lionel Messi

El entrenador de Lazio explicó por qué rechazó el fichaje de Mauro Icardi: la teoría del “equilibrio del vestuario” que aplicó

Quiénes armaron la lista de 30 nominados al Balón de Oro y cómo se elegirá al ganador del trofeo en 2026: el peso clave del rendimiento en el Mundial

TELESHOW

Moria Casán cuestionó los ataques a la China Suárez por sus fotos en bikini: “¿Qué tiene que ver la celulitis?”

Moria Casán cuestionó los ataques a la China Suárez por sus fotos en bikini: “¿Qué tiene que ver la celulitis?”

El fuerte comunicado de la familia del Indio Solari: “Desde que se fue no paran de usarlo”

Las vacaciones de Cami Homs junto a su hija Aitana en Estados Unidos: playa, compras y relax

Juan Otero se tatuó una frase viral de Nicole Neumann y sorprendió a la modelo: “No lo puedo creer”

Se filtró la lista de famosos invitados a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Panamá es sede de la Conferencia de la Alianza Cooperativa Internacional

La Corte Internacional de Justicia fija las audiencias orales para los diferendos territoriales de Guatemala con Belice y Honduras

Nueve incendios forestales golpearon a Quito en una jornada marcada por el fuego y el humo

Una famosa compañía pagará USD 384,9 millones por un caso relacionado con fórmula infantil: ¿quién recibirá el dinero y qué pasa con los padres?

El exfutbolista Ronald Corrales de Costa Rica es vinculado con un secuestro ordenado por la banda de alias Pecho de Rata