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Portugal eligió a su nuevo entrenador tras el fracaso en el Mundial 2026: el guiño a Cristiano Ronaldo

Luego de la caída ante España en octavos de final, el conjunto luso prescindió de Roberto Martínez. En los próximos días, la federación hará oficial la designación de su reemplazante

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Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo en el Al Nassr (REUTERS/Hamad I Mohammed)
Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo en el Al Nassr (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Jorge Jesus será el nuevo seleccionador de Portugal tras la eliminación de la Selección lusa en los octavos de final del Mundial 2026. El técnico de 71 años llegará al cargo en reemplazo de Roberto Martínez y asumirá el primer puesto en una selección nacional a lo largo de su extensa carrera, según confirmó el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), presidida por Pedro Proença, alcanzó un principio de acuerdo con Jesus para un contrato de cuatro años, con vistas a la Eurocopa 2028 y al Mundial 2030, torneo que Portugal coorganizará con España y Marruecos. El primer desafío del nuevo técnico será la próxima edición de la Nations League, competición en la que los lusos defenderán el título conquistado en 2025 dentro de un grupo con Gales, Noruega y Dinamarca.

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Uno de los factores que facilitó el acuerdo fue la disposición del entrenador a aceptar una rebaja salarial considerable. Jesus percibirá alrededor de cuatro millones de euros brutos por temporada, cifra muy inferior a los aproximadamente 12 millones de euros anuales que recibía en su última etapa en el fútbol de Arabia Saudita. Su presentación formal está prevista para esta semana.

La pronta eliminación en el Mundial aceleró las decisiones de la dirigencia de la FPF, que buscaba iniciar un nuevo ciclo con un técnico de amplio recorrido internacional. Jesus llega tras dirigir al Al Nassr de Arabia Saudita, donde conquistó la Saudi Pro League esta temporada junto a Cristiano Ronaldo. En consecuencia, su designación supone un guiño a CR7, de 41 años. Antes, el orientador también se había proclamado campeón de liga con el Al Hilal, el otro grande del fútbol saudí.

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La trayectoria del entrenador incluye algunos de los episodios más exitosos del fútbol de clubes en los últimos 15 años. En Brasil, al frente del Flamengo, levantó la Copa Libertadores, el Brasileirão, la Recopa Sudamericana y la Supercopa de Brasil entre 2019 y 2020. De regreso en Portugal, su etapa más prolífica la vivió en el Benfica, club con el que obtuvo tres campeonatos de la Primeira Liga y llegó a dos finales consecutivas de la UEFA Europa League. También pasó por el Sporting de Lisboa, donde sumó una Supercopa y una Copa de la Liga.

Martínez y Cristiano, durante el Mundial (EFE/ Lavandeira Jr)
Martínez y Cristiano, durante el Mundial (EFE/ Lavandeira Jr)

Con la firma del acuerdo, Jesus asumirá el que la prensa portuguesa describe como el mayor reto de una carrera que arrancó en 1989 en el Amora y que lo llevó a trabajar en cuatro continentes. El objetivo de la FPF es que conduzca a Portugal hasta el Mundial 2030 en condición de anfitrión.

¿Estará Cristiano, al menos, en el inicio de su gestión? “Estoy triste por salir así del Mundial, pero como dije anteriormente, he dado todo, he dado lo mejor, y tengo la conciencia tranquila. Es el fútbol, a veces se gana, a veces se pierde, y hay que seguir, la verdad es que fue mi último Mundial, para lo demás tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no tomar decisiones con la cabeza caliente, y seguir con la vida”, declaró tras el tropiezo contra España.

Sus palabras dieron a entender que no se ve en el Mundial 2030, pero no le cerró la puerta a su combinado nacional. “He ganado tres títulos con Portugal, antes de Cristiano Portugal no había ganado ningún título, el mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial. Mañana será un nuevo día y la vida sigue", agregó luego del golpe que padeció ante la Roja.

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