Quiénes armaron la lista de 30 nominados al Balón de Oro y cómo se elegirá al ganador del trofeo en 2026: el peso clave del rendimiento en el Mundial

La lista masculina del Balón de Oro 2026 fue elaborada por un jurado interno de 14 personas, con miembros de France Football, L'Équipe, Henry Winter, Luis Figo y Fabio Capello. (AP Foto/Michel Euler)

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France Football, la revista encargada de organizar el Balón de Oro, definió un proceso de selección en dos etapas para elegir al ganador de la edición 2026 del premio al mejor jugador del mundo, que se entregará el 26 de octubre en Londres: primero, un comité interno elaboró la lista de 30 candidatos por categoría; luego, un jurado internacional de periodistas especializados votará para determinar al propietario de la 70ª estatuilla de la historia.

La lista de 30 candidatos masculinos fue elaborada por un jurado interno de 14 personas: la redacción completa de France Football, dos periodistas de la sección de fútbol de L’Équipe, un miembro del jurado de la edición anterior —el periodista inglés Henry Winter—, y los embajadores de la UEFA, el exfutbolista portugués Luis Figo y el entrenador italiano Fabio Capello. Para la categoría femenina, el proceso fue similar pero con un jurado de 11 integrantes.

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El trámite de selección, según explicó el periodista Vicente García en L’Équipe, no está exento de tensión: “El proceso es bastante sencillo, pero la elección siempre es difícil y los debates a veces muy largos, porque hay tantas listas posibles como aficionados al fútbol”. García agregó que “estas listas van evolucionando: maduran en la mente de todos a lo largo de la temporada, viendo los campeonatos nacionales y las copas europeas, a veces cambiando en el último minuto, para hacerle un pequeño hueco a un goleador en la final de la Copa del Mundo, por ejemplo”.

Una vez concluida la Copa del Mundo, cada integrante del jurado presentó su lista de candidatos por categoría. Los votos se contabilizaron y se convocó una reunión para tomar la decisión final, instancia en la que los debates se vuelven inevitables cuando un jugador concentra cerca del 50% de los votos. Para la categoría femenina, el procedimiento fue idéntico, aunque con un jurado distinto: 11 personas en total, entre miembros de France Football y L’Équipe, un sitio especializado en fútbol femenino, cinco juradores de ediciones anteriores de países como Estados Unidos, Inglaterra, España, Venezuela e Islandia, y la exinternacional alemana Nadine Kessler.

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El jurado del Balón de Oro 2026 estará compuesto por 100 periodistas para la categoría masculina y 50 para la femenina, que votarán según rendimiento individual, logros colectivos y juego limpio.

García también señaló que, más allá de los 20 nombres confirmados de antemano, la lista siempre admite “pequeños ajustes”, sobre todo en años con grandes competiciones de selecciones nacionales. En ese sentido, precisó que el Mundial celebrado en Estados Unidos, Canadá y México pudo haber “reforzado la candidatura de algunos jugadores o haber puesto en peligro la de otros”.

El reglamento del galardón, compuesto por 9 artículos, establece que France Football organiza anualmente el premio y su proceso de votación, mientras que la ceremonia es coorganizada con la UEFA. El trofeo distinguirá al mejor jugador y jugadora del mundo sin distinción de liga ni nacionalidad, y evaluará las actuaciones de una temporada completa —en esta edición, del 3 de agosto de 2025 al 19 de julio de 2026—, incluyendo competiciones internacionales como la Copa del Mundo y la Copa Africana de Naciones (CAN).

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El voto recaerá en un jurado de periodistas especializados: 100 representantes nacionales para la categoría masculina y 50 para la femenina, seleccionados según el ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). Para emitir su sufragio, cada periodista deberá guiarse por tres criterios establecidos en el reglamento, en orden de importancia: el rendimiento individual y el carácter decisivo del jugador; sus logros colectivos y palmarés con el equipo; y su clase y juego limpio.

Con esas variables en mente, cada jurado rankeará a 10 jugadores de la lista de 30, con una escala de puntos que va de 15 al primero hasta 1 al décimo. En caso de empate, se desempatará por la cantidad de votos en primera posición, luego en segunda, y así sucesivamente. Cualquier disputa será resuelta por el redactor jefe de France Football.

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El Balón de Oro 2026 se entregará el 26 de octubre en Londres, una sede elegida por France Football y la UEFA en homenaje a Stanley Matthews.

La lista de los 30 nominados —junto al resto de los candidatos a los demás galardones— fue publicada el 8 de septiembre por France Football, cuando la organización dio a conocer la nómina de jugadores que competirán por suceder al francés Ousmane Dembélé, ganador en la edición 2025. Los juradores tienen plazo hasta el 28 de septiembre para emitir sus votos, según precisó el diario español AS. La ceremonia de entrega está prevista para el 26 de octubre en Londres, ciudad que reemplaza a París como sede habitual en homenaje al inglés Stanley Matthews, ganador de la primera edición del premio, en 1956.

Uno de los regresos más destacados de la lista es el de Lionel Messi. El delantero del Inter Miami vuelve a la nómina a los 39 años tras dos ediciones de ausencia, impulsado por su actuación en el Mundial 2026: 8 goles y 4 asistencias que lo convirtieron en el conductor casi en solitario de la selección argentina hasta la final, según destacó el periodista Jocelyn Lermusieaux en L’Équipe. García, por su parte, lo describió como “el siempre presente Lionel Messi, que regresa a los 39 años tras un Mundial fenomenal”. Su inclusión también tiene una dimensión histórica para la Major League Soccer (MLS): según García, es “solo el segundo para la MLS, a través del Inter Miami de Messi, desde el fichaje de David Beckham por los Los Angeles Galaxy en el verano de 2007”, y la primera vez desde Neymar en 2013 que un futbolista que no milita en Europa accede a la nómina.

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Lionel Messi regresó a la lista del Balón de Oro 2026 tras dos ausencias, impulsado por su actuación con la selección argentina en el Mundial y por su presente en Inter Miami. (REUTERS/Agustín Marcarian)

Los 30 nominados al Balón de Oro 2026

Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra); Pau Cubarsi (Barcelona/España); Marc Cucurella (Real Madrid/España); Ousmane Dembélé (PSG/Francia); Luis Díaz (Bayern Múnich/Colombia); Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal); Gabriel (Arsenal/Brasil); Erling Haaland (Manchester City/Noruega); Achraf Hakimi (PSG/Marruecos); Harry Kane (Bayern Múnich/Inglaterra); Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Georgia); Lamine Yamal (Barcelona/España); Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal); Marquinhos (PSG/Brasil); Lautaro Martínez (Inter de Milán/Argentina); Kylian Mbappé (Real Madrid/Francia); Lionel Messi (Inter Miami/Argentina); Nuno Mendes (PSG/Portugal); Joao Neves (PSG/Portugal); Michael Olise (Bayern Múnich/Francia); Willian Pacho (PSG/Ecuador); Julián Quiñones (Al-Qadsiah/México); Declan Rice (Arsenal/Inglaterra); Rodri (Barcelona/España); Fabián Ruiz (PSG/España); William Saliba (Arsenal/Francia); Ferran Torres (PSG/España); Dayot Upamecano (Bayern Múnich/Francia); Vinícius Jr. (Real Madrid/Brasil); Vitinha (PSG/Portugal)

El reglamento en 9 artículos

Artículo 1. El Balón de Oro y el proceso de votación son organizados anualmente por France Football . La ceremonia es coorganizada con la UEFA.

Artículo 2. El premio distinguirá al mejor jugador y jugadora del mundo, sin distinción de liga ni nacionalidad.

Artículo 3. El período de referencia abarca la temporada completa, del 3 de agosto de 2025 al 19 de julio de 2026, incluyendo competiciones internacionales.

Artículo 4. El galardón se otorgará en base a tres criterios: rendimiento individual; rendimiento y logros del equipo; clase y juego limpio.

Artículo 5. El jurado estará compuesto por un periodista especializado por país: 100 para la categoría masculina y 50 para la femenina, según el ranking FIFA.

Artículo 6. Cada jurado seleccionará diez jugadores en orden descendente de mérito a partir de la lista de 30 candidatos.

Artículo 7. Los puntos se distribuirán de forma decreciente: 15 al primero, 12 al segundo, 10 al tercero, hasta 1 punto al décimo. Gana quien acumule más puntos.

Artículo 8. En caso de empate, se desempatará por número de votos en primera posición, luego en segunda, y así sucesivamente.

Artículo 9. Cualquier disputa será resuelta por el redactor jefe de France Football.

Reglamento publicado por France Football