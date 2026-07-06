Roberto Martínez dejó de ser el entrenador de Portugal tras la dura eliminación en el Mundial: “No tiene sentido seguir”

Roberto Martínez dejó de ser el entrenador de Portugal (EFE/ Lavandeira Jr)

El técnico español Roberto Martínez anunció su salida de la conducción de la selección de Portugal tras la derrota por 1-0 ante España en los octavos de final del Mundial 2026, disputado en Arlington, Estados Unidos. Con el contrato vencido y el ciclo cerrado, el entrenador se despidió en conferencia de prensa con una frase contundente: “Vine para ganar el Mundial, no tiene sentido seguir”.

El partido fue parejo durante gran parte de su desarrollo. Portugal tuvo su chance más clara en el primer tiempo a los 40 minutos, cuando un disparo de Nuno Mendes impactó en el travesaño tras un leve desvío. El arquero Diogo Costa fue otro de los protagonistas del conjunto luso con una doble atajada a los 15 minutos que privó de convertir a Lamine Yamal y Álex Baena.

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El golpe llegó al minuto 90. Mikel Merino, quien había ingresado cinco minutos antes, inició una jugada rápida tras recibir una falta en la mitad de la cancha. La pelota circuló por Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz y Ferrán Torres, quien con un pase filtrado dejó solo al mediocampista del Arsenal frente a Costa. Merino definió con solvencia para establecer el 1-0 definitivo y clasificar a La Roja a los cuartos de final.

Mundial 2026 - Portugal 0 - España 1

Martínez admitió en la conferencia que la lesión de Nuno Mendes condicionó el juego ofensivo de su equipo. El lateral del París Saint-Germain había neutralizado con eficacia a Lamine Yamal durante el primer tiempo, pero debió abandonar el campo por una molestia física. Con su salida, el joven delantero del Barcelona ganó espacios y el dominio territorial se inclinó hacia el lado español.

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“Terminamos con tristeza, frente a un rival que es favorito en este Mundial. Defensivamente lo hicimos muy bien, pero en octavos los detalles son importantes. Ese balón que da en el larguero… y en el minuto 90 perdimos. Pero estoy muy orgulloso del equipo”, declaró el técnico ante los medios. También tuvo palabras para Cristiano Ronaldo, a quien calificó como “un capitán ejemplar”, y rechazó la palabra “fracaso”: “No fallamos, perdimos con un equipo que es favorito. Fallar es no intentar ganar y lo intentamos hasta el último minuto”.

Su salida se da en un contexto de contrato vencido y decisión compartida con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença. “Es legítimo que el presidente pueda elegir a otro. Le agradezco porque me dieron todas las condiciones”, señaló Martínez, quien dirigió al combinado luso durante tres años y medio. “Me llevo haber sido muy querido, como un portugués más. Ha sido un placer y un orgullo”, agregó.

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El español había asumido el cargo en enero de 2023 y estuvo al frente del equipo durante 45 encuentros y cierra con un balance de 32 triunfos, seis empates y siete derrotas. En el trayecto, logró quedarse con la UEFA Nations League, justamente al vencer a España en la final de la edición 2025.

La eliminación cierra también el capítulo mundialista de Ronaldo, quien a los 41 años disputó su sexta Copa del Mundo. El delantero acumula 11 goles en esas seis participaciones, con las semifinales de Alemania 2006 como su mejor resultado en el torneo, donde Portugal cayó ante Francia. Desde entonces, los lusos no superaron los cuartos de final: salieron en la fase de grupos en Brasil 2014, en octavos ante Uruguay en Rusia 2018 y ante Marruecos en Qatar 2022.

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España, por su parte, superó la ronda de octavos por primera vez desde que ganó el título en Sudáfrica 2010 y se mantiene como la única selección del certamen sin goles en contra. Su rival en los cuartos de final será el ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica, con partido programado para el viernes 10 de julio a las 16:00 (hora argentina) en Los Ángeles.