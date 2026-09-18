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‘Wardogs’ alcanza los 70 millones y deja atrás a ‘Marathon’ pese a salir solo en PC

Sus versiones para PlayStation y Xbox no llegarían antes de 2028

Wardogs, de Bulkhead
Wardogs, de Bulkhead
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El shooter bélico Wardogs, desarrollado por Bulkhead, alcanzó unos 2,2 millones de copias vendidas en Steam tras estrenarse el 10 de septiembre de 2026 mediante acceso anticipado. La estimación de Alinea Analytics, difundida por el analista Rhys Elliott, calcula además que el juego ya generó alrededor de US$70 millones y superó los ingresos acumulados por Marathon, pese a estar disponible únicamente para PC.

Una salida superior a otros shooters

La comparación elaborada por Elliott toma el mismo número de días transcurridos desde el lanzamiento de cada juego. Bajo ese criterio, Wardogs llegó a 2,2 millones de copias en Steam, frente a los 1,7 millones de Arc Raiders y el millón de Helldivers 2. Los tres títulos salieron con un precio inicial cercano a $40 dólares, lo que permite contrastar sus resultados sin una gran diferencia de costo para el jugador.

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La cifra resulta relevante porque Wardogs tuvo una promoción limitada antes de su debut. Su principal exposición provino de las pruebas beta, mientras que sus competidores contaron con campañas de difusión más amplias. Aun con esa diferencia, el juego de Bulkhead registró un ritmo inicial de ventas superior durante sus primeros días.

El análisis también lo enfrenta con Marathon, el shooter de Bungie lanzado en marzo de 2026. Marathon llegó simultáneamente a varias plataformas, pero sus ingresos totales estimados quedaron por debajo de los obtenidos por Wardogs solo en Steam. La comparación comprende la recaudación acumulada y no significa que ambos títulos hayan estado a la venta durante la misma cantidad de tiempo.

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Elliott advirtió que Arc Raiders y Helldivers 2 mantuvieron sus ventas durante un período prolongado. Wardogs todavía debe demostrar si puede sostener su ritmo después del impulso inicial, especialmente mientras permanece en desarrollo y recibe nuevo contenido.

El precio y la conversión de ventas

Wardogs cuesta 39,99 euros en Europa y $40 dólares en otros mercados. Según Elliott, ese precio ayudó a atraer a jugadores que evitan los valores más altos de las grandes producciones AAA, nombre utilizado para los proyectos con presupuestos elevados de desarrollo y marketing.

Los datos compartidos por Alinea Analytics indican que el 11% de los usuarios que habían agregado Wardogs a su lista de deseados terminaron comprándolo. Esa tasa mide cuántas personas pasaron de mostrar interés previo a concretar la adquisición después del lanzamiento.

Alinea Analytics calcula que el juego generó alrededor de $70 millones de dólares. Se trata de una estimación externa y no de un balance oficial publicado por Bulkhead o Steam. Con ese resultado, Wardogs habría ocupado el séptimo lugar entre los juegos nuevos con mayores ingresos en la tienda de Valve durante 2026.

La cifra de ingresos es menor que una multiplicación directa de 2,2 millones de copias por el precio de lista. Las estimaciones comerciales pueden considerar diferencias regionales, descuentos, impuestos, devoluciones y otros factores que modifican el ingreso asociado a cada unidad vendida.

Wardogs, de Bulkhead
Wardogs, de Bulkhead

El acceso anticipado y las consolas

El proyecto fue presentado inicialmente por Tencent, pero desacuerdos durante su desarrollo derivaron en un cambio de manos. Team17 terminó quedándose con Wardogs y respaldó su llegada al mercado. Elliott describió el resultado como excepcional para Bulkhead, que había atravesado dificultades financieras menos de un año antes del estreno.

Wardogs permanecerá entre uno y dos años en acceso anticipado. Este modelo permite comprar y jugar una versión todavía en desarrollo, mientras el estudio incorpora contenido, corrige errores y ajusta sus sistemas con comentarios de la comunidad. Bulkhead también indicó que el precio podría aumentar a medida que el juego reciba nuevas funciones y contenidos.

La propuesta está centrada en batallas dentro de un sandbox bélico, es decir, escenarios amplios donde los jugadores disponen de mayor libertad para decidir cómo afrontar cada enfrentamiento. Su rendimiento comercial actual corresponde exclusivamente a la edición para PC.

Las versiones para PlayStation 5 y Xbox Series están planeadas, aunque las fuentes presentan una diferencia sobre sus plazos: mientras una descripción las menciona como próximas, la información más concreta señala que no serán publicadas antes de 2028.

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