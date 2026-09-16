Tomas Tuchel, técnico de Inglaterra, confiesa que quería “robar” algo del Estadio Azteca

El seleccionador recordó el triunfo 3-2 ante el Tri como un modelo de intensidad y unión para su proyecto rumbo a la Eurocopa 2028. REUTERS/Paul Childs

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El México vs Inglaterra de octavos de final en el Mundial 2026 fue y dejó mucho más que un simple partido.

Para los Tres Leones, significó un triunfo épico en un escenario legendario; para los mexicanos, un duelo de orgullo y aprendizaje. Entre los protagonistas, el técnico alemán Thomas Tuchel sorprendió al revelar un arrepentimiento muy particular tras la victoria 3-2.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England players celebrate after the match REUTERS/Paul Childs

Sus palabras surgen en un momento clave: Inglaterra terminó en tercer lugar de la Copa del Mundo, venciendo a Francia en el partido por el podio, y ahora se prepara para la Eurocopa 2028, con la Nations League como primer reto.

Tuchel ahora utiliza la memoria de aquel partido como metáfora de la intensidad y unión que quiere mantener en su equipo.

El arrepentimiento de Tuchel en el Azteca

El estratega confesó en entrevista con Daniel Sturridge, dentro del especial Reflexiones: el viaje de Inglaterra en la Copa del Mundo que, tras el partido, envió un mensaje a un amigo: “Lamento no haber comido un poco de césped después del partido, para conservar algo de esto en mi cuerpo para siempre”.

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Para él, ese gesto habría sido la manera de guardar un recuerdo eterno de una noche irrepetible. Tuchel incluso comparó su deseo con la tradición de Novak Djokovic en Wimbledon, donde el tenista serbio arranca pasto tras sus victorias como símbolo de triunfo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - England Press Conference - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 4, 2026 England manager Thomas Tuchel during press conference REUTERS/Henry Romero

Para el alemán, el Estadio Azteca es un templo del futbol, un escenario que trasciende lo deportivo y que le transmitió una energía única. Aunque se trataba de un partido de vida o muerte, lo describió como uno que se vivió con la intensidad de una final mundialista.

Este arrepentimiento se convirtió en metáfora de lo que significó esa noche: un recuerdo tan intenso que merecía ser guardado para siempre.

La unión del vestidor inglés

Más allá del resultado, Tuchel destacó la solidaridad de sus jugadores durante la celebración. El episodio de Jordan Henderson, quien se fracturó la muñeca al caer sobre una valla, fue clave para mostrar la empatía del grupo.

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El técnico relató cómo, en cuestión de segundos, todos los futbolistas detuvieron las celebraciones y formaron un escudo protector alrededor de Henderson, mostrando una empatía total.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Dean Henderson celebrates with manager Thomas Tuchel and staff after Jude Bellingham scores their second goal REUTERS/Paul Childs

Para el alemán, ese gesto fue prueba de la unión que se había forjado en el vestidor: “Siento que ahora son mis jugadores”, afirmó con contundencia.

Ese vínculo emocional reforzó su liderazgo y se convierte en la base de su proyecto rumbo a la Eurocopa 2028. Para Tuchel, la reacción de sus jugadores fue tan valiosa como el triunfo mismo, porque demostró que estaban dispuestos a enfrentar juntos tanto los éxitos como los momentos complicados.

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Las memorias del Tri en el Coloso de Santa Úrsula

El duelo no sólo quedó grabado en la memoria inglesa. Del lado mexicano, figuras como Julián Quiñones, Erik Lira, Guillermo Ochoa, Gilberto Mora y Armando “Hormiga” González también lo han recordado en semanas recientes.

Julián Quiñones : destacó la emoción de marcar en un Mundial y cómo ese partido lo motivó a seguir rompiendo récords con el Tri.

Erik Lira : habló de orgullo y aprendizaje, asegurando que México perdió con honor ante jugadores de jerarquía como Jude Bellingham y que el partido sembró una semilla para el futuro.

Guillermo Ochoa : reconoció que el equipo dejó todo en la cancha y que la derrota fue dolorosa, pero reflejo de entrega.

Gilberto Mora : subrayó la intensidad del duelo y la necesidad de competir contra selecciones de élite.

Hormiga González: confesó que, aunque jugó pocos minutos, el encuentro contra Inglaterra en el Azteca fue un impulso invaluable para su carrera.

Estas voces mexicanas muestran que el partido fue interpretado como orgullo, dolor y aprendizaje, un punto de inflexión para la generación del 2026.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Julian Quinones celebrates scoring their first goal with Erik Lira REUTERS/Raquel Cunha

Así, el recuerdo de todos estos referentes confirma que el México vs Inglaterra de 2026 quedará eternamente grabado en la memoria de muchos. Para los ingleses, fue un triunfo épico que reforzó la unión del vestidor; para los mexicanos, un duelo que dejó orgullo y grandes lecciones.

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El arrepentimiento de Tuchel por no comerse un pedazo del césped del Coloso de Santa Úrsula es la metáfora perfecta: esa noche fue tan intensa que merecía ser guardada para siempre.

En el presente, Inglaterra se prepara para nuevos retos tras haber alcanzado el tercer lugar en el Mundial 2026, con la mirada puesta en mantener la misma intensidad que los llevó a escribir una de las páginas más memorables de su historia reciente.