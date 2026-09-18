Panamá es sede de la Conferencia de la Alianza Cooperativa Internacional

La Conferencia Global y Asambleas de Panamá 2026 se realiza en un momento decisivo para el movimiento cooperativo mundial, con más de mil millones de personas asociadas. (Ipacoop)

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La Conferencia Global de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), evento que promueve el intercambio de experiencias, la cooperación y el desarrollo sostenible, se realiza en Panamá.

En la actividad se destaca el papel de Panamá como punto de encuentro internacional y se resaltó que el modelo cooperativo contribuye a la generación de empleos dignos, la inclusión y el desarrollo sostenible de las comunidades.

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La directora ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), Erica Vargas, ponderó las acciones que impulsa la entidad para fortalecer el movimiento cooperativo panameño, mediante capacitación, alianzas estratégicas y el empoderamiento de las mujeres y comunidades de todo el país.

Recientemente, en Panamá los registros del Sistema de Referencias de Crédito de APC Experian ubicaron la cartera de las cooperativas en $1.692 millones al cierre de julio de 2026.

El monto representó un aumento interanual del 3% frente al nivel informado para el mismo mes de 2025.

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) es la entidad regente del cooperativismo en el país.

La morosidad de los préstamos con más de 61 días de atraso pasó del 7,36% al 7,31% en ese período y, aunque la variación fue limitada, ocurrió mientras el volumen de crédito siguió en alza.

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El crédito personal concentró la mayor exposición del sistema. Esta modalidad acumuló $1.174 millones y superó las 103 mil obligaciones vigentes.

La distribución muestra que cerca de siete de cada diez unidades monetarias prestadas por las cooperativas correspondieron a ese tipo de financiamiento. La proporción vuelve central el análisis del endeudamiento de quienes solicitan préstamos para gastos personales.

En detalle, durante el primer semestre de 2026, las cooperativas reunieron 144.523 referencias de crédito activas. El saldo promedio de cada obligación fue de $11.710.

El crédito personal concentró la mayor exposición del sistema. Esta modalidad acumuló $1.174 millones y superó las 103 mil obligaciones vigentes.

Un distintivo circular con el símbolo de dos pinos y la palabra cooperativas descansa sobre un fajo de billetes de dólar en una mesa de reuniones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora, la Conferencia Global de la ACI se desarrolla en el país con la participación de más de 80 representantes del movimiento cooperativo internacional, quienes intercambian experiencias y abordan los desafíos.

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La organización manifestó que la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) llega a la Conferencia Global y Asambleas de Panamá 2026 en un momento decisivo para el movimiento cooperativo mundial, con más de mil millones de personas asociadas a cooperativas y una nueva estrategia 2026‑2030 orientada a convertir la cooperación en un pilar esencial de la economía global.

El presidente las Cooperativas de las Américas, José Alves de Souza Neto, indicó la necesidad de estrechar lazos entre las cooperativas, para que puedan ampliar sus plataformas de negocios y adaptar modelos estratégicos de las grandes cooperativas del mundo.

El Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Guarco, destacó a Panamá como unión de todo el mundo, porque los cooperativistas se sienten identificados en construir puentes que unan y den paz.

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Hizo una reflexión sobre la justicia y las oportunidades para todos y un llamando a la juventud, para que formen parte de las cooperativas, de las federaciones y confederaciones que garanticen el futuro del cooperativismo, siendo protagonistas como productores, consumidores y sobre todo como constructores de paz.

José Alves de Souza Neto, presidente de las Cooperativas de las Américas, se refirió a la necesidad de estrechar lazos entre las cooperativas.

Ana Graca, coordinadora residencial de las Naciones Unidas en Panamá, habló de la diversidad que las cooperativas brindan al alcance de los objetivos de desarrollo sostenible en el mundo, fortaleciendo los ingresos y autonomía de mujeres, como un ejemplo de construir paz.

Fundada en Londres en 1895, la Alianza Cooperativa Internacional ha evolucionado desde un espacio de intercambio entre movimientos cooperativos juveniles hasta una federación global con estatus consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas y una compleja arquitectura regional y sectorial que le permite incidir en políticas públicas y coordinar esfuerzos de desarrollo.

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Fuentes del sector indican que la Conferencia de Panamá se inscribe en la continuidad de la Declaración sobre identidad cooperativa de 1995 y de la Declaración de Kigali sobre paz positiva de 2019.

La Alianza Cooperativa Internacional surge en el seno de un movimiento cooperativo que, desde mediados del siglo XIX, buscaba respuestas colectivas a los problemas sociales generados por la industrialización, la urbanización acelerada y la precarización del trabajo.