El Gobierno prevé un fuerte salto de las importaciones en 2027: cuánto crecerán y qué pasará con el superávit comercial

El Gobierno proyecta que las importaciones de bienes y servicios crecerán 9,8% en valor durante 2027 y alcanzarán los USD 118.424 millones REUTERS/Agustín Marcarian

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El escenario que el Gobierno proyecta para el comercio exterior argentino en 2027 será bastante diferente al que se observa este año. Con una economía que, según las previsiones oficiales, volverá a crecer, una fuerte recuperación de la inversión y una mejora del consumo, las importaciones volverían a tomar impulso y aumentarían casi 10% en valor, incluso por encima del avance esperado para las exportaciones.

El contraste con 2026 permite dimensionar el cambio. Entre enero y julio de este año, las importaciones de bienes acumularon una caída del 3,5% frente al mismo período de 2025. Los stocks acumulados ni bien el gobierno de Javier Milei abrió la economía y el bajo consumo hicieron que las compras al exterior estuvieran muy ralentizadas este año. Del otro lado de la balanza ocurrió lo contrario: las exportaciones crecieron 22,9% interanual y alcanzaron un máximo histórico para los primeros siete meses del año.

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Esa combinación dejó un fuerte saldo a favor de la Argentina. Entre enero y julio, el superávit comercial alcanzó USD 16.080 millones, también el registro más alto para ese período. Sin embargo, las proyecciones incluidas en el proyecto de Presupuesto enviado este martes al Congreso muestran una dinámica diferente para el próximo año.

Para 2027, el Ministerio de Economía prevé que tanto las ventas como las compras externas continúen creciendo, aunque estas últimas lo harán a mayor velocidad. En este caso, las estimaciones incorporan los servicios y prevé que el valor de las exportaciones de bienes y servicios aumentaría 7,4%, mientras que el de las importaciones subiría 9,8%.

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En números, el Gobierno espera exportaciones por USD 133.984 millones e importaciones por USD 118.424 millones durante el próximo año. La diferencia dejaría un superávit comercial de USD 15.560 millones.

El saldo seguiría siendo positivo, pero quedaría por debajo de los USD 16.951 millones que el Presupuesto proyecta para 2026. La reducción sería de USD 1.391 millones en un año.

El cambio que espera el Gobierno para 2027

La recuperación prevista de las importaciones no aparece aislada dentro de las proyecciones oficiales. Forma parte del escenario macroeconómico con el que el Gobierno elaboró el Presupuesto y que contempla un crecimiento del Producto Bruto Interno del 4% en 2027.

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El proyecto de Presupuesto elaborado por el equipo económico que encabeza Luis Caputo fue enviado al Congreso este martes REUTERS/Agustín Marcarian

Dentro de esa expansión, el proyecto estima que el consumo privado crecerá 3,4%, mientras que la inversión mostraría un salto mucho más pronunciado, del 9,2%, en contraposición con la caída del 2,1% estimada para 2026. El consumo público, por su parte, aumentaría 0,6 por ciento.

El mayor nivel de actividad tendría su correlato en la demanda de bienes y servicios provenientes del exterior. Medidas en cantidades, las importaciones crecerían 8,2% durante 2027, después del aumento de apenas 1% previsto para este año.

La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) destacó precisamente la magnitud de ese cambio. En su informe sobre el proyecto, definió la expansión prevista de las importaciones como un “fuerte impulso” respecto de la variación estimada para 2026. El organismo también ubicó esa aceleración dentro de un escenario de crecimiento del PIB, del consumo privado y, especialmente, de la inversión.

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La diferencia con la evolución de los primeros meses de 2026 resulta marcada. Hasta julio, las compras externas de bienes se ubicaron 3,5% por debajo del mismo período del año anterior. Dentro de las importaciones, además, las cantidades correspondientes a combustibles y lubricantes retrocedieron 17,6% interanual.

El escenario oficial contempla que el crecimiento de las compras al exterior continúe más allá del próximo año. Para 2028 se proyecta un aumento de 7,8% en las cantidades importadas y para 2029, otro de 8,1%. De todos modos, este número incorpora a los servicios.

En términos de valor, la trayectoria también sería ascendente. Las importaciones de bienes y servicios pasarían de los USD 107.850 millones previstos para 2026 a USD 118.424 millones en 2027. En 2028 alcanzarían USD 128.479 millones y en 2029 llegarían a USD 139.731 millones.

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El salto importador también impactará en la recaudación

El mayor volumen de compras externas tendrá además un correlato fiscal. El análisis realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) sobre el proyecto muestra un fuerte incremento de los recursos vinculados al comercio exterior.

Según la entidad, los Derechos de Importación aportarían $7,9 billones durante 2027, con un incremento del 15,5% interanual ajustado por inflación. Su peso pasaría del equivalente al 0,5% del PIB en 2026 al 0,6% el próximo año.

ASAP señaló que esa suba de la recaudación se ubicaría incluso por encima de la combinación entre el incremento previsto de las importaciones, del 8,2% en cantidades, y el aumento del tipo de cambio, que el proyecto ubica en 15,4% interanual a diciembre.

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El superávit del comercio de bienes y servicios bajaría a USD 15.560 millones en 2027 y continuaría reduciéndose durante los dos años siguientes EFE/ Enrique García Medina

El efecto de la mayor actividad y de las importaciones también aparece en otros tributos. El informe estimó que el IVA neto de reintegros alcanzaría $45,4 billones, con una suba del 6,4% ajustada por inflación, sustentada en el crecimiento del consumo y de las importaciones en términos nominales. En el caso de Ganancias, ASAP también mencionó entre los factores que explicarían su evolución al nivel de actividad, las importaciones y las remuneraciones.

Qué pasará con las exportaciones

Las importaciones no serán el único componente del comercio exterior que crecerá si se cumplen las previsiones oficiales. El Gobierno también espera una expansión de las exportaciones argentinas, aunque en términos de valor avanzarán menos que las compras externas durante 2027.

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Las cantidades exportadas de bienes y servicios aumentarían 8,5% el próximo año, después del crecimiento del 7,7% previsto para 2026. En volumen, por lo tanto, el incremento de las exportaciones sería levemente superior al 8,2% esperado para las importaciones. Cuando la comparación se realiza en dólares, la relación se invierte. El valor exportado aumentaría 7,4%, frente al 9,8% previsto para las importaciones.

De esta manera, las exportaciones pasarían de los USD 124.801 millones estimados para 2026 a USD 133.984 millones en 2027. Para 2028, el Presupuesto proyecta USD 142.671 millones y para 2029, USD 153.497 millones.

El punto de partida también muestra una fuerte expansión. En los primeros siete meses de 2026, las exportaciones crecieron 22,9% respecto del mismo período del año anterior. Según el Mensaje del Presupuesto, las cantidades vendidas al exterior alcanzaron en ese período el mayor nivel de la serie. De todos, la comparación no es estrictamente correcta porque ese dato sólo se refiere a bienes.

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El documento identificó a la agroindustria, la minería y la energía entre las actividades que pueden continuar impulsando las ventas externas durante los próximos años. En energía, el Mensaje del Presupuesto destacó que durante 2026 se registró un saldo sectorial récord, en línea con las inversiones realizadas en hidrocarburos y con el incremento de la producción.

Un superávit que se achicaría año tras año

El crecimiento más rápido de las importaciones en valor tendrá un efecto directo sobre el saldo comercial proyectado para los próximos años.

Para 2026, el Presupuesto estima exportaciones de bienes y servicios por USD 124.801 millones e importaciones por USD 107.850 millones, con un resultado positivo de USD 16.951 millones.

En 2027, las ventas externas subirían hasta USD 133.984 millones y las compras alcanzarían USD 118.424 millones. Como resultado, el superávit se reduciría hasta USD 15.560 millones.