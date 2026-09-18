Keep Driving llegará a PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch el 28 de septiembre

Keep Driving, de YCJY Games

Guardar

Keep Driving, el juego independiente de YCJY Games ambientado a comienzos de los años 2000, llegará a PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch el lunes 28 de septiembre de 2026. El lanzamiento terminará con su exclusividad en PC, mientras que la versión de computadora incorporará ese mismo día soporte para mods mediante Steam Workshop.

Un viaje por carretera decidido por el jugador

La historia sigue a un joven que compra su primer automóvil y decide estrenarlo con un extenso recorrido de una punta a la otra de Estados Unidos. Su objetivo inicial es llegar a un festival de música, pero el trayecto puede cambiar según las decisiones tomadas, los recursos disponibles y los incidentes encontrados en la carretera.

PUBLICIDAD

Pese a que el automóvil ocupa el centro de la experiencia, Keep Driving no funciona como un juego tradicional de conducción. El jugador no controla directamente el vehículo con una cámara detrás del volante. En cambio, debe administrar el viaje y resolver distintas situaciones para mantener el auto en marcha y acercarse a su destino.

Las decisiones incluyen recoger viajeros de autopista, seleccionar una ruta, ganar dinero y realizar tareas de mantenimiento. Cada elección consume recursos o abre posibilidades distintas. El estado del vehículo, el camino elegido y las personas que acompañan al protagonista pueden determinar si el recorrido continúa, se desvía hacia otro lugar o termina antes de lo esperado.

PUBLICIDAD

El contexto de comienzos de los 2000 define el tono nostálgico del juego. El primer auto, el festival musical y el viaje sin una ruta completamente segura sirven como punto de partida para una historia que puede tomar direcciones diferentes en cada intento.

Obstáculos por turnos y estructura roguelike

Durante el recorrido aparecen eventos aleatorios como bloqueos de caminos, tráfico lento, mala visibilidad y situaciones peligrosas. Estos problemas se resuelven mediante un sistema presentado como combate por turnos: cada participante actúa siguiendo un orden, por lo que el jugador debe elegir acciones y administrar sus herramientas antes de recibir las consecuencias del siguiente turno.

PUBLICIDAD

El sistema traslada elementos propios de un juego de rol a los problemas habituales de un viaje por carretera. Una demora, una avería o un tramo complicado pueden convertirse en encuentros que exigen usar los recursos reunidos durante la partida. La incertidumbre obliga a decidir qué gastar, qué conservar y cuándo conviene buscar otra ruta.

Keep Driving también adopta una estructura roguelike. Eso significa que cada nueva partida comienza desde cero, aunque algunas ventajas obtenidas anteriormente pueden mantenerse. Los eventos, los recursos y las condiciones del trayecto cambian entre intentos, de modo que conocer las reglas no garantiza que el próximo recorrido termine de la misma manera.

PUBLICIDAD

El festival funciona como una meta, pero no es el único desenlace posible. El protagonista puede desviarse hacia nuevas aventuras, quedar detenido por los problemas acumulados o terminar llamando a sus padres para pedir ayuda. La combinación de decisiones y sucesos aleatorios determina cuál de esos resultados aparece.

Keep Driving, de YCJY Games

El salto a consolas y los mods en PC

La llegada a consolas permitirá jugar Keep Driving fuera de PC por primera vez. Las tres versiones anunciadas compartirán fecha: PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch recibirán el título el 28 de septiembre de 2026. YCJY Games acompañó el anuncio con un nuevo tráiler centrado en el viaje y sus sistemas.

PUBLICIDAD

Los jugadores de PC también recibirán una novedad en esa fecha. La integración con Steam Workshop permitirá instalar y compartir mods, es decir, modificaciones creadas por la comunidad que pueden alterar o agregar contenidos al juego. La fuente no detalla qué herramientas estarán disponibles ni el alcance de esas modificaciones.

Aunque tuvo una exposición limitada entre el público general, Keep Driving apareció en varias selecciones de juegos favoritos de 2025 y fue señalado por medios especializados como uno de los títulos destacados de ese año. También obtuvo el Gran Premio del Jurado en IndieCade y recibió una nominación a Mejor juego indie autopublicado en los Golden Joystick Awards.

PUBLICIDAD

Las versiones para PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch, junto con la compatibilidad con Steam Workshop en PC, estarán disponibles el 28 de septiembre de 2026.