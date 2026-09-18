El entrenador de Lazio explicó por qué rechazó el fichaje de Mauro Icardi: la teoría del “equilibrio del vestuario” que aplicó

Gattuso, entrenador de Lazio, explicó por qué desechó el fichaje de Mauro Icardi

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Aunque el mercado de pases en las principales ligas del planeta se encuentra cerrado, Mauro Icardi, al ser jugador libre y encontrarse con su pase en su poder, aún tiene margen de maniobra. Sin embargo, la posibilidad de incorporarse a Lazio quedó descartada por una cuestión que, para el entrenador Gennaro Gattuso, excede las cualidades del delantero argentino. El técnico afirmó que el club ya había definido sus prioridades en el mercado y advirtió que una nueva llegada podía alterar el equilibrio del vestuario, sobre todo ante la cantidad de futbolistas disponibles en determinados puestos.

Durante una conferencia de prensa, el ex estratega de la selección de Italia abordó las versiones sobre el atacante y buscó poner fin a las especulaciones. “Al menos terminemos de una vez con este lío de ‘Icardi sí, Icardi no’”, señaló antes de destacar los antecedentes del ex delantero de Inter y Paris Saint-Germain.

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“Icardi es un jugador que ha marcado 250 goles en su carrera y nadie discute su valía”, sostuvo el entrenador. Aun así, remarcó que esa valoración no modificaba la planificación que el club había trazado antes de que surgiera la alternativa de sumar al argentino.

Gattuso explicó que la dirigencia ya había avanzado con otros nombres para el ataque. “Fichamos a Andrea Pinamonti, fichamos a Albert Gudmundsson, y entiendes que cuando después hablas con los jugadores, no puedes enredarte”, dijo. Su postura se centró en el compromiso asumido con los futbolistas que llegaron al equipo y en la necesidad de mantener una línea coherente dentro del plantel.

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El atacante italiano arribó en esta ventana de transferencias desde Sassuolo a cambio de 3 millones de euros (aún no marcó tantos en los 95 minutos que disputó a lo largo de tres juegos), mientras que el islandés, que acumula dos goles en cuatro presentaciones, lo hizo en calidad de cedido desde Fiorentina.

Mauro Icardi quedó con el pase en su poder tras su paso por Galatasaray

El entrenador planteó que una incorporación de la magnitud de Icardi no podía analizarse de manera aislada. Según explicó, las decisiones de mercado repercuten en la cantidad de minutos, las convocatorias y el lugar de cada integrante del grupo. Por eso, consideró que avanzar por el delantero podía abrir un problema interno.

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“Hay que ser honestos, hablamos de cierta manera con los jugadores cuando llegaron y es normal que hoy no podamos dar marcha atrás”, expresó. Gattuso insistió en que la decisión no suponía un cuestionamiento al nivel del atacante: “Con todo el respeto que se le debe a Icardi”.

El técnico también reveló que conversó sobre la situación con las máximas autoridades deportivas de la institución. “Lo he hablado con el presidente, lo he hablado con el director, y es justo que nos mantengamos así”, indicó. No precisó detalles sobre las negociaciones ni sobre hasta qué punto avanzó el interés por el delantero, aunque dejó en claro que la decisión final fue conservar la estructura ya armada. La explicación puso el foco en la administración del plantel. Gattuso consideró que el problema no reside solamente en elegir una formación inicial, sino también en gestionar a quienes quedan fuera de los entrenamientos tácticos, las listas de convocados y la inscripción para las competiciones.

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Para describir esa dificultad, Gattuso recurrió a un ejemplo concreto: la situación de Adam Marušić, quien sufrió una lesión. El entrenador señaló que incluso una baja temporal no resuelve el exceso de opciones en los laterales, ya que el regreso del montenegrino volverá a obligar al cuerpo técnico a dejar a alguien fuera.

“En este momento tenemos jugadores que, cuando hacemos los enfrentamientos, cuando entrenamos, alguien tiene que quedarse afuera, porque tenemos jugadores, especialmente laterales derechos e izquierdos, de los que tenemos tres. Entiendes que, ahora que Marušić se lesionó, cuando regrese alguien tendrá que quedarse fuera, y lo mismo en el otro lado. Pellegrini no está en la lista, pero entrena con nosotros. Y entiendes que después no es algo agradable de ver, y no es algo bueno”, remarcó el entrenador.

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La idea de equilibrio del vestuario apareció como el concepto que ordenó toda la explicación del entrenador. Gattuso evitó presentar la decisión como un rechazo deportivo a Icardi y la vinculó, en cambio, con la convivencia cotidiana y con la necesidad de sostener reglas claras ante todos los jugadores.

“Esto, para mí, se llama equilibrio, y hay que tener mucho cuidado y ser hábiles para no, para no cometer errores en el equilibrio de un vestuario”, remató.

El conjunto de la capital, aunque fue eliminado de manera temprana de la Coppa Italia a manos de Mantova, es uno de los protagonistas de la Serie A, al ser uno de los escoltas de los líderes Inter y Roma junto al Como. Comenzaron su camino con tres vitorias en fila: 1-0 a Bologna, 1-0 al Genoa y 2-1 a Udinese. Luego empataron 2-2 ante Milan.

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Ante este panorama, Mauro Icardi aparece ahora como una opción para Tottenham Hotspur, que evalúa incorporarlo como agente libre ante sus problemas ofensivos en el inicio de la temporada. Según informó Calcio Mercato, el equipo dirigido por Roberto De Zerbi analiza la posibilidad de contratar al delantero de 33 años, aunque también mantiene conversaciones con Olympiacos, PAOK, Atlético Mineiro y Everton.