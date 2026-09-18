Se conocerán las peleas del Párense de Manos IV: hora y todo lo que tenés que saber

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Repasa el combate más destacado del año pasado con el triunfo de Pepi Staropoli sobre Maravilla Martínez
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El video de presentación de Parense de Manos IV
¿Cuándo y cómo se podrá seguir el evento?
Las redes oficiales de la cita confirmaron que la transmisión correrá por cuenta del canal de Kick de Luquita Rodríguez, y comenzará este viernes desde las 18:00 (hora argentina).
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¡Bienvenidos al anuncio de las peleas que conformarán la cartelera del Parense de Manos IV!