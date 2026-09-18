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Se conocerán las peleas del Párense de Manos IV: hora y todo lo que tenés que saber

El evento se desarrollará a partir de las 18:00 y se podrá seguir a través de la plataforma Kick

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15:26 hsHoy

Repasa el combate más destacado del año pasado con el triunfo de Pepi Staropoli sobre Maravilla Martínez

Maravilla Martínez-Pepi Staropoli en Párense de Manos - Round 1
Maravilla Martínez-Pepi Staropoli en Párense de Manos - Round 2
Maravilla Martínez-Pepi Staropoli en Párense de Manos - Round 3
Maravilla Martínez-Pepi Staropoli en Párense de Manos - Round 4
15:26 hsHoy

El video de presentación de Parense de Manos IV

Esta es la filmación divulgada en las redes sociales del evento

¿Cuándo y cómo se podrá seguir el evento?

Las redes oficiales de la cita confirmaron que la transmisión correrá por cuenta del canal de Kick de Luquita Rodríguez, y comenzará este viernes desde las 18:00 (hora argentina).

15:26 hsHoy

¡Bienvenidos al anuncio de las peleas que conformarán la cartelera del Parense de Manos IV!

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