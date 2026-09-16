David Faitelson anuncia fin de una etapa periodística por nuevos emprendimientos

El analista explicó que los nuevos retos profesionales le cierran el espacio como columnista, valoró el apoyo institucional y la libertad para escribir. (Especial)

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El periodista deportivo David Faitelson sorprendió a sus seguidores al anunciar el cierre de una etapa significativa en su carrera.

La noticia llegó en la víspera del Día de la Independencia, con un mensaje que reflejó tanto gratitud como determinación para abrir nuevos caminos.

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El anuncio abre la puerta a nuevos proyectos en radio, plataformas digitales y formatos propios con el Mundial 2026 como telón de fondo. (X@DavidFaitelson_)

En su comunicado, Faitelson explicó que la decisión responde al surgimiento de “nuevos emprendimientos” que le impiden continuar en ese espacio.

Con ello, pone fin a una etapa marcada por la libertad editorial y el respaldo institucional, dejando claro que se trata de un cambio de rumbo más que de un retiro.

El fin de un ciclo periodístico para Faitelson

El propio Faitelson lo expresó con claridad: “La semana pasada tuve mi última colaboración… Nuevos emprendimientos me impiden continuar en esa gran ventana periodística”. Sus palabras reflejan tanto nostalgia como convicción.

En este anuncio mencionó directamente a Grupo Reforma y su sección Cancha, agradeciendo a la familia Junco, a Roberto Zamarripa y a Jorge Jiménez por haberle brindado libertad editorial y alentar su estilo narrativo.

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A través de sus redes, Faitelson aseguró que su etapa como columnista en Reforma lo convirtió en un mejor escritor de historias. (X/ @DavidFaitelson_)

Reconoció que esa experiencia lo convirtió en un mejor escritor de historias y aseguró que seguirá siendo un aliado y admirador del periodismo que lo acompañó en esta etapa. El cierre de este ciclo no significa un adiós al oficio, sino un cambio de escenario que abre la puerta a nuevas posibilidades.

Su continuidad en televisión

Tras despedirse de la prensa escrita, David Faitelson mantendrá su rol central en TUDN, donde sigue encabezando espacios de análisis y debate.

Programas propios : conduce Faitelson sin censura .

Debates televisivos : participa en Tercer Grado Deportivo .

Transmisiones estelares : continúa como analista en partidos nacionales e internacionales.

Figura mediática: su estilo crítico y polémico lo mantiene como uno de los comentaristas más citados del país.

David Faitelson mantiene su rol central en TUDN y encabeza espacios de análisis y debate deportivo. (Especial)

Su estilo narrativo, caracterizado por la confrontación de ideas y la búsqueda de profundidad, ha marcado la cobertura del futbol en México. Esa identidad lo convierte en un comunicador que trasciende formatos y que mantiene vigencia en un entorno mediático en constante transformación.

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Nuevos emprendimientos en el horizonte

El anuncio abre la puerta a proyectos que aún no han sido detallados, pero que él mismo calificó como “nuevos retos profesionales y personales”:

Diversificación de formatos : se espera que explore radio, plataformas digitales y proyectos propios.

Narrativa personal : su estilo analítico podría trasladarse a contenidos más libres y cercanos al público.

Proyección internacional : con el Mundial 2026 como telón de fondo, sus nuevos emprendimientos podrían tener alcance global.

Independencia creativa: la posibilidad de proyectos autónomos le permitiría experimentar sin limitaciones.

Este giro refleja la intención de Faitelson de mantenerse vigente en un entorno mediático cada vez más competitivo, reforzando su papel como narrador de historias y analista de coyuntura deportiva.

El comunicador asegura que seguirá como aliado y admirador del periodismo de Reforma, pese a iniciar una nueva etapa en su carrera. (Especial)

El anuncio de David marca el fin de una etapa periodística, pero también el inicio de un ciclo lleno de posibilidades. Su salida de Reforma no es un adiós al periodismo, sino una apuesta por nuevos emprendimientos que le permitan ampliar su voz e influencia.

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Con gratitud hacia quienes lo respaldaron y con la certeza de que seguirá siendo protagonista en televisión, el periodista reafirma su lugar como uno de los comunicadores más relevantes del deporte mexicano.

El cierre de esta etapa es, en realidad, el comienzo de otra que promete mantenerlo en el centro del debate y la narrativa deportiva.