Una famosa compañía pagará USD 384,9 millones por un caso relacionado con fórmula infantil: ¿quién recibirá el dinero y qué pasa con los padres?

Abbott Laboratories acordó pagar USD 384.999.040 para cerrar una causa civil por fórmula infantil en polvo y productos de terapia nutricional comprados por programas públicos de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Abbott Laboratories acordó pagar USD 384.999.040 para resolver acusaciones civiles vinculadas con la fabricación de fórmula infantil en polvo y productos de terapia nutricional adquiridos por programas públicos de Estados Unidos. El Departamento de Justicia anunció el acuerdo el 14 de septiembre de 2026 y señaló que abarca productos elaborados entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022 en las plantas de Sturgis, Michigan, y Casa Grande, Arizona, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Del total, USD 348.700.868 serán destinados al Gobierno federal y USD 36.298.172 a determinados estados por reclamos ligados a Medicaid y al Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC). La resolución se produjo bajo la Ley de Reclamaciones Falsas, que permite al Gobierno reclamar fondos cuando considera que se presentaron cobros vinculados con incumplimientos de requisitos legales, regulatorios o contractuales, de acuerdo con la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Michigan.

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El expediente se relaciona con las inspecciones de 2022 en la planta de Abbott en Sturgis, cuya suspensión de actividades coincidió con una escasez de fórmula infantil en Estados Unidos. En mayo de ese año, el Gobierno federal presentó una demanda y un decreto de consentimiento para exigir ajustes en las prácticas de fabricación bajo supervisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

¿Quiénes recibirán los USD 384,9 millones que pagará Abbott?

El acuerdo no contempla compensaciones directas para padres, madres, cuidadores ni otros consumidores que hayan comprado fórmula infantil Abbott. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la causa se refiere a productos adquiridos con recursos de programas federales y estatales, por lo que la recuperación se dirige a las entidades públicas involucradas y a los denunciantes que iniciaron la acción judicial.

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La mayor parte del pago, equivalente a USD 348.700.868, corresponde al Gobierno federal. De acuerdo con la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Michigan, esa suma resuelve las acusaciones presentadas por Estados Unidos bajo la Ley de Reclamaciones Falsas, vinculadas con compras de fórmula infantil en polvo y productos de terapia nutricional.

Los estados participantes recibirán USD 36.298.172 por reclamos asociados con sus programas de Medicaid y WIC. El comunicado oficial no identificó a las jurisdicciones que participarán de la distribución ni informó el monto que recibirá cada una. Tampoco precisó una fecha para los desembolsos, según la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Michigan.

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WIC es un programa de asistencia nutricional que depende del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y está destinado a mujeres embarazadas, madres, bebés y niños pequeños que reúnen los requisitos previstos. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, WIC financia más de la mitad de las compras de fórmula infantil realizadas en el país.

La participación de WIC y Medicaid explica el alcance de la acusación. El Gobierno sostuvo que Abbott provocó pagos de fondos federales y estatales por productos que no cumplían los requisitos aplicables a las compras públicas. Esa fue la base de la resolución civil anunciada en septiembre de 2026, de acuerdo con la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Michigan.

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La resolución sobre fórmula infantil Abbott no prevé pagos para padres, madres ni consumidores y tampoco crea un fondo de indemnización. (REUTERS/Brendan McDermid)

¿Los padres pueden reclamar dinero por el acuerdo de Abbott sobre fórmula infantil?

No. El acuerdo no establece un fondo de indemnización ni un procedimiento para que familias que compraron o utilizaron fórmula Abbott soliciten pagos. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la resolución cubre alegaciones vinculadas con pérdidas de programas gubernamentales y no constituye una demanda colectiva presentada en nombre de consumidores.

Las autoridades tampoco anunciaron un sitio de inscripción, formularios de reclamo, plazos de presentación ni requisitos para que los hogares reciban dinero. La información oficial solo identifica como receptores al Gobierno federal, a ciertos estados y a tres ex empleados de la compañía que promovieron el expediente bajo las normas para denunciantes, de acuerdo con la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Michigan.

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El acuerdo tampoco cambia los criterios de acceso a WIC o Medicaid. Las personas que participan de esos programas mantienen las condiciones establecidas por cada entidad administradora. La resolución fija obligaciones económicas para Abbott y cierra una controversia civil sobre compras gubernamentales, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

¿Por qué tres ex empleados de Abbott recibirán USD 69 millones?

Scott Millard, Kristine Cooper y Loren Cooper recibirán USD 69 millones como parte de la recuperación federal. Los tres habían trabajado para Abbott y presentaron una acción qui tam, un mecanismo de la Ley de Reclamaciones Falsas que permite a personas particulares demandar en representación del Gobierno, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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En este tipo de causas, los denunciantes pueden recibir un porcentaje de los fondos recuperados si el Gobierno interviene en el expediente o logra una resolución. La acción presentada por Millard, Kristine Cooper y Loren Cooper derivó en la intervención federal, que ocurrió el 13 de noviembre de 2025, de acuerdo con la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Michigan.

Los USD 69 millones no se añaden al monto total de USD 384.999.040. Esa recompensa forma parte de los USD 348.700.868 asignados al Gobierno federal. La porción estatal, de USD 36.298.172, se mantiene separada y responde a los reclamos de Medicaid y WIC de determinadas jurisdicciones, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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El caso tramitó ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Michigan bajo el nombre Estados Unidos y otros, en representación de Scott Millard y otros, contra Abbott Laboratories, con el número 1:22-cv-994. La Fiscalía Federal señaló que la demanda se presentó conforme a las disposiciones qui tam de la Ley de Reclamaciones Falsas.

El acuerdo por Abbott destina USD 348.700.868 al Gobierno federal y USD 36.298.172 a ciertos estados por reclamos vinculados con Medicaid y WIC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué acusó el Gobierno de Estados Unidos contra Abbott por la fórmula infantil?

El Gobierno alegó que Abbott provocó la presentación de reclamos falsos ante programas federales y estatales porque determinados productos no fueron fabricados conforme a requisitos legales, regulatorios y contractuales. La resolución incluye fórmula infantil en polvo y productos de terapia nutricional fabricados en Sturgis y Casa Grande entre 2018 y 2022, según la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Michigan.

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La intervención del Gobierno de Estados Unidos se enfocó, en particular, en fórmula infantil en polvo fabricada en la planta de Sturgis. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Abbott habría ocasionado que los programas WIC compraran esos productos pese a que no reunían las condiciones exigidas para fabricantes que participan de compras públicas.

Las autoridades sostuvieron que los productos fueron fabricados en un ambiente que los expuso a un riesgo inaceptable de contaminación por microorganismos. La denuncia describió problemas vinculados con el mantenimiento de equipos, el control de la presencia de agua y el manejo de potenciales casos de contaminación, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El comunicado oficial indicó que había filtraciones frecuentes en el techo de la planta de Sturgis. El agua podía correr o gotear sobre equipos ubicados en zonas de procesamiento. Según las autoridades, Abbott utilizó soluciones temporales para desviar las filtraciones, pese a que la humedad incrementaba el riesgo de crecimiento de microorganismos.

La acusación también mencionó secadores por aspersión, equipos que convierten fórmula líquida en polvo. El Departamento de Justicia afirmó que Abbott continuó utilizándolos después de documentar grietas y cavidades en su interior. También sostuvo que la compañía extendió la cantidad de lotes procesados entre los ciclos de limpieza, de acuerdo con la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Michigan.

¿Qué encontró la FDA en la planta de Abbott en Sturgis?

En la demanda presentada en mayo de 2022, el Gobierno informó que inspectores de la FDA detectaron Cronobacter sakazakii en muestras ambientales recolectadas en la fábrica de Sturgis. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la bacteria puede estar presente en alimentos secos, entre ellos la fórmula infantil en polvo, y puede causar sepsis o meningitis en bebés.

La acción de 2022 también describió eventos de agua en zonas de producción seca, entre ellos filtraciones y condensación. El Gobierno sostuvo entonces que esa situación, junto con la presencia de Cronobacter sakazakii en el entorno de la instalación, podía incrementar los riesgos asociados con la producción de fórmula en polvo, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La demanda presentada ese año buscó imponer una orden judicial permanente para que Abbott cumpliera la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos y las normas de buenas prácticas de manufactura. El decreto de consentimiento exigió apoyo de expertos externos y planes para reducir y controlar los riesgos de contaminación, bajo supervisión de la FDA, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos acusó a Abbott de provocar reclamos falsos por productos fabricados entre 2018 y 2022 en Sturgis, Michigan, y Casa Grande, Arizona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Abbott admitió responsabilidad por la fórmula infantil en el acuerdo de USD 384,9 millones?

No. El Departamento de Justicia señaló de forma expresa que las reclamaciones resueltas son alegaciones y no existe una determinación de responsabilidad. Por lo tanto, el acuerdo civil no equivale a una sentencia que establezca que Abbott cometió las conductas descritas por el Gobierno, según la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Michigan.

La resolución cierra las acusaciones incluidas en este caso bajo la Ley de Reclamaciones Falsas. Las autoridades no informaron nuevas obligaciones judiciales dentro de este expediente, más allá de los pagos anunciados. La FDA, por su parte, conserva sus facultades para inspeccionar instalaciones, requerir información y aplicar las normas federales de fabricación de fórmula infantil, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

¿Qué cambia para los beneficiarios de WIC y Medicaid tras el acuerdo con Abbott?

Para los beneficiarios de WIC y Medicaid, el acuerdo no informa cambios en la cobertura, en la elegibilidad ni en los mecanismos de acceso a fórmula infantil. Los fondos obtenidos por los estados se relacionan con la resolución de reclamaciones de sus programas, no con un beneficio individual adicional para los participantes, según la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Michigan.

Para las familias que compraron fórmula Abbott fuera de esos programas, el acuerdo tampoco abre un procedimiento de compensación. La información difundida por el Departamento de Justicia solo establece el destino institucional de los recursos y la participación de los tres denunciantes. Las personas afectadas no deben realizar trámites a partir de esta resolución, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.