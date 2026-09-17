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‘Un sueño posible’: a 17 años de su estreno, la película protagonizada por Sandra Bullock regresó al Top 10 de Netflix

La película protagonizada por Sandra Bullock y Quinton Aaron, estrenada en 2009, volvió a ubicarse entre las más vistas de la plataforma

La película sigue la historia de Michael Oher antes de triunfar como jugador de futbol americano.
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La película Un sueño posible (The Blind Side), estrenada en 2009, volvió a ubicarse entre los contenidos más vistos de Netflix y permaneció por segunda semana consecutiva dentro del Top 10 de películas de habla inglesa de la plataforma.

El desempeño renovado del filme llevó nuevamente a la conversación pública la historia de Michael Oher, el exjugador de fútbol americano cuya vida fue trasladada al cine a partir de los acontecimientos narrados en el libro The Blind Side: Evolution of a Game, de Michael Lewis.

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La producción cuenta el recorrido de Oher, un joven afroamericano que atravesó una infancia marcada por dificultades económicas y falta de estabilidad familiar en Memphis, Tennessee.

La historia cinematográfica presenta el momento en que es recibido por la familia Tuohy y comienza a integrarse a su entorno. A partir de su vínculo con ellos y de su desarrollo como jugador de fútbol americano, el joven encuentra una oportunidad para continuar sus estudios y avanzar en su carrera deportiva.

Un sueño posible sigue la historia de Michael Oher antes de triunfar como jugador de futbol americano.
Un sueño posible sigue la historia de Michael Oher antes de triunfar como jugador de futbol americano.

El reparto está encabezado por Sandra Bullock, quien interpreta a Leigh Anne Tuohy, y Quinton Aaron, en el papel de Michael Oher. La película también cuenta con Jae Head, Tim McGraw y Kathy Bates, entre otros actores.

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El director y guionista John Lee Hancock explicó que uno de los ejes de la producción era la relación entre Tuohy y Oher, además de la transformación que experimentaba la familia a partir de ese vínculo.

Hancock también planteó como punto de partida la intención de reconstruir quién era Oher y cuáles fueron las circunstancias que contribuyeron a que un joven de los suburbios de Memphis llegara al fútbol americano de alto nivel.

En términos comerciales, Un sueño posible fue producida con un presupuesto estimado de 29 millones de dólares y superó los 309 millones de dólares de recaudación a nivel internacional.

En este drama basado en hechos reales, Sandra Bullock interpreta a una mujer que adopta a un joven afroamericano sin hogar para cambiarle la vida. (Amazon Prime)
La película superó los 309 millones de dólares a nivel mundial. (Amazon Prime)

Cabe recordar que en agosto, durante una entrevista con Us Weekly, Quinton Aaron habló sobre su recuperación después de sufrir un derrame medular que le provocó parálisis de la cintura para abajo.

El actor, de 42 años, explicó que continúa con su rehabilitación y aseguró que espera volver a caminar.

“Ha sido un camino largo, pero me siento bien. Estoy recuperando la voz, lo cual es genial. Antes no sonaba como yo mismo. Mi mano derecha ha estado entumecida y con hormigueo todo el tiempo. Algunos días la siento débil y rígida”, dijo.

Aaron relató que el episodio ocurrió en enero de este año. Según explicó, una noche se acostó después de experimentar un fuerte dolor de espalda y, al despertar, había perdido la movilidad y la sensibilidad en las piernas.

El actor fue trasladado a un hospital, donde posteriormente entró en coma y sufrió un paro cardíaco. Quinton Aaron contó que tuvo que ser reanimado en más de una ocasión y señaló que, durante uno de los episodios en los que perdió los signos vitales, tuvo una experiencia que describió como haber visto a Jesús.

Quinton Aaron aseguró haber visto a Jesús mientras intentaban reanimarlo en el hospital. (Instagram)
Quinton Aaron aseguró haber visto a Jesús mientras intentaban reanimarlo en el hospital. (Instagram)

Actualmente, el artista se encuentra en un centro de rehabilitación, donde participa en terapias destinadas a recuperar fuerza y movilidad. Según explicó, realiza ejercicios de fortalecimiento para mejorar la capacidad de sostener su peso con los brazos, la parte superior del cuerpo y el abdomen.

El actor también señaló que conserva cierta sensibilidad en las piernas y que puede sentir cuando alguien lo toca desde las piernas hasta el abdomen, aunque todavía no puede percibir el dolor de la misma manera.

Durante su recuperación, Quinton Aaron identificó un movimiento involuntario en una de sus piernas que interpretó como una señal de avance.

Quinton Aaron contó que ha tenido señales de recuperación a lo largo del tiempo. (Instagram)
Quinton Aaron contó que ha tenido señales de recuperación a lo largo del tiempo. (Instagram)

“Una noche estaba acostada viendo una película, me sobresalté por algo en la televisión y mi pierna se movió. Le envié un video a mi representante y se echó a llorar. Le dije: ‘Te lo dije, voy a volver a caminar’”, relató.

Aaron afirmó que los médicos le explicaron que la presencia de movimiento en algunas articulaciones y la capacidad de sentir determinadas zonas pueden representar posibilidades de recuperación.

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