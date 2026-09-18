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La beta de ‘World of Warcraft: Forever’ satura los servidores de Blizzard

Blizzard está ampliando varios servicios y mantiene el lanzamiento para el 4 de noviembre

BlizzCon - World of Warcraft: Forever
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La beta de World of Warcraft: Forever comenzó el 17 de septiembre en PC, pero sus primeras horas estuvieron marcadas por largas colas, desconexiones, lag y dificultades para permanecer dentro del juego. Blizzard atribuyó los problemas a la gran cantidad de usuarios que intentaron entrar al mismo tiempo y comenzó a ampliar la capacidad de sus servicios para absorber la demanda.

Una demanda mayor de la prevista

Blizzard reconoció los inconvenientes poco después de abrir el acceso y pidió paciencia mientras sus equipos técnicos trabajaban en diferentes áreas de la infraestructura. Según los desarrolladores, el volumen de conexiones simultáneas superó sus previsiones incluso para una prueba de esta escala.

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Tom Ellis, productor sénior de World of Warcraft, describió la situación con humor: “Esto es un poco excesivo para una beta”. El productor explicó que la infraestructura estaba recibiendo una carga muy elevada y que Blizzard debía aumentar progresivamente la capacidad de varios servicios.

Clayton Stone, director asociado de producción, también expresó su sorpresa. “La cantidad de gente intentando entrar en la beta es... una locura”, afirmó. Stone agradeció el interés de los jugadores y aseguró que el equipo estaba ampliando la capacidad una y otra vez para permitir el ingreso de más usuarios.

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El proceso no implica únicamente habilitar más espacios dentro del juego. Una beta masiva depende de distintos sistemas para autenticar cuentas, organizar las colas, mantener las conexiones y distribuir a los jugadores entre servidores. Si uno de esos componentes recibe más solicitudes de las previstas, puede provocar esperas, errores de acceso o expulsiones durante una sesión.

Blizzard no informó cuántas personas intentaron participar ni ofreció un plazo concreto para normalizar el servicio. La respuesta oficial se limitó a reconocer la carga, comunicar los trabajos de ampliación y pedir paciencia durante las primeras horas.

Colas, lag y bromas con el nombre

Los foros oficiales recibieron reportes de usuarios que no podían superar la pantalla de acceso, sufrían desconexiones o experimentaban lag una vez dentro. El lag es un retraso entre las acciones del jugador y la respuesta del servidor, un problema habitual cuando la infraestructura procesa un volumen elevado de conexiones o datos simultáneos.

La comunidad también aprovechó la situación para bromear con el nombre Forever. La referencia surgió entre quienes pasaron largos períodos esperando en las colas, mientras Blizzard intentaba habilitar capacidad adicional.

Estas dificultades forman parte de las primeras horas de la prueba y no del lanzamiento definitivo. La beta permanecerá abierta hasta el 21 de octubre, por lo que Blizzard tendrá varias semanas para ajustar la infraestructura, observar el comportamiento de los servidores y corregir los problemas detectados por los participantes.

Las pruebas de este tipo permiten someter los sistemas a una carga real antes del estreno comercial. En este caso, la respuesta inicial ya obligó al estudio a modificar sus previsiones y aumentar repetidamente los recursos disponibles.

BlizzCon - World of Warcraft: Forever
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Qué incluye World of Warcraft: Forever

World of Warcraft: Forever es una nueva versión que busca recuperar la filosofía del título original y ampliarla con contenido propio. Su propuesta incluye zonas, misiones, mazmorras, bandas y talentos nuevos, además de los Skyborne, una raza jugable inédita.

El proyecto convivirá con World of Warcraft: Classic y con la versión actual de World of Warcraft. Blizzard mantendrá así tres experiencias distintas: la recreación clásica, el juego principal que continúa recibiendo contenido y esta reinterpretación con elementos originales y nuevas incorporaciones.

World of Warcraft pertenece al género MMORPG, sigla utilizada para los juegos de rol multijugador masivos en línea. Estos títulos reúnen a grandes cantidades de usuarios en mundos persistentes, con misiones, combate, progresión de personajes y actividades cooperativas como mazmorras y bandas.

La beta seguirá disponible hasta el 21 de octubre. El lanzamiento definitivo de World of Warcraft: Forever está programado para el 4 de noviembre en PC.

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