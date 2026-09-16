Los seis futbolistas que jugaron el último Mundial con Argentina y no fueron convocados por Scaloni

Seis jugadores que participaron del Mundial no figuran en los convocados para la próxima fecha FIFA (REUTERS/Mike Segar)

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La convocatoria de la selección argentina para la próxima fecha FIFA marcó la ausencia de seis futbolistas que disputaron el Mundial 2026 y no fueron citados por Lionel Scaloni para los tres amistosos que el equipo jugará entre fines de septiembre y principios de octubre. Se trata de Gonzalo Montiel, Marcos Senesi, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes y Thiago Almada, nombres que integraron el plantel que llegó a la final del certamen disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

De ese grupo, Otamendi es el único caso distinto: el defensor ya había anunciado su retiro de la Albiceleste, por lo que su ausencia no responde a una decisión técnica sino a una determinación personal. El resto de las bajas se explica en gran parte por sanciones que arrastra el seleccionado tras los incidentes ocurridos en la final del Mundial.

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La FIFA suspendió a Leandro Paredes por diez partidos, a Nahuel Molina por siete y a Thiago Almada por uno, además de tres fechas de castigo al ayudante de campo de Scaloni, Roberto Fabián Ayala. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que las sanciones se cumplirán en partidos amistosos de clase A o en encuentros oficiales, lo que ocurra primero, por lo que Almada y Ayala quedarán al día con sus reprimendas en esta ventana.

Paredes, Thiago Almada y Nahuel Molina arrastran suspensiones (REUTERS/Amanda Perobelli)

Marcos Senesi tampoco carga con ninguna suspensión, lo que abre un interrogante sobre si responde a una decisión futbolística de Scaloni

La situación de Gonzalo Montiel es distinta. El defensor tampoco tiene sanciones pendientes, pero su situación podría modificarse en los próximos días: juega actualmente en River Plate, por lo que integra el fútbol local, cuyos convocados todavía no fueron dados a conocer. La AFA anticipó que esa nómina se conocerá el viernes, lo que deja abierta la posibilidad de que el ex Sevilla reciba un llamado adicional.

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La nómina, en cambio, respaldó a los futbolistas que fueron parte del plantel mundialista y sumó a varios jóvenes que ya habían integrado convocatorias previas y comenzarán a competir por un lugar de cara al Mundial 2030. Entre ellos aparecen Agustín Giay, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Gianluca Prestianni y Santiago Castro.

También fue citado Román Vega, ex Argentinos Juniors y hoy en el Zenit, que junto con Giay representa la renovación en el lateral derecho. La lista incorpora además a dos futbolistas que se perdieron la Copa del Mundo por lesión, Juan Foyth (Villarreal) y Leonardo Balerdi, de buen arranque de temporada en la Roma.

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El comunicado oficial de la AFA incluyó otra definición que generó especulaciones sobre el futuro de dos referentes del plantel. Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso fueron convocados, pero únicamente para participar del amistoso del 6 de octubre ante Benín, el mismo encuentro en el que Lionel Messi jugará su despedida de la selección.

La AFA no ofreció explicaciones adicionales sobre los motivos de esta citación parcial ni se pronunció sobre si ambos futbolistas continuarán vinculados al proceso de cara al Mundial 2030. La situación contrasta con el rol que ambos ocuparon durante el ciclo de Scaloni: De Paul fue titular indiscutido en el mediocampo desde Qatar 2022, mientras que Lo Celso alternó entre la titularidad y el banco, aunque siempre integró el círculo de confianza del entrenador. Ninguno de los dos había manifestado en público intenciones de retirarse del seleccionado, a diferencia de Messi.

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El resto de los futbolistas que disputaron el Mundial 2026 y no arrastran sanciones fueron citados para los tres partidos sin restricciones. Entre ellos figuran Cristian Romero, con la chance sólida de asumir la cinta de capitán en la nueva etapa, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La selección argentina jugará tres partidos en esta fecha FIFA, después de que Scaloni decidiera aprovechar la ventana habilitada para hasta cuatro encuentros. El miércoles 30 de septiembre enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Luego disputará dos partidos en el estadio Monumental de River Plate: el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso y el martes 6 de octubre frente a Benín.

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Este último encuentro está atravesado por una negociación en curso: la FIFA ordenó que la Albiceleste juegue sus próximos dos partidos como local con un aforo restringido al 50%, tras la infracción del artículo 15 del reglamento disciplinario, referido a discriminación y agresiones racistas. Por estas horas, las gestiones apuntan a conseguir que el partido ante Benín, en el que Messi se despedirá del seleccionado, se dispute con capacidad completa en las tribunas.

El calendario internacional establecido por la FIFA hasta 2030 marca otra ventana de amistosos entre el 9 y el 17 de noviembre de este año, en la que la Albiceleste podrá disputar un máximo de dos partidos.

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