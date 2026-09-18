Nueve incendios forestales golpearon a Quito en una jornada marcada por el fuego y el humo

Aproximadamente 100 hectáreas han sido afectadas hasta el momento, debido al incendio forestal en el cerro Casitagua, ubicado en Pomasqui al norte de la ciudad. (Municipio de Quito)

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Quito enfrentó una de las jornadas más complejas de la temporada de incendios forestales. El jueves 17 de septiembre se registraron nueve incendios en distintos sectores del Distrito Metropolitano, según el reporte oficial del Municipio y del Cuerpo de Bomberos, en una jornada marcada por altas temperaturas, viento, vegetación seca y una baja humedad que favorecieron la propagación de las llamas.

Los incendios fueron reportados en Villaflora, el Mercado Mayorista, Tolontag, Chiriboga, Alangasí, La Bota, El Quinche, La Vicentina y Jatubamba. A estos episodios se sumó el incendio del cerro Casitagua, en el sector de Pusuquí, que concentró buena parte del despliegue de los equipos de emergencia y permanecía activo durante la mañana del viernes 18 de septiembre.

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El fuego en Casitagua comenzó alrededor de las 10:22 del jueves y se extendió por una zona de vegetación seca. Para el viernes, las autoridades estimaban que unas 200 hectáreas habían sido afectadas. La magnitud del incendio obligó a mantener un operativo terrestre y aéreo durante la noche y la madrugada, aunque la presencia de humo impidió realizar descargas aéreas durante varias horas.

Cerca de 90 bomberos y más de 20 vehículos permanecían desplegados en la zona durante la mañana del viernes. Las operaciones también contaron con apoyo de aeronaves de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Durante la jornada anterior se habían efectuado 89 descargas de agua para intentar contener los distintos frentes del incendio.

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Cerca de 90 bomberos y más de 20 vehículos permanecían desplegados en la zona durante la mañana del viernes. (Municipio de Quito)

Las autoridades realizaron además una evacuación preventiva de 48 personas que se encontraban en zonas próximas al incendio. Hasta los reportes disponibles no se habían registrado víctimas mortales ni daños en viviendas asociados al incendio de Casitagua.

El humo, sin embargo, llevó a las autoridades municipales a mantener vigilancia sobre varios sectores del norte de Quito. La Red Metropolitana de Monitoreo de la Calidad del Aire identificó a unas 12.697 personas en cuatro barrios considerados de atención directa y a otras 90.161 en 11 barrios dentro de una zona de posible afectación. Un tercer grupo, compuesto por aproximadamente 34.895 personas, permanecía bajo vigilancia preventiva.

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Las autoridades recomendaron mantener puertas y ventanas cerradas cuando exista presencia de humo, reducir las actividades al aire libre y evitar ejercicios en espacios abiertos, especialmente en las zonas donde la calidad del aire pueda deteriorarse.

El episodio ocurre en medio de una temporada seca que ha incrementado la frecuencia de incendios en el Distrito Metropolitano. Entre el 1 de junio y el 14 de septiembre, la Agencia Metropolitana de Control había iniciado 235 procesos sancionatorios relacionados con quemas a cielo abierto y otras infracciones vinculadas al uso del fuego. Tumbaco, Los Chillos y La Delicia concentraban buena parte de esos procedimientos.

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498 funcionarios, servidores, efectivos y voluntarios de distintas instituciones públicas se encuentran desplegados para apoyar las labores de combate al fuego, seguridad, movilidad, salud, gestión de riesgos y atención a la ciudadanía en el sector del cerro Casitagua. (Municipio de Quito)

El Municipio también ha señalado que las quemas de basura y las quemas agrícolas o de vegetación figuran entre las principales causas identificadas en los incendios registrados durante la temporada. En paralelo, las autoridades han advertido sobre las condiciones meteorológicas: temperaturas elevadas, radiación solar, baja humedad y ráfagas de viento aumentan la posibilidad de que un incendio se inicie y se propague con rapidez.

La Fiscalía investiga además varios incendios ocurridos en Quito como posibles hechos provocados. El Municipio informó que había presentado siete denuncias y que cuatro personas habían sido judicializadas por distintos casos. Una de ellas recibió una condena de seis meses, mientras otras enfrentan procesos judiciales con medidas cautelares.

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Las autoridades, sin embargo, no han establecido que los nueve incendios registrados el 17 de septiembre formen parte de una acción coordinada. El Municipio mantiene desplegados equipos de Bomberos, Policía, Fuerzas Armadas, gestión de riesgos, salud, ambiente y tránsito para controlar los incendios y monitorear nuevos focos. Casitagua continúa siendo el principal punto de atención mientras las autoridades intentan contener las llamas y reducir el impacto del humo sobre la población.