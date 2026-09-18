América Latina

Nueve incendios forestales golpearon a Quito en una jornada marcada por el fuego y el humo

El incendio del cerro Casitagua se convirtió en el principal frente de emergencia, con unas 200 hectáreas afectadas

Aproximadamente 100 hectáreas han sido afectadas hasta el momento, debido al incendio forestal en el cerro Casitagua, ubicado en Pomasqui al norte de la ciudad. (Municipio de Quito)
Aproximadamente 100 hectáreas han sido afectadas hasta el momento, debido al incendio forestal en el cerro Casitagua, ubicado en Pomasqui al norte de la ciudad. (Municipio de Quito)
Guardar

Quito enfrentó una de las jornadas más complejas de la temporada de incendios forestales. El jueves 17 de septiembre se registraron nueve incendios en distintos sectores del Distrito Metropolitano, según el reporte oficial del Municipio y del Cuerpo de Bomberos, en una jornada marcada por altas temperaturas, viento, vegetación seca y una baja humedad que favorecieron la propagación de las llamas.

Los incendios fueron reportados en Villaflora, el Mercado Mayorista, Tolontag, Chiriboga, Alangasí, La Bota, El Quinche, La Vicentina y Jatubamba. A estos episodios se sumó el incendio del cerro Casitagua, en el sector de Pusuquí, que concentró buena parte del despliegue de los equipos de emergencia y permanecía activo durante la mañana del viernes 18 de septiembre.

PUBLICIDAD

El fuego en Casitagua comenzó alrededor de las 10:22 del jueves y se extendió por una zona de vegetación seca. Para el viernes, las autoridades estimaban que unas 200 hectáreas habían sido afectadas. La magnitud del incendio obligó a mantener un operativo terrestre y aéreo durante la noche y la madrugada, aunque la presencia de humo impidió realizar descargas aéreas durante varias horas.

Cerca de 90 bomberos y más de 20 vehículos permanecían desplegados en la zona durante la mañana del viernes. Las operaciones también contaron con apoyo de aeronaves de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Durante la jornada anterior se habían efectuado 89 descargas de agua para intentar contener los distintos frentes del incendio.

PUBLICIDAD

Cerca de 90 bomberos y más de 20 vehículos permanecían desplegados en la zona durante la mañana del viernes. (Municipio de Quito)
Cerca de 90 bomberos y más de 20 vehículos permanecían desplegados en la zona durante la mañana del viernes. (Municipio de Quito)

Las autoridades realizaron además una evacuación preventiva de 48 personas que se encontraban en zonas próximas al incendio. Hasta los reportes disponibles no se habían registrado víctimas mortales ni daños en viviendas asociados al incendio de Casitagua.

El humo, sin embargo, llevó a las autoridades municipales a mantener vigilancia sobre varios sectores del norte de Quito. La Red Metropolitana de Monitoreo de la Calidad del Aire identificó a unas 12.697 personas en cuatro barrios considerados de atención directa y a otras 90.161 en 11 barrios dentro de una zona de posible afectación. Un tercer grupo, compuesto por aproximadamente 34.895 personas, permanecía bajo vigilancia preventiva.

Las autoridades recomendaron mantener puertas y ventanas cerradas cuando exista presencia de humo, reducir las actividades al aire libre y evitar ejercicios en espacios abiertos, especialmente en las zonas donde la calidad del aire pueda deteriorarse.

El episodio ocurre en medio de una temporada seca que ha incrementado la frecuencia de incendios en el Distrito Metropolitano. Entre el 1 de junio y el 14 de septiembre, la Agencia Metropolitana de Control había iniciado 235 procesos sancionatorios relacionados con quemas a cielo abierto y otras infracciones vinculadas al uso del fuego. Tumbaco, Los Chillos y La Delicia concentraban buena parte de esos procedimientos.

498 funcionarios, servidores, efectivos y voluntarios de distintas instituciones públicas se encuentran desplegados para apoyar las labores de combate al fuego, seguridad, movilidad, salud, gestión de riesgos y atención a la ciudadanía en el sector del cerro Casitagua. (Municipio de Quito)
498 funcionarios, servidores, efectivos y voluntarios de distintas instituciones públicas se encuentran desplegados para apoyar las labores de combate al fuego, seguridad, movilidad, salud, gestión de riesgos y atención a la ciudadanía en el sector del cerro Casitagua. (Municipio de Quito)

El Municipio también ha señalado que las quemas de basura y las quemas agrícolas o de vegetación figuran entre las principales causas identificadas en los incendios registrados durante la temporada. En paralelo, las autoridades han advertido sobre las condiciones meteorológicas: temperaturas elevadas, radiación solar, baja humedad y ráfagas de viento aumentan la posibilidad de que un incendio se inicie y se propague con rapidez.

La Fiscalía investiga además varios incendios ocurridos en Quito como posibles hechos provocados. El Municipio informó que había presentado siete denuncias y que cuatro personas habían sido judicializadas por distintos casos. Una de ellas recibió una condena de seis meses, mientras otras enfrentan procesos judiciales con medidas cautelares.

Las autoridades, sin embargo, no han establecido que los nueve incendios registrados el 17 de septiembre formen parte de una acción coordinada. El Municipio mantiene desplegados equipos de Bomberos, Policía, Fuerzas Armadas, gestión de riesgos, salud, ambiente y tránsito para controlar los incendios y monitorear nuevos focos. Casitagua continúa siendo el principal punto de atención mientras las autoridades intentan contener las llamas y reducir el impacto del humo sobre la población.

Temas Relacionados

Incendios forestalesIncendio Quito

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana registró cuatro muertes maternas y 30 fallecimientos infantiles en una semana, según reportes epidemiológicos

Los reportes epidemiológicos oficiales elevan a 98 las pérdidas gestacionales y a 1,291 los decesos de menores en lo que va del año, impulsados por complicaciones neonatales y trastornos hipertensivos de gestación

República Dominicana registró cuatro muertes maternas y 30 fallecimientos infantiles en una semana, según reportes epidemiológicos

El Salvador impulsará un Censo Económico con un crédito de USD 50 millones del BID

La operación, a ejecutarse en cuatro años por el Banco Central de Reserva, financiará un nuevo Censo Económico, sistemas de información renovados y herramientas digitales para producir y divulgar datos oficiales

El Salvador impulsará un Censo Económico con un crédito de USD 50 millones del BID

¿Ortega prepara el camino al poder para Murillo? Esto dicen los expertos

Un análisis del Cetcam ve una hoja de ruta hacia el relevo familiar. El plan cambia el cronograma y redefine quiénes podrían competir. En el centro, una etiqueta que deja a cientos fuera

¿Ortega prepara el camino al poder para Murillo? Esto dicen los expertos

Atenciones de emergencia por sarna aumentaron más de 500% en Costa Rica en cinco años

Las consultas por escabiosis en servicios de emergencia de la CCSS pasaron de 4,771 en 2021 a 29,458 en 2025. Limón, Puntarenas, Guanacaste y Alajuela concentran algunas de las tasas más elevadas del país.

Atenciones de emergencia por sarna aumentaron más de 500% en Costa Rica en cinco años

Condenan a 30 años de prisión a un sujeto llevó el cuerpo de su pareja en un saco y lo arrojó a una laguna en Nicaragua

Un juez de la Costa Caribe Sur de Nicaragua condenó a 30 años de prisión a Pedro Juan Angulo Icabalceta, de 56 años, tras hallarlo culpable del atroz femicidio de María Vanessa González Rodríguez, de 18 años

Condenan a 30 años de prisión a un sujeto llevó el cuerpo de su pareja en un saco y lo arrojó a una laguna en Nicaragua
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El gobierno de Axel Kicillof elevó a $10 millones la recompensa por información sobre Jorge Julio López

El gobierno de Axel Kicillof elevó a $10 millones la recompensa por información sobre Jorge Julio López

El Gobierno prevé un fuerte salto de las importaciones en 2027: cuánto crecerán y qué pasará con el superávit comercial

Presidente de la JEP respondió a propuesta del senador Enrique Gómez de quitarle $100.000 millones al presupuesto del tribunal: “Pone en riesgo las garantías de las víctimas”

Llegó borracho, golpeó a su hija de 16 años y les arrojó ácido: el horror que vivieron una madre y su hija en Oaxaca

¿El gobierno te va a quitar tu licencia de conducir? las verdaderas razones por las cuales sí te pueden suspender el documento en México

DEPORTES

Cristiano Ronaldo volvió a ser citado en Portugal a los 41 años, pero el nuevo entrenador de la selección le dejó una advertencia

Cristiano Ronaldo volvió a ser citado en Portugal a los 41 años, pero el nuevo entrenador de la selección le dejó una advertencia

Se conocerán las peleas del Párense de Manos IV: hora y todo lo que tenés que saber

Harry Kane habló sobre la derrota ante Argentina en el Mundial y reveló qué le dijo a Lionel Messi

El entrenador de Lazio explicó por qué rechazó el fichaje de Mauro Icardi: la teoría del “equilibrio del vestuario” que aplicó

Quiénes armaron la lista de 30 nominados al Balón de Oro y cómo se elegirá al ganador del trofeo en 2026: el peso clave del rendimiento en el Mundial

ENTRETENIMIENTO

¿De qué hablaron Tom Cruise y Taylor Swift? El actor reveló el secreto de su charla en el partido de los Chiefs

¿De qué hablaron Tom Cruise y Taylor Swift? El actor reveló el secreto de su charla en el partido de los Chiefs

La enfermedad de Kim Kardashian que provocó terror en la familia: “¿Tu padre no murió de eso?"

Brad Pitt llegó camuflado al estreno de Heart of the Beast y bromeó: “Intentaba pasar desapercibido y no ser visto”

Miley Cyrus vuelve a los grandes escenarios en Los Ángeles con dos conciertos que serán el ensayo general para una posible residencia

Mis muertos tristes lleva el universo de Mariana Enriquez a Netflix