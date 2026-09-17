Capcom convierte la teoría de ‘Pragmata’ y ‘Mega Man’ en un DLC gratuito

Pragmata

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Capcom lanzó el 17 de septiembre un contenido descargable gratuito para Pragmata inspirado en Mega Man. El paquete permite vestir a Hugh y Diana como personajes de la saga clásica y está disponible en PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC, las mismas plataformas en las que se puede jugar la aventura de ciencia ficción.

Qué incluye el paquete de Mega Man

El contenido se llama Mega Man Pack e incorpora una apariencia de Mega Man para Hugh y otra de Roll para Diana. Capcom identifica estas opciones como Mega Man Mode y Roll Mode, respectivamente. Se trata de cambios estéticos, por lo que no modifican las habilidades, el combate ni la estructura de la campaña.

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Cada atuendo cuenta con dos versiones. Una adapta a los personajes al estilo visual realista de Pragmata, mientras que la otra utiliza cel shading, una técnica de renderizado que reduce los degradados y emplea colores planos para imitar la apariencia de una ilustración o una serie animada. Esta segunda opción acerca los modelos al diseño tradicional de Mega Man y Roll.

El paquete también agrega gestos y música procedente de la saga de plataformas y acción. Todos estos elementos se pueden descargar sin costo adicional, tanto para quienes ya tienen el juego como para quienes lo compren durante la promoción vigente.

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La elección de los protagonistas mantiene la relación entre ambos pares de personajes. Hugh ocupa el papel del combatiente, igual que Mega Man, mientras Diana recibe el aspecto de Roll. En la campaña principal, Hugh utiliza armas para enfrentarse a enemigos robóticos y Diana emplea sus capacidades especiales para desactivar defensas y ayudar a superar obstáculos.

Una teoría de los fans convertida en contenido

La colaboración recupera una especulación que acompañó a Pragmata durante sus numerosos retrasos. Parte de la comunidad llegó a pensar que el proyecto era una reinterpretación realista y encubierta de Mega Man, debido a su ambientación tecnológica, sus enemigos mecánicos y varios guiños incluidos por Capcom.

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Pragmata es una propiedad original, pero el estudio decidió jugar con aquella teoría durante el último April Fools’ Day. En esa fecha publicó un video en el que Hugh aparecía vestido como Mega Man. Lo que entonces funcionó como una broma terminó convertido en un paquete descargable oficial.

El vínculo es principalmente visual. Pragmata es un juego de acción y disparos en tercera persona, es decir, con la cámara colocada detrás del personaje controlado. Su historia transcurre en una estación lunar abandonada, donde Hugh, un astronauta atrapado en las instalaciones, conoce a Diana, una androide con habilidades especiales.

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La campaña combina enfrentamientos contra robots, resolución de acertijos y cooperación entre los dos protagonistas. Hugh se ocupa del ataque directo, mientras Diana interviene sobre los sistemas enemigos y las defensas de la estación. Esa dinámica distingue al juego de las entregas tradicionales de Mega Man, pese a las coincidencias estéticas que alimentaron la teoría inicial.

El lanzamiento del paquete también coincide con el regreso programado de la saga del Bombardero Azul. Mega Man: Dual Override tiene previsto llegar durante la primavera de 2027, aunque Capcom todavía no vinculó ese futuro juego con el contenido de Pragmata.

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Pragmata, de Capcom

Descuento temporal en todas las plataformas

El DLC gratuito llega acompañado por una rebaja para el juego base, publicado originalmente en abril. Pragmata tiene un descuento del 20 % hasta el 21 de septiembre en todas sus plataformas.

La oferta se aplica a las versiones de PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC. Quienes compren el título durante ese periodo podrán descargar el Mega Man Pack sin pagar un monto extra y acceder a las apariencias realistas y con cel shading, los gestos y la música incluidos en la actualización.

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