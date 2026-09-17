Malditos Nerds

Capcom convierte la teoría de ‘Pragmata’ y ‘Mega Man’ en un DLC gratuito

El contenido incluye dos estilos para cada apariencia, gestos y música de la saga clásica

Pragmata
Pragmata
Guardar

Capcom lanzó el 17 de septiembre un contenido descargable gratuito para Pragmata inspirado en Mega Man. El paquete permite vestir a Hugh y Diana como personajes de la saga clásica y está disponible en PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC, las mismas plataformas en las que se puede jugar la aventura de ciencia ficción.

Qué incluye el paquete de Mega Man

El contenido se llama Mega Man Pack e incorpora una apariencia de Mega Man para Hugh y otra de Roll para Diana. Capcom identifica estas opciones como Mega Man Mode y Roll Mode, respectivamente. Se trata de cambios estéticos, por lo que no modifican las habilidades, el combate ni la estructura de la campaña.

PUBLICIDAD

Cada atuendo cuenta con dos versiones. Una adapta a los personajes al estilo visual realista de Pragmata, mientras que la otra utiliza cel shading, una técnica de renderizado que reduce los degradados y emplea colores planos para imitar la apariencia de una ilustración o una serie animada. Esta segunda opción acerca los modelos al diseño tradicional de Mega Man y Roll.

El paquete también agrega gestos y música procedente de la saga de plataformas y acción. Todos estos elementos se pueden descargar sin costo adicional, tanto para quienes ya tienen el juego como para quienes lo compren durante la promoción vigente.

PUBLICIDAD

La elección de los protagonistas mantiene la relación entre ambos pares de personajes. Hugh ocupa el papel del combatiente, igual que Mega Man, mientras Diana recibe el aspecto de Roll. En la campaña principal, Hugh utiliza armas para enfrentarse a enemigos robóticos y Diana emplea sus capacidades especiales para desactivar defensas y ayudar a superar obstáculos.

Una teoría de los fans convertida en contenido

La colaboración recupera una especulación que acompañó a Pragmata durante sus numerosos retrasos. Parte de la comunidad llegó a pensar que el proyecto era una reinterpretación realista y encubierta de Mega Man, debido a su ambientación tecnológica, sus enemigos mecánicos y varios guiños incluidos por Capcom.

Pragmata es una propiedad original, pero el estudio decidió jugar con aquella teoría durante el último April Fools’ Day. En esa fecha publicó un video en el que Hugh aparecía vestido como Mega Man. Lo que entonces funcionó como una broma terminó convertido en un paquete descargable oficial.

El vínculo es principalmente visual. Pragmata es un juego de acción y disparos en tercera persona, es decir, con la cámara colocada detrás del personaje controlado. Su historia transcurre en una estación lunar abandonada, donde Hugh, un astronauta atrapado en las instalaciones, conoce a Diana, una androide con habilidades especiales.

La campaña combina enfrentamientos contra robots, resolución de acertijos y cooperación entre los dos protagonistas. Hugh se ocupa del ataque directo, mientras Diana interviene sobre los sistemas enemigos y las defensas de la estación. Esa dinámica distingue al juego de las entregas tradicionales de Mega Man, pese a las coincidencias estéticas que alimentaron la teoría inicial.

El lanzamiento del paquete también coincide con el regreso programado de la saga del Bombardero Azul. Mega Man: Dual Override tiene previsto llegar durante la primavera de 2027, aunque Capcom todavía no vinculó ese futuro juego con el contenido de Pragmata.

Pragmata, de Capcom
Pragmata, de Capcom

Descuento temporal en todas las plataformas

El DLC gratuito llega acompañado por una rebaja para el juego base, publicado originalmente en abril. Pragmata tiene un descuento del 20 % hasta el 21 de septiembre en todas sus plataformas.

La oferta se aplica a las versiones de PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC. Quienes compren el título durante ese periodo podrán descargar el Mega Man Pack sin pagar un monto extra y acceder a las apariencias realistas y con cel shading, los gestos y la música incluidos en la actualización.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingCapcomPragmataMega Man

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juliet Starling regresa en ‘Lollipop Chainsaw 2 Back2Back’ sin Suda51 ni James Gunn

La secuela directa del juego de culto de 2012 llegará en 2027 como exclusiva de PlayStation 5

Juliet Starling regresa en ‘Lollipop Chainsaw 2 Back2Back’ sin Suda51 ni James Gunn

‘Spider-Man: Un nuevo día’ lidera EE.UU. y ya es tercera en la taquilla mundial

La cinta llegó a 936,77 millones de dólares con los ingresos contabilizados hasta el 15 de septiembre

‘Spider-Man: Un nuevo día’ lidera EE.UU. y ya es tercera en la taquilla mundial

‘The Keepsake Sea’ llevará a ‘Disney Dreamlight Valley’ bajo el mar en noviembre

La expansión paga debutará en noviembre, luego de una presentación prevista para el 21 de octubre

‘The Keepsake Sea’ llevará a ‘Disney Dreamlight Valley’ bajo el mar en noviembre

Capcom cambiará la personalización de ‘Monster Hunter Wilds’ tras las críticas

Los jugadores recibirán 10 cupones para el cazador y 10 para el Palico el 3 de diciembre

Capcom cambiará la personalización de ‘Monster Hunter Wilds’ tras las críticas

‘Grand Theft Auto VI’ tendrá un álbum oficial con 34 canciones originales

El lanzamiento completo coincidirá con el juego en PlayStation 5 y Xbox Series el 19 de noviembre

‘Grand Theft Auto VI’ tendrá un álbum oficial con 34 canciones originales

ANIME

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

‘Dragon Ball Super: Beerus’ estrena tráiler y confirma su llegada el 11 de octubre

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

PELÍCULAS

‘Spider-Man: Un nuevo día’ lidera EE.UU. y ya es tercera en la taquilla mundial

‘Spider-Man: Un nuevo día’ lidera EE.UU. y ya es tercera en la taquilla mundial

REVIEW | Resident Evil: Noche Cero - Un reinicio de la franquicia con grandes resultados

Retrocultura Activa | Butacas eléctricas y esqueletos voladores: el marketing macabro de William Castle

Jessica Chastain acecha como un demonio en el nuevo tráiler de ‘La otra madre’

El nuevo tráiler de ‘Los Juegos del Hambre’ revela el pasado de Haymitch Abernathy

SERIES

‘Catedrales’ llega a Prime Video con un crimen oculto durante 30 años

‘Catedrales’ llega a Prime Video con un crimen oculto durante 30 años

‘Haunted Hotel’ vuelve a Netflix en octubre con ocho episodios y Abaddon

Netflix desarrollará una serie animada de ‘Diablo’ junto con Blizzard Entertainment

Prime Video revela el tráiler de ‘Carrie’, la nueva serie basada en Stephen King

Rebecca Ferguson vuelve en la temporada 4 de ‘Silo’, que ya tiene fecha y tráiler