Costa Rica

El exfutbolista Ronald Corrales de Costa Rica es vinculado con un secuestro ordenado por la banda de alias Pecho de Rata

Un video recuperado del celular de un presunto líder criminal muestra al exjugador del Limón FC participando en el rapto de Josué Aguilar Fonseca, quien lleva desaparecido desde el 26 de enero de 2025

El exfutbolista de Limón FC, Ronald Corrales Sánchez, conocido como "Motor", aparece en un video encontrado en el celular de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, participando en el secuestro y la desaparición de Josué Aguilar Fonseca en enero de 2025. / (CRHoy)
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Ronald Corrales Sánchez, exfutbolista conocido como “Motor”, aparece en un video que lo vincula con el secuestro y la desaparición de Josué Aguilar Fonseca, ocurrida tras una presunta disputa por drogas a inicios de 2025. La víctima fue vista por última vez el 26 de enero de ese año y continúa desaparecida, según CRHoy.

La investigación sostiene que Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, ordenó el rapto luego de que Aguilar supuestamente intentara cometer un “tumbonazo”: el robo de dinero y droga a la estructura criminal. Corrales habría abordado al hombre antes de que dejara de responder llamadas.

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Los captores trasladaron a Aguilar detrás del Bar y Restaurante Irie Zone, en Cahuita de Talamanca, señalado como centro de operaciones de López Vega en el Caribe Sur. Para moverlo utilizaron un Toyota Hilux gris propiedad del exjugador.

Las imágenes recuperadas del celular de López Vega muestran a Aguilar sentado en el asiento trasero del pickup, con una camiseta sucia, pantalones cortos y medias, sin zapatos. Tenía barba, cabello rizado y una marca o herida visible en la frente, mientras dos hombres le sujetaban las manos hacia atrás.

La secuencia continúa dentro de una habitación con piso de baldosas. Allí, el hombre permanece de rodillas, con las manos amarradas mediante una abrazadera plástica, mientras personas que no aparecen ante la cámara lo interrogan.

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La investigación señala que Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, ordenó el rapto de Josué Aguilar tras una presunta disputa por drogas y un supuesto “tumbonazo”./ (El Observador)
La investigación señala que Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, ordenó el rapto de Josué Aguilar tras una presunta disputa por drogas y un supuesto “tumbonazo”./ (El Observador)

Las preguntas se concentran en un hombre apodado “Alex” o “el Pelón”, a quien Aguilar ubicó en Río de Oro de Santa Ana, cerca de un Fresh Market. También se menciona un intento fallido de concretar un “negocio” en Guápiles y una vagoneta ubicada en Matina.

La víctima habló además de un jefe al que llamó “don José”, con quien dijo no haberse reunido personalmente porque se comunicaba por teléfono y enviaba a otros a realizar los trabajos. Señaló a Alex como la mano derecha, “los ojos”, de ese hombre y como quien tomaba las decisiones.

Aguilar relacionó a ese grupo con un “video de la plata” y afirmó que quienes lo custodiaban lo dejaron solo en algún momento. Explicó que intentó escapar corriendo porque estaba aterrorizado.

En una parte de la grabación, Corrales responde una llamada telefónica. Un tercer hombre vuelve a pedirle a Aguilar su dirección, y la persona que estaba al teléfono responde que una vagoneta se encontraba en Matina.

Las comparaciones que identificaron a la víctima y al exjugador

Los investigadores consultaron la Plataforma de Información Policial para obtener una fotografía de Josué David Aguilar Fonseca. La comparación con el hombre registrado en los videos permitió establecer que era la misma persona reportada como desaparecida.

Ronald Corrales Sánchez, exfutbolista conocido como “Motor”, aparece en un video vinculado con el secuestro y la desaparición de Josué Aguilar Fonseca en 2025. / (CRHoy)
Ronald Corrales Sánchez, exfutbolista conocido como “Motor”, aparece en un video vinculado con el secuestro y la desaparición de Josué Aguilar Fonseca en 2025. / (CRHoy)

Los audios también identifican a “Motor” como uno de los interrogadores. Esa referencia coincidió con la agenda de contactos de López Vega, donde aparecía el número de Corrales registrado bajo ese alias.

La policía judicial comparó imágenes de Ronald Corrales Sánchez con el sujeto que baja a la víctima de la camioneta gris. La verificación incluyó fotografías de su perfil de Instagram, “Ronald motor”, en las que aparece junto a un pickup de las mismas características, y determinó que se trataba de la misma persona.

El 16 de junio, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) vigiló una vivienda de barrio Los Cocos, en Limón, y observó a Corrales entrar y salir a bordo del vehículo. Después se dirigió a la Municipalidad de Limón, donde aparentemente trabajaba en Seguridad Municipal.

Durante el allanamiento, las autoridades decomisaron dos gorras azules con la leyenda Seguridad Municipal, un juego de esposas y un dispositivo GPS de rastreo. Corrales disputó tres partidos en Primera División con el extinto Limón FC.

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