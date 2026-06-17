“Apenas se lo veía”: la crítica de los medios de Portugal a Cristiano Ronaldo tras su actuación ante RD Congo en el Mundial

Cristiano Ronaldo y una mueca de fastidio tras su flojo partido ante RD Congo en el partido inaugural de Portugal en el Mundial 2026 (Reuters/Troy Taormina)

La selección de Portugal decepcionó en su debut en el Mundial 2026 tras empatar 1-1 ante República Democrática del Congo en Houston por la fecha inicial del Grupo K. Entre la sorpresa por lo que no pudo ser una victoria accesible en los papeles para el elenco europeo, los medios lusos hicieron una crítica al rendimiento de Cristiano Ronaldo, quien jugó como titular en su sexta Copa del Mundo y no pudo marcar goles.

El delantero de 41 años, capitán de su seleccionado, no tuvo una gran actuación y defraudó a los aficionados que llenaron el estadio con la expectativa de verlo destacarse como supo hacerlo durante su larga trayectoria en el fútbol. “Cristiano falla y Portugal tropieza en su partido inaugural”, tituló el diario A Bola en su portada, con una foto principal del Bicho lamentando una situación desperdiciada.

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En el interior de la crítica, el medio portugués hizo hincapié en el desempeño general del equipo que dirige Roberto Martínez ante el Congo, que llegó a la Copa del Mundo tras pasar el repechaje. “El camino de la selección en el Mundial de 2026 comenzó con una seria advertencia en Houston. El empate dejó al descubierto las debilidades de un equipo que, a pesar de contar con un gran talento individual, mostró una preocupante lentitud en sus procesos y una previsibilidad táctica que favoreció al equipo africano“, precisó el artículo.

Cristiano Ronaldo se retira del campo de juego en soledad tras el empate de Portugal ante Congo (REUTERS/Annegret Hilse)

“En un torneo de esta magnitud, donde los errores cuestan caro, Portugal aprendió por las malas que el favoritismo teórico no gana partidos en la cancha. Les dejó un sabor amargo, pero también la certeza de que la Copa del Mundo no es una carrera de velocidad, sino una maratón", siguió A Bola. De acuerdo con el artículo de opinión, el equipo luso mostró pasividad en el gol del empate congoleño (cabezazo tras un córner en la última jugada del primer tiempo) y destacó que Ronaldo tuvo dos ocasiones que definió mal y en una de ellas generó la bronca de su compañero, Bruno Fernandes.

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Por último, definió que “Portugal flaqueó por su falta de creatividad en los momentos decisivos. Entre la lentitud y el riesgo de que las cosas salgan mal contra equipos con mayor fuerza física, hay mucho margen de mejora en su próximo partido ante Uzbekistán".

Por otra parte, el medio Record también escribió unas líneas sobre el empate no esperado de Portugal, pero hizo foco en el final del partido y en la actitud de Cristiano Ronaldo al dirigirse en soledad rumbo al vestuario. “Con las manos en las caderas, permaneció allí solo durante unos segundos. Diogo Costa fue el primero en acercarse al capitán, seguido de Renato Veiga. Tras unos breves saludos a sus compañeros y a varios rivales, Ronaldo se dirigió inmediatamente a los vestuarios, seguido por algunos compañeros, mientras que otros jugadores de la selección nacional se encontraban en el otro extremo del campo. Al acercarse CR7, los aficionados en las gradas comenzaron a gritar y respondió con aplausos", informó el portal.

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Cristiano Ronaldo con los brazos en jarra luego del empate de Portugal en el estreno del Mundial 2026 (REUTERS/Phil Noble)

Roberto Martínez fue consultado acerca de esta situación en la entrevista post partido y dijo: “Es el primer partido del Mundial, todavía no tenemos los hábitos adecuados. El final del partido ha cambiado un poco. Hay mucho trabajo con las entrevistas. Los jugadores no están seguros de si deben quedarse, ir al vestuario, volver... Nos adaptaremos”.

Por último, Tribuna Expresso hizo una crónica del partido en la que destacó las falencias de Portugal para generar fútbol y señaló que “Cristiano se dejaba ver de vez en cuando, pero apenas se lo veía”. Acerca de las situaciones desperdiciadas por el delantero de Al Nassr, el medio comentó: “El primer disparo de Cristiano fue torpe, no espectacular, pero fue un raro momento digno de aplauso de Portugal. Conceição volvió a romper la defensa congoleña, le pasó el balón a Ronaldo, y el disparo del capitán, esta vez perfectamente colocado, se fue desviado”.

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Luego, en la zona mixta del estadio, el capitán de la selección portuguesa hizo declaraciones y respondió sobre las consultas sobre en qué había fallado el equipo: “No faltó nada. Así es el fútbol. Portugal pudo haber ganado, pero también pudo haber perdido”.