La Corte Internacional de Justicia fija las audiencias orales para los diferendos territoriales de Guatemala con Belice y Honduras

La Corte Internacional de Justicia fijó fechas para las audiencias orales de los diferendos territoriales de Guatemala con Belice y Honduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco comunicó que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fijó las fechas para las audiencias orales del diferendo territorial entre Guatemala y Belice, un conflicto que lleva más de 167 años.

De acuerdo con la cancillería, el proceso histórico que se llevará a cabo del 22 al 26 de febrero de 2027.

PUBLICIDAD

En paralelo, el tribunal internacional programó entre el 1 y el 5 de marzo del próximo año las audiencias correspondientes al caso sobre la Soberanía sobre los cayos Zapotillos/Sapodilla Cayes, en el cual Guatemala participará tras su solicitud de intervención en el litigio entre Belice y Honduras.

La Corte debatirá los alegatos jurídicos en audiencias vinculantes para ambas partes

El caso principal fue presentado ante la CIJ por mutuo acuerdo entre Guatemala y Belice en el año 2019 con el objetivo de resolver de forma definitiva el reclamo territorial, insular y marítimo sostenido por las autoridades guatemaltecas.

El inicio de las audiencias orales marcará la primera oportunidad en la que un tribunal internacional escuchará los argumentos jurídicos planteados por la representación guatemalteca sobre este tema.

PUBLICIDAD

En junio de 2026 Guatemala y Belice pidieron apoyo a la OEA acompañamiento institucional y técnico. (DCA)

Según lo establecido en el Artículo 59 del Estatuto de la CIJ y el Artículo 5 del Acuerdo Especial de 2008, la sentencia dictada por la magistratura será de acatamiento obligatorio para ambos Estados.

El caso territorial con Honduras

Por otro lado, el expediente centrado en los cayos Zapotillos comenzó en 2022 a raíz de una demanda presentada por la administración beliceña contra Honduras.

Debido a que Guatemala considera que dichas islas forman parte de su territorio soberano, solicitó un permiso de intervención el 3 de diciembre de 2023. El 19 de marzo de 2026, la CIJ aceptó la incorporación guatemalteca en calidad de “No Parte”.

PUBLICIDAD

Esta condición permite a las autoridades informar sobre sus derechos jurídicos sin que el fallo final resulte vinculante para el país.

La CIJ programó del 1 al 5 de marzo de 2027 las audiencias sobre la soberanía de los cayos Zapotillos en el litigio entre Belice y Honduras. (DCA)

Los cayos Zapotillos son un conjunto de pequeños islotes y arrecifes localizados en el extremo sur de la barrera de coral del Caribe. Tienen una importancia geopolítica, pesquera, marina y de delimitación de plataformas continentales y áreas marítimas en el Golfo de Honduras.

Un diferendo centenario originado por concesiones coloniales y compromisos incumplidos

La disputa por la delimitación fronteriza posee raíces en el periodo colonial, cuando la Corona española otorgó concesiones madereras a Gran Bretaña en 1783 y 1786 en áreas que posteriormente formarían el territorio de Belice.

PUBLICIDAD

Tras las independencias centroamericanas, la firma del Tratado Aycinena-Wyke en 1859 estipuló que la representación guatemalteca cedía el territorio ubicado entre los ríos Sibún y Sarstún a cambio de la construcción británica de una ruta hacia el mar Caribe.

El incumplimiento de esa compensación vial motivó que el gobierno de Guatemala declarara la nulidad del tratado en 1946.

Aunque las autoridades guatemaltecas reconocieron la autodeterminación del pueblo beliceño en 1991, mantuvieron de manera firme la reclamación jurídica sobre aproximadamente 11,030 kilómetros cuadrados, además de islotes y espacios marítimos.

El diferendo entre Guatemala y Belice se originó en concesiones coloniales y en el incumplimiento del Tratado Aycinena-Wyke de 1859, pero en 2019 se sometió a consulta popular. (TGW)

Tras décadas de negociaciones infructuosas, las consultas populares celebradas en Guatemala en 2018 y en Belice en 2019 permitieron que ambos países acordaran someter la controversia a la jurisdicción de la CIJ para obtener una demarcación territorial definitiva.

PUBLICIDAD