Guatemala

La Corte Internacional de Justicia fija las audiencias orales para los diferendos territoriales de Guatemala con Belice y Honduras

La cancillería guatemalteca informó que las sesiones se realizarán del 22 al 26 de febrero de 2027, en el primer debate ante un tribunal internacional sobre los argumentos presentados por el país

Tres pequeñas banderas de mesa de Guatemala, Honduras y Belice alineadas sobre un mantel blanco.
La Corte Internacional de Justicia fijó fechas para las audiencias orales de los diferendos territoriales de Guatemala con Belice y Honduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco comunicó que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fijó las fechas para las audiencias orales del diferendo territorial entre Guatemala y Belice, un conflicto que lleva más de 167 años.

De acuerdo con la cancillería, el proceso histórico que se llevará a cabo del 22 al 26 de febrero de 2027.

PUBLICIDAD

En paralelo, el tribunal internacional programó entre el 1 y el 5 de marzo del próximo año las audiencias correspondientes al caso sobre la Soberanía sobre los cayos Zapotillos/Sapodilla Cayes, en el cual Guatemala participará tras su solicitud de intervención en el litigio entre Belice y Honduras.

La Corte debatirá los alegatos jurídicos en audiencias vinculantes para ambas partes

El caso principal fue presentado ante la CIJ por mutuo acuerdo entre Guatemala y Belice en el año 2019 con el objetivo de resolver de forma definitiva el reclamo territorial, insular y marítimo sostenido por las autoridades guatemaltecas.

El inicio de las audiencias orales marcará la primera oportunidad en la que un tribunal internacional escuchará los argumentos jurídicos planteados por la representación guatemalteca sobre este tema.

PUBLICIDAD

La Corte Internacional de Justicia fijó del 22 al 26 de febrero de 2027 las audiencias orales del diferendo territorial entre Guatemala y Belice.
En junio de 2026 Guatemala y Belice pidieron apoyo a la OEA acompañamiento institucional y técnico. (DCA)

Según lo establecido en el Artículo 59 del Estatuto de la CIJ y el Artículo 5 del Acuerdo Especial de 2008, la sentencia dictada por la magistratura será de acatamiento obligatorio para ambos Estados.

El caso territorial con Honduras

Por otro lado, el expediente centrado en los cayos Zapotillos comenzó en 2022 a raíz de una demanda presentada por la administración beliceña contra Honduras.

Debido a que Guatemala considera que dichas islas forman parte de su territorio soberano, solicitó un permiso de intervención el 3 de diciembre de 2023. El 19 de marzo de 2026, la CIJ aceptó la incorporación guatemalteca en calidad de “No Parte”.

Esta condición permite a las autoridades informar sobre sus derechos jurídicos sin que el fallo final resulte vinculante para el país.

La Corte Internacional de Justicia fijó del 22 al 26 de febrero de 2027 las audiencias orales del diferendo territorial entre Guatemala y Belice.
La CIJ programó del 1 al 5 de marzo de 2027 las audiencias sobre la soberanía de los cayos Zapotillos en el litigio entre Belice y Honduras. (DCA)

Los cayos Zapotillos son un conjunto de pequeños islotes y arrecifes localizados en el extremo sur de la barrera de coral del Caribe. Tienen una importancia geopolítica, pesquera, marina y de delimitación de plataformas continentales y áreas marítimas en el Golfo de Honduras.

Un diferendo centenario originado por concesiones coloniales y compromisos incumplidos

La disputa por la delimitación fronteriza posee raíces en el periodo colonial, cuando la Corona española otorgó concesiones madereras a Gran Bretaña en 1783 y 1786 en áreas que posteriormente formarían el territorio de Belice.

Tras las independencias centroamericanas, la firma del Tratado Aycinena-Wyke en 1859 estipuló que la representación guatemalteca cedía el territorio ubicado entre los ríos Sibún y Sarstún a cambio de la construcción británica de una ruta hacia el mar Caribe.

El incumplimiento de esa compensación vial motivó que el gobierno de Guatemala declarara la nulidad del tratado en 1946.

Aunque las autoridades guatemaltecas reconocieron la autodeterminación del pueblo beliceño en 1991, mantuvieron de manera firme la reclamación jurídica sobre aproximadamente 11,030 kilómetros cuadrados, además de islotes y espacios marítimos.

La Corte Internacional de Justicia fijó del 22 al 26 de febrero de 2027 las audiencias orales del diferendo territorial entre Guatemala y Belice.
El diferendo entre Guatemala y Belice se originó en concesiones coloniales y en el incumplimiento del Tratado Aycinena-Wyke de 1859, pero en 2019 se sometió a consulta popular. (TGW)

Tras décadas de negociaciones infructuosas, las consultas populares celebradas en Guatemala en 2018 y en Belice en 2019 permitieron que ambos países acordaran someter la controversia a la jurisdicción de la CIJ para obtener una demarcación territorial definitiva.

Temas Relacionados

Corte Internacional de JusticiaGuatemalaBeliceConflicto territorialcayos ZapotillosHonduras

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Decomisaron casi USD 260 mil en efectivo que pertenecerían a la Mara Salvatrucha en Guatemala

El operativo en la zona 1 de Ciudad de Guatemala también permitió incautar cinco armas de fuego, municiones y posibles drogas, según el Ministerio de Gobernación

Decomisaron casi USD 260 mil en efectivo que pertenecerían a la Mara Salvatrucha en Guatemala

Rescataron a ocho personas que quedaron bajo escombros tras un deslizamiento en Guatemala

La vivienda de láminas y madera quedó destruida en más del 50% en Chichicastenango; una persona sufrió crisis nerviosa y fue atendida

Rescataron a ocho personas que quedaron bajo escombros tras un deslizamiento en Guatemala

Guatemala: La bancada de oposición retira interpelaciones para habilitar una sesión permanente por el alza de los combustibles

La bancada opositora, encabezada por Sandra Torres, desistirá de los juicios políticos contra 13 ministros y lo formalizará ante la Dirección Legislativa, con el fin de destrabar el debate sobre el Decreto 21-2026

Guatemala: La bancada de oposición retira interpelaciones para habilitar una sesión permanente por el alza de los combustibles

Guatemala: Cruce de denuncias entre el alcalde de Mixco y un diputado de VOS escala la disputa política

Neto Bran responsabilizó a Jairo Flores de aprovechar su cargo legislativo para beneficio personal, en tanto la bancada opositora presentó ante el Ministerio Público pruebas de sobrecostos en un paso a desnivel

Guatemala: Cruce de denuncias entre el alcalde de Mixco y un diputado de VOS escala la disputa política

"Mi corazón está destrozado", el conmovedor mensaje de don Edy al despedir a su primogénito víctima del accidente de helicóptero de Telemundo y NBC en Los Ángeles

El padre publicó un texto íntimo y doloroso en redes sociales. Un amigo y un primo también fueron alcanzados y terminaron en el hospital. La cancillería sigue el caso desde el consulado

"Mi corazón está destrozado", el conmovedor mensaje de don Edy al despedir a su primogénito víctima del accidente de helicóptero de Telemundo y NBC en Los Ángeles

TECNO

Anthropic plantea tres mediciones para saber qué tan rápido avanza la IA

Anthropic plantea tres mediciones para saber qué tan rápido avanza la IA

Cuándo comprar el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple de la historia

Cuánto valen los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max de Apple que ya están a la venta

Amazon pide que los modelos de IA lleguen al público solo cuando “estén listos y sean seguros”

Nuevo CEO de Apple inaugura la venta del iPhone 18 Pro y Pro Max en la tienda de la Quinta Avenida en Nueva York

ENTRETENIMIENTO

¿De qué hablaron Tom Cruise y Taylor Swift? El actor reveló el secreto de su charla en el partido de los Chiefs

¿De qué hablaron Tom Cruise y Taylor Swift? El actor reveló el secreto de su charla en el partido de los Chiefs

La enfermedad de Kim Kardashian que provocó terror en la familia: “¿Tu padre no murió de eso?"

Brad Pitt llegó camuflado al estreno de Heart of the Beast y bromeó: “Intentaba pasar desapercibido y no ser visto”

Miley Cyrus vuelve a los grandes escenarios en Los Ángeles con dos conciertos que serán el ensayo general para una posible residencia

Mis muertos tristes lleva el universo de Mariana Enriquez a Netflix

MUNDO

Rusia declaró “agente extranjero” al cineasta Andréi Zviáguintsev, autor de la película “Minotauro”

Rusia declaró “agente extranjero” al cineasta Andréi Zviáguintsev, autor de la película “Minotauro”

Ucrania condenó las elecciones rusas en los territorios ocupados y pidió no reconocerlas: “Son una farsa de la potencia ocupante”

BlackCat: hackers rusos en América Latina y el engaño que pone en duda una alianza en La Habana

El petróleo de Texas superó los 102 dólares pendiente de Medio Oriente

La ONU denunció más de 1.000 casos de violencia sexual durante ofensiva rusa contra Ucrania