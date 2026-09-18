La enfermedad de Kim Kardashian que provocó terror en la familia: “¿Tu padre no murió de eso?"

Kris Jenner, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian y Kendall Jenner aparecen en entrevistas individuales frente a cámara, sesiones fotográficas y reuniones sociales mientras dialogan sobre su vida personal y familiar.

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Kim Kardashian protagoniza uno de los momentos más sensibles del adelanto de la octava temporada de The Kardashians. La empresaria fue filmada en una cama de hospital, con una bata médica y en medio de una evaluación. La crisis de salud que tuvo despertó de inmediato el recuerdo de su padre, Robert Kardashian, quien murió de cáncer de esófago en 2003.

“Tengo algo llamado esofagitis”, cuenta Kim en el tráiler mientras le arreglan el cabello y el maquillaje. Poco después, las cámaras la muestran en el centro de salud. Una persona que se encuentra fuera de cuadro le pregunta: “¿Tu padre no murió de eso?”.

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La referencia a Robert provoca una reacción de Kris Jenner. En otra escena del adelanto, la matriarca de la familia aparece frente a las cámaras y expresa su angustia: “No puedo, me dan ganas de llorar”.

Las imágenes del programa muestran a Kim Kardashian en una cama de hospital durante el problema de salud que sufrió (Captura de video)

El avance no especifica qué tan grave es el diagnóstico de Kim ni revela cuál fue el tratamiento que recibió. La preocupación de sus familiares parece estar relacionada con el antecedente de Robert, pero esofagitis y cáncer de esófago son enfermedades diferentes.

¿Qué es la esofagitis?

Según la Mayo Clinic, la esofagitis consiste en la inflamación e irritación de los tejidos que recubren el esófago, el conducto muscular que transporta los alimentos y las bebidas desde la boca hasta el estómago. La inflamación puede provocar dificultad o dolor al tragar y dolor en el pecho.

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La condición puede tener distintas causas. Entre ellas se encuentran el reflujo del ácido del estómago, algunas infecciones, alergias y determinados medicamentos. El tratamiento depende del origen de la inflamación y del daño que haya sufrido el tejido del esófago.

El diagnóstico de Kim despertó preocupación entre sus familiares por el antecedente médico de su padre (REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo)

La Universidad de Washington señala que la esofagitis crónica es común y puede estar relacionada con el reflujo ácido. En determinados casos, la inflamación prolongada puede asociarse con el esófago de Barrett, una alteración del revestimiento del esófago que puede aumentar el riesgo de cáncer.

El recuerdo de Robert Kardashian

La reacción de la familia tiene un contexto doloroso. Robert Kardashian murió a los 59 años en 2003, después de padecer cáncer de esófago. El abogado y empresario fue conocido, entre otros aspectos de su trayectoria, por formar parte del equipo legal que defendió a O.J. Simpson durante su mediático juicio por asesinato.

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Años después de su muerte, sus hijas han mantenido presente su legado a través de iniciativas relacionadas con la enfermedad que padeció. En 2019, Kim, Kris, Kourtney, Khloé, Kendall y otros integrantes de la familia Kardashian-Jenner participaron en la apertura del UCLA Robert G. Kardashian Center for Esophageal Health, en Los Ángeles.

Kim Kardashian y su familia han mantenido presente el legado de Robert a través de iniciativas relacionadas con la salud del esófago. (Créditos: X/Kris Jenner)

En 2024, durante el quinto aniversario del centro, Kim contó que algunas personas cercanas a ella habían recibido atención allí. “Tengo amigos a los que he referido al Robert G. Kardashian Center y les ha salvado la vida”, declaró.

Un año después, en The Kardashians, Kim también explicó que su padre estaría orgulloso de la iniciativa. “No pudimos salvar su vida con esta nueva tecnología y con el acceso a estos médicos, pero ahora podemos ayudar a salvar la vida de otras personas”, dijo ante las cámaras.

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Nuevos romances y conflictos familiares

La crisis de salud no será el único asunto personal que mostrará la octava temporada. El tráiler también adelanta conversaciones sobre las relaciones sentimentales de las hermanas y nuevos conflictos dentro de la familia.

Kendall Jenner aborda las especulaciones que circularon hace tiempo sobre un supuesto romance con Cara Delevingne. “Definitivamente existe el rumor de que Cara y yo salimos, lo cual no es cierto”, expresó.

El adelanto también muestra tensiones alrededor de Kourtney Kardashian y su relación con Travis Barker, además de conversaciones sobre la vida amorosa de Kim y Khloé.

The Kardashians estrenará su octava temporada el 8 de octubre en Disney Plus.