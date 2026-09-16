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Los 3 futbolistas con los que Arruabarrena no contará hasta 2027 en Boca Juniors y el “refuerzo” que sumará

Un trío de jugadores que supieron ser clave no serán considerados por sendas lesiones. Lo positivo para el cuerpo técnico es que tendrá a disposición a Rodrigo Battaglia

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Tras la clasificación a la semifinal de la Copa Sudamericana, Boca Juniors transitará la recta final del año en la que luchará por tres títulos y la clasificación a la Libertadores 2027. Y Rodolfo Arruabarrena ya tiene claro que no habrá modificaciones en su plantel, al menos desde el plano de las incorporaciones. En realidad, el Vasco sí contará con un futbolista del que no pudo disponer desde su retorno al club debido a una lesión, mientras que prescindirá de tres que fueron piezas claves del Xeneize en distintos momentos del año, al menos hasta el año próximo.

Debido a sus respectivas lesiones, Agustín Marchesín, Tomás Aranda y Adam Bareiro ya no tendrán posibilidades de ser utilizados en cancha en lo que resta del año. Como contrapunto, Rodrigo Battaglia está próximo a reincorporarse a las convocatorias oficiales después de dejar atrás una rotura de tendón de Aquiles derecho que lo mantuvo fuera de las canchas durante todo 2026 (fue intervenido a principios de febrero, sobre el comienzo de las competiciones).

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En cuanto al caso de Marchesín, el arquero de 38 años sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha a mediados de abril, en un duelo ante Barcelona de Guayaquil por Copa Libertadores. En el mejor de los casos, el ex Lanús volvería a hacer trabajos de campo el mes que viene, mientras que sería exigido en alto nivel entre noviembre y diciembre, meses en los que se estarán definiendo todos los certámenes. Boca tomó la decisión de contratar al colombiano Álvaro Montero sabiendo que no podría contar con él en lo que resta del calendario, al mismo tiempo que el 31 de diciembre expirará su vínculo y, a priori, no sería renovado.

Tríptico fotográfico de tres futbolistas con camisetas de color verde, azul y amarillo del club Boca Juniors
Agustín Marchesín, Tomás Aranda y Adam Bareiro afuera hasta 2027 por lesión

Boca preservará a la joya de inferiores, Tomás Aranda, todo el tiempo que sea necesario para que vuelva a jugar en plenitud. El cuerpo médico y técnico boquense analiza su evolución y proyecta que, si todo transcurre en tiempos regulares, el 10 llegará a realizar la próxima pretemporada en enero junto al resto de sus compañeros. Vale mencionar que el enganche de 19 años se fracturó el peroné derecho en la entrada en calor de un entrenamiento después de presenciar el empate con Racing en Avellaneda por el Torneo Clausura a fines de agosto.

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El caso de Bareiro es particular porque el paraguayo sufrió un fuerte desgarro el día de la eliminación en el Torneo Apertura 2026 frente a Huracán en la Bombonera, que incluso lo marginó de la lista de convocados para el Mundial con su seleccionado nacional. Tras llevar a cabo al recuperación, se sometió a un tratamiento lumbar que derivó en una operación de hernia de disco que definitivamente lo alejará de las canchas hasta fin de año. El delantero, que había arrancado con el pie derecho de la mano de Claudio Úbeda, inesperadamente se transformó en baja y por él los directivos buscaron un reemplazo en el mercado: Enner Valencia.

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Descartada la posibilidad de sumar a Matías Galarza, una de las opciones que surgió tras la lesión de Aranda, Arruabarrena se mantiene a la espera de la reaparición definitiva de Battaglia. El ex Huracán quedaría a disposición a partir de octubre, cumplidos ocho meses de su intervención quirúrgica de tendón de Aquiles. Ante la necesidad de alternativas en una zona media desgastada por el estrecho calendario, la presencia del versátil futbolista de 35 años le servirá al cuerpo técnico en el tramo final del año. Vale recordar que, a la brevedad, el otro que trabajará con normalidad después de un desgarro es Ayrton Costa.

Por otra parte, en Boca quedará en libertad de acción Juan Ramírez, el único de los separados del plantel profesional que permanece con contrato vigente. En tanto, la mesa de fútbol conformada por Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado tendrá que definir el futuro de otros dos jugadores a los que se les vence el contrato el 31 de diciembre: Javier García y Ángel Romero.

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